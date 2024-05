Sólo dos de diez ascendidos sumaron más victorias que el Córdoba CF

El Córdoba CF volvió a la senda de la victoria este sábado, en El Arcángel, ante el Atlético Sanluqueño, al que goleó (3-0) sin aparente dificultad exhibiendo una vez más una gran pegada y no necesitando de un gran esfuerzo combinativo o físico para imponerse al conjunto verdiblanco, que llegó al coliseo ribereño peleando aún por la salvación, objetivo que si bien lo tiene al alcance de la mano, aún no está cerrado por parte del equipo de la manzanilla.

Cinco temporadas

Por su parte, el objetivo de Córdoba CF ya está logrado desde hace unas jornadas, y no es otro que el de llegar a las eliminatorias de ascenso a Segunda División A. Es el primero de los objetivos, porque el segundo no puede ser otro que el de regresar al fútbol profesional después de cinco temporadas de ausencia, el segundo periodo más largo de su historia lejos de las dos primeras categorías del fútbol español.

El Córdoba CF celebra su ascenso en Huesca. / A.J. GONZÁLEZ

Numéricamente, a la temporada del Córdoba CF no se le puede poner ninguna objeción. Ante el Atlético Sanluqueño, el equipo de Iván Ania sumó su victoria número 22, una cifra sobresaliente en la historia cordobesista, pero también un número a destacar si se estudia la corta historia de la categoría, una Primera Federación en la que, hasta ahora, sólo dos campeones sobrepasaron la barrera de las 22 victorias para llegar a Segunda División A por la vía directa: el Racing de Santander del Grupo 1 de la temporada 2021-22, que logró 25 triunfos, y el Castellón del Grupo 2 de la actual temporada, que marcó el récord de triunfos, ya que a falta de dos jornadas el equipo de Schreuder lleva 26 triunfos.

22 victorias y aún quedan dos jornadas

A pesar de que al Córdoba CF aún le faltan dos jornadas por disputar, el equipo de Iván Ania lleva 22 victorias y casi ningún otro campeón o cualquier equipo que disputara los play off llegó a sobrepasar esa marca de triunfos. Sólo el Racing de Ferrol de la pasada temporada logró igualar la marca, 22 victorias, para ascender por la vía directa. Pero hay que recordar que al conjunto blanquiverde aún le restan dos jornadas para batir esa marca. El resto de equipos de Primera Federación que fueron campeones o que terminaron entre los cinco primeros no consiguió llegar a esas 22 victorias.

Iván Ania, en la banda de El Arcángel, durante el encuentro frente al Málaga. / A.J. GONZÁLEZ

Si se cuentan los 10 equipos ascendidos por ahora desde que se creara la categoría -quedan dos por dilucidar en los play off de esta temporada-, sólo dos lo hicieron con más triunfos que el actual Córdoba CF. Tomando la primera campaña en la que se disputó la Primera Federación, el Racing de Santander ascendió por la vía directa con 25 triunfos, mientras que el Andorra fue campeón de su grupo con 21 triunfos. Luego, en los play off, ascendieron el Villarreal (20 victorias) y el Albacete (19). Ya en la temporada 2022-23, los dos equipos que subieron directos fueron el Racing de Ferrol (22 victorias) y el Amorebieta (19), mientras que vía eliminatorias alcanzaron la Segunda División A el Alcorcón (21 triunfos) y el Eldense (19). Ya en la actual temporada, el Castellón ha subido directamente batiendo el récord de victorias, 26, mientras que en el Grupo 1, el Deportivo y el Barça Atlétic -únicos que pueden subir por la vía directa- suman 20 victorias cuando restan tres jornadas por disputar, por lo que el campeón de Grupo 1 no apunta a que supere al Córdoba CF en el número de victorias sumadas.

Así, en el Grupo 2 de la 2021-22, en el Grupo 2 de la 2022-23 y en el Grupo 1 de la actual temporada, el Córdoba CF hubiera ascendido directamente con esas 22 victorias, mientras que en el Grupo 1 de la 2022-23 igualaría en triunfos con el Racing de Ferrol, 22, aunque al Córdoba CF aún le restan dos jornadas por disputar, por lo que es probable que también en el hipotético caso de haber mostrado esos números en ese grupo y temporada, el conjunto blanquiverde hubiera ascendido por la vía directa.

Asimismo, según señala @GradaBpro, sólo dos equipos en la historia de Primera Federación han tenido más puntos que el Córdoba CF al paso de la jornada 36: el actual Castellón y el referido Racing de Santander de la 2021-22 y sólo el Castellón de Schreuder le supera en número de goles conseguidos (72 a 64) en la historia de la categoría.

Suscríbete para seguir leyendo