Alberto Toril: "Necesitaba el gol como el comer para liberarme"

El delantero balear Antonio Toril fue el autor del segundo gol del Córdoba CF en casa del Real Madrid Castilla. Un tanto de penalti para el que no se puso nervioso, tal y como contó en zona mixta. "Tenía claro desde el principio" tirarlo por el centro, dijo. Incluso, desde que "pitó" la pena máxima "sabía que iba a tirar al medio". A la postre, supuso el 0-2 decisivo para los blanquiverdes, una victoria por la que se mostró "contento".

En este sentido, Toril aseveró que está "pasando por unos momentos muy difíciles", tras "dos meses muy malos", por lo que el tanto y los tres puntos le permiten liberarse. "El gol lo necesitaba como el comer y para liberarme", dijo. Un tanto con dedicatoria especial a su madre, recientemente fallecida. "Al final el gol es especial, siempre lo que haga ahora va a ser por ella y claro, la victoria es muy importante, seguimos en la pelea y así hasta el final", amplió.

Alberto Toril, delantero del Córdoba CF, en el lanzamiento del penalti que transformó para poner el 0-2. / Francisco Fernández

"Somos como una familia"

Sus compañeros arroparon a Toril tras el gol, en una celebración en la que demostraron el sano ambiente del vestuario. "Mis compañeros me llevan demostrando (su apoyo) desde que lo estoy pasando mal, siempre he tenido una llamada, me han escrito todos, han estado siempre conmigo", dijo, poniendo en valor que ese tipo de gestos "demuestran el equipo que somos, como una familia".

Una entrega diaria por el ascenso

Preguntado sobre si la plantilla cree en el ascenso, Toril aseguró que "sí, claro, para eso peleamos y entrenamos cada semana, luchamos, y esperamos que al final del año se dé". Eso sí, primero hay que recortar la distancia de cinco puntos con el líder, el Castellón. "Si hacemos nuestros deberes, no vale de nada mirar al resto", dijo. Reconoció que "cada vez que ganan" los castellonenses "te meten un poco de presión", pero también puso en valor la brecha que va creciendo con el resto de rivales. "Nosotros miramos lo nuestro, a seguir sumando de tres en tres y a estar mentalizados hasta el final de temporada", resumió.

En esos siete partidos, que aún restan "puede pasar de todo" y las aspiraciones del Córdoba CF pasan por seguir machaconamente "haciendo buenos partidos y consiguiendo victorias".