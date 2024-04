El Córdoba CF hace historia ante el Castilla para seguir en la pelea por el ascenso directo

El Córdoba CF se mantiene en la pelea por el ascenso directo después de hacer historia al ganar por primera vez en su séptima visita al filial del Real Madrid por dos goles a cero. El Castellón, líder del Grupo 2 de Primera Federación, mantiene la ventaja de cinco puntos sobre el conjunto blanquiverde, que amplía su ventaja sobre el Málaga, cuarto clasificado a seis puntos y mantiene el margen de cuatro puntos sobre el Ibiza, tercer clasificado y al que los blanquiverdes tendrán que visitar en la penúltima jornada de Liga. El triunfo histórico del Córdoba CF en su visita al Real Madrid Castilla se fraguó en la segunda parte, ya que en la primera, el segundo equipo blanco fue superior a los cordobesistas, que se llevaron al descanso casi de milagro el empate a cero. Luego, tras el paso por las duchas, el equipo de Iván Ania justó líneas, el conjunto de Raúl González bajó la presión y los de Ania asestaron dos golpes en forma de tantos que superaron la poca resistencia que ya le quedaba al equipo merengue.

Los peores 45 minutos desde septiembre

El Córdoba CF saltó al terreno de juego del Alfredo Di Stéfano con la única novedad en el once de José Antonio Martínez, que ocupó la posición de Matías Barboza, e insistiendo en la punta de ataque con Kike Márquez en sustitución del lesionado Antonio Casas y con Alberto Toril esperando su oportunidad en el banco.

Lapeña cabecea un saque de esquina en el primer acto del encuentro entre el Córdoba CF y el Castilla, este domingo. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

En cualquier caso, el problema del Córdoba CF no estuvo en los nombres y sí en la superioridad táctica del Real Madrid Castilla en los primeros 45 minutos. De hecho, había que hacer memoria y debatir sobre cuándo fue la última vez que se vio a un rival de los blanquiverdes que mostrara esa mayor capacidad en todos los sentidos y durante tanto tiempo. Raúl González ordenó una presión alta y cortocircuitó por completo al Córdoba CF en su propio campo. Posiblemente, no pasaron de la media docena de ocasiones en las que el conjunto blanquiverde fue capaz de sobrepasar la línea del mediocampo. No era sólo una cuestión táctica, sino también física e individual. Los duelos uno contra uno se saldaban casi siempre a favor de los chavales blancos, que ya en línea de tres cuartos con el viento a favor y el balón en propiedad apenas necesitaban un par de pases o una jugada individual para plantarse en el área cordobesista.

No hubo necesidad de comprobar si el Castilla era capaz de anular la superioridad en banda o si la calidad de Adilson Mendes, Kuki Zalazar o Kike Márquez se medía al nivel de la cantera madridista. Simplemente, no llegaban balones. Y si el gol a favor de los locales no llegó fue consecuencia de la inocencia que mostró el equipo de Raúl González cuando llegaba por las inmediaciones del área blanquiverde.

Theo Zidane avisó ya a los cinco minutos de partido cuando intentó conectar con Nico Paz, un quebradero de cabeza para el flanco izquierdo del Córdoba CF. Un golpe franco botado por el hijo del que fuera centrocampista del Tenerife finalizó con una volea de Mario Martín que atrapó Carlos Marín sin grandes problemas (min. 11). Tras dos saques de esquina consecutivos a favor de los locales que generaron cierto peligro, una nueva llegada de Nico Paz a las inmediaciones de Marín generó zozobra en la zaga cordobesista. Por si fuera poco, a aquella banda derecha del ataque madridista comenzaba a incorporarse con cierta confianza Loren Aguado (min. 20) al punto que, en una de ellas, llegó la mejor ocasión para el Real Madrid Castilla, con un ataque que finalizó con un disparo de David González que se estrelló en el larguero de la portería defendida por Carlos Marín (min. 22). Tras otra llegada de Nico Paz y un cabezazo desviado de Álvaro (min. 29), el Castilla pareció tomarse un respiro o, al menos, no se vio a tanto chaval de blanco por las inmediaciones del área del conjunto blanquiverde, que en esa primera media hora apenas llegó con dos cabezazos de Adrián Lapeña tras sendos saques de esquina y una contra de Adilson que no encontró rematador.

En los minutos finales volvió el Castilla a la carga con un gran balón de Cuenca, que conectó con un pase de 40 metros con David González. El centrocampista blanco prolongó el pase a Nico Paz que, una vez solo en el área y con todo a favor, no fue capaz de conectar un disparo en condiciones gracias a la milagrosa aparición de Calderón, que impidió al extremo anotar el primer gol blanco. Poco antes, Adilson y Kike Márquez firmaron la única presencia en el área blanca en todo el encuentro (min. 43), pero sin generar un peligro claro sobre la meta de un Cañizares que resultó un mero espectador.

Pegada blanquiverde en la segunda mitad

Finalmente, la primera parte acabó con un nuevo susto para el Córdoba CF tras una internada de Álvaro por la izquierda que, por milímetros, no logró conectar con un Theo Zidane que ya esperaba en el área el pase para hacer trabajar a Carlos Marín.

Kuki Zalazar intenta controlar en balón entre dos defensores blancos. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Terminó un primer acto para olvidar por parte del Córdoba CF, que firmó sus peores 45 minutos de Liga desde septiembre y, posiblemente, de toda la Liga.

Aparentemente, la segunda parte no cambió, al menos en sus inicios, el signo del encuentro para el Córdoba CF, ya que Álvaro volvía a marcharse por su banda para lanzar un disparo cruzado para el que Carlos Marín necesitó dos intervenciones antes de hacerse definitivamente con el balón.

Gol de Calderón, mazazo a los blancos

Pero sí lo hizo, sí cambió la pelea sobre el terreno de juego. El partido se equilibró, ya que la presión blanca no era como en el primer acto y sus llegadas por el área blanquiverde desaparecieron. Así, se pudo ver por primera vez al Córdoba CF dar más de un pase en campo rival. Cierto que el equipo de Iván Ania no generaba sobre la meta de Cañizares, pero al menos lograba que la sensación de peligro constante que había transmitido el Castilla desapareciera por completo. El duelo, durante unos minutos, pareció que se jugaba sin porterías. Hasta que el Córdoba CF sacó petróleo de donde nadie esperaba. Una incursión en el área de Diarra sin aparente peligro se transformó en un pase atrás a Kuki Zalazar, que se sacó un centro al segundo palo en donde Calderón sorprendía a la defensa blanca y marcaba de volea el primer gol del Córdoba CF.

Adilson Mendes pelea con el blanco Carrillo por un balón. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Definitivamente, ese tanto fue un golpe demasiado duro para el Real Madrid Castilla y un empujón extraordinario para el Córdoba CF. El partido, definitivamente, dio un giro de 180 grados, por mucho que Mario Martín (min. 61) lo intentara con un giro lejano o el recién entrado De León pusiera a prueba a Carlos Marín (min. 71). El Córdoba CF manejaba cada vez más el encuentro, mantenía más y más la posesión y anulaba por completo a un Castilla que ya era otro equipo. Nada de aquellos duelos individuales, nada de aquella presión alta, nada de aquel peligro constante. Era el Córdoba CF, el que terminaría asestando un segundo golpe. Tras quedarse en inferioridad el filial blanco por expulsión de Mario Martín al ver la segunda amarilla, Marvel cometía un clarísimo penalti sobre Kuki Zalazar que transformaba el también recién entrado Alberto Toril, que superaba desde los 11 metros con facilidad a Cañizares.

Los últimos minutos fueron un trámite. El Castilla no era ni sombra de lo que fue y el Córdoba CF tenía controlado por completo el duelo, por lo que Ania se limitó a cambiar las bandas para dar minutos a Simo Bouzaidi y Álvaro Leiva.

La pegada del Córdoba CF, que tan buenos réditos le dio en un pasado no muy lejano, volvió a aparecer cuando peor lo pasaba el equipo de Iván Ania, que se mantiene de esa manera en la pelea por el ascenso directo. Quedan 21 puntos en disputa y el Castellón no puede relajarse: el Córdoba CF acecha y ha demostrado que gana pareciéndose a sí mismo y también estando lejos de su mejor versión. Por lo tanto, no será fácil pararle.

Ficha técnica

0-Real Madrid Castilla: Cañizares, Loren Aguado, Carillo, Asencio, Marvel, Cuenca, Mario Martín, David González, Theo Zidane, Nico Paz, Álvaro. Cambios: De León por Cuenca (67’), Víctor Muñoz por Theo Zidane (67’), Aparicio por Marvel (79’), Obrador por Carrillo (79’), Edgar por David González (79’). Entrenador: Raúl González. 2-Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Martínez, Calderón, Álex Sala, Diarra, Carracedo, Kuki Zalazar, Adilson Mendes, Kike Márquez. Cambios: Matías Barboza por José Antonio Martínez (64’), Alberto Toril por Kike Márquez (73’), Isma Ruiz por Álex Sala (73’), Simo Bouzaidi por Adilson Mendes (82’), Álvaro Leiva por Carracedo (82’). Entrenador: Iván Ania. Goles: 0-1 (58’) Calderón. 0-2 (78’) Alberto Toril, de penalti . Árbitro: Ruiz Álvarez (C. Asturiano). Mostró cartulina amarilla a Mario Martín (41’) y (74’), por lo que fue expulsado, Isma Ruiz (94'). Incidencias: Alfredo Di Stéfano. Unos 4.000 espectadores, con presencia cordobesista.

