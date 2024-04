El Córdoba CF, a ganar por primera vez en Madrid para aguantar el tirón del líder

El Córdoba CF saldrá este domingo (16.00 horas, FEF TV-Real Madrid TV) al Alfredo Di Stéfano de Valdebebas con toda la presión posible, ya que el Castellón, líder del Grupo 2 de Primera Federación, sumó los tres puntos en su visita al Antonio Solana, ante el Intercity, por lo que metió ocho puntos de ventaja al conjunto blanquiverde antes de disputar su encuentro contra el Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco. Así, si el equipo cordobesista pretende mantener esos cinco puntos de desventaja con el equipo orellut y aguantar el tirón de los blanquinegros tendrá que hacer lo que nunca hizo: ganar al Real Madrid Castilla en su campo. No es, ni mucho menos, imposible. El Córdoba CF de esta temporada está marcando un gran nivel en los últimos meses, mientras que el segundo equipo blanco es, en la actualidad, el quinto peor local del Grupo 2 de Primera Federación. Además, se debe recordar que precisamente el líder, Castellón, se impuso en su visita a los madridistas por 0-2, por lo que los blanquiverdes deben repetir triunfo si aspiran a la posición que ocupan actualmente los orelluts.

No tendrá a todos sus jugadores Iván Ania para el importante encuentro en el Alfredo Di Stéfano. El propio entrenador asturiano informó en la previa sobre el estado de Antonio Casas, principalmente, y Adri Castellano. El delantero sí realizó el último entrenamiento de la semana con normalidad, según comentó el técnico, pero Ania no quiere correr riesgos y, con una sola sesión, parece arriesgado introducir al rambleño en la convocatoria.

Sin el pichichi, más difícil

De todos es sabido que el preparador cordobesista no quiere correr ningún riesgo en esta recta final de Liga y el máximo goleador blanquiverde es un arma demasiado poderosa como para jugársela con él. Así, Antonio Casas se quedaba en casa, por lo que el ovetense deberá pensar algo para la delantera. Lo más probable es que regrese a la titularidad Alberto Toril. El balear salió del equipo por su problema familiar y ya parece completamente a punto para poder aguantar desde el inicio. Sería lo más lógico, sobre todo teniendo en cuenta que, pese a los piropos que lanzó el técnico al capitán, la colocación de Kike Márquez en la punta de ataque no convenció a nadie. De hecho, no parecía convencer ni al propio jugador, que se le vio en los dos últimos encuentros algo desconectado del resto del equipo. Su medio natural es detrás de un punta de referencia, asociándose tanto con éste como con los extremos y los interiores, por lo que desenvolverse en una zona de avanzadilla se hace extraño a todos. En cualquier caso, Iván Ania deberá elegir de nuevo y a pesar de que Alberto Toril parece partir con ventaja no se puede descartar del todo que vuelva a situar al de Sanlúcar como falso nueve pese a que no terminó de convencer en esa posición en los dos últimos encuentros. La ausencia de Adri Castellano no afecta en absoluto, dado que el cordobés ni tan siquiera ha llegado a debutar esta temporada con la elástica blanquiverde.

Antonio Casas se quedó en casa y no jugará ante el Castilla. / MANUEL MURILLO

Por lo demás, Iván Ania tendrá al resto y las mayores dudas se centran en el acompañante de Diarra en el mediocampo y en la pelea por un hueco en el once titular que mantienen Simo Bouzaidi y Adilson Mendes. En la primera variante que podría plantear Ania ante el Castilla toma protagonismo Isma Ruiz. Álex Sala ha marcado un buen nivel desde que volvió a la titularidad, pero lo cierto es que en ciertos pasajes ante el San Fernando y, sobre todo, en la segunda parte ante el Mérida, al Córdoba CF le faltó sujeción en la medular. Si el técnico blanquiverde valora que fue un problema más colectivo, el jugador cedido por el Girona mantendrá la titularidad. En caso contrario, Isma Ruiz está a la espera de regresar al once titular. En la izquierda, la elección de Iván Ania, al menos por ahora, siempre será un acierto. Tanto Adilson Mendes (autor del gol inicial en el Romano José Fouto) como Simo Bouzaidi le ofrecen verticalidad suficiente, por lo que la elección de uno u otro dependerá del estudio a fondo del rival.

Imprevisible

El resto del once debe ser el mismo, un equipo de garantías para enfrentarse a un Real Madrid Castilla cuyo peligro estriba, precisamente, en su imprevisibilidad. El filial blanco es el quinto peor equipo como local del Grupo 2 de Primera Federación, pero chavales como Marvel, Obrador, Mario Martín, Álvaro, Palacios o, sobre todo, Nico Paz dejan a las claras que el equipo de Raúl González también es capaz de lo mejor.

Iván Ania, en un entrenamiento del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

Pero todo lo bueno que pueda realizar el filial blanco debe ser superado por el Córdoba CF si el equipo de Iván Ania aspira a seguir discutiendo esa plaza de ascenso directo al Castellón. No le queda otra al conjunto blanquiverde que sumar los tres puntos ante el filial blanco, porque una derrota significaría afrontar los últimos 21 puntos en disputa con ocho de desventaja (o siete, en caso de empate): demasiado trecho para tan poco espacio de pelea. Le tocará por tanto al Córdoba CF de Iván Ania volverá a hacer historia: ganar al segundo equipo blanco en su feudo, algo que nunca hizo en la media docena de precedentes.

Alineaciones probables

Real Madrid Castilla: Cañizares, Carrillo, Lorenzo, Marvel, Cuenca, Nico Paz, Gonzalo, Mario Martín, Manuel Ángel, Palacios, Álvaro.

Córdoba CF: Marín, Albarrán, Lapeña, Barboza, Calderón, Isma Ruiz, Diarra, Carracedo, Adilson, Kuki Zalazar y Kike Márquez o Alberto Toril.

Árbitro: Ruiz Álvarez (C. Asturiano).

Hora: 16.00 horas (FEF TV, Real Madrid TV).

Campo: Alfredo Di Stéfano.

