Así será la camiseta del Córdoba CF hasta final de temporada: Silbon, patrocinador principal

Un movimiento de calado en un momento clave, tanto en lo deportivo como en lo social e institucional. Ya es oficial, la firma cordobesa Silbon lucirá en el frontal de la elástica del Córdoba CF durante lo que resta de temporada, como nuevo sponsor principal y emblema en las equipaciones blanquiverdes -actuales y futuras, a corto plazo- hasta el próximo 30 de junio, expandiendo, así, su vigente alianza de patrocinio. «Entendimos que teníamos que estar unidos en esta temporada, que esperamos que sea histórica. Hemos tenido ofertas, incluso económicamente más elevadas. Tenía que ser una empresa cordobesa y cordobesista, porque tenemos que ser consecuentes con el mensaje que estamos lanzando», transmitió un satisfecho Antonio Fernández Monterrubio en la presentación oficial del acuerdo, alojada este viernes por la sala de prensa de El Arcángel.

Una alianza coherente

La marca textil cordobesa, de este modo, amplía su influencia en la línea de indumentarias del club, en las que se encontrará presente -ubicada con su logotipo en el pecho- desde este mismo fin de semana durante la visita de los de Iván Ania al Real Madrid Castilla en el Estadio Alfredo Di Stéfano (domingo, 16.00 horas, FEF TV): «Entiendo que pueda parecer un poco sorprendente que, a falta de ocho jornadas, presentemos un main sponsor, pero como ya he comentado en alguna ocasión, tenemos que hacer que lo normal no parezca extraordinario. Creemos que estas dos piezas encajan perfectamente. Esa sintonía se ve», indicó. «Espero y deseo que juntos, Córdoba CF y Silbon, podamos escribir una página importante para el cordobesismo y la ciudad y provincia de Córdoba», añadió.

De cara a una hipotética clasificación a la fase de ascenso a Segunda División, además, el directivo reafirmó la unión: «El calendario solo marca ocho jornadas, no sé si marcará alguna más. Si el club, lógicamente, tiene que disputar un playoff, estará en nuestra camiseta. El año que viene puede ser otro mundo, entonces ya nos sentaremos a hablarlo. Tenemos que hacer mucha planificación interna antes de poder sentarnos con todos nuestros patrocinadores», afirmó, desvelando, a su vez, que el pacto se limita al mero patrocinio de las vestimentas, sin posibilidad -al menos actual- de que a corto-medio plazo Silbon también asuma las labores de proveedor técnico oficial del equipamiento deportivo de la entidad.

Antonio Fernández Monterrubio, a la derecha, junto al CEO de Silbon, Pablo López. / A.J. GONZÁLEZ

«Esto era una obsesión de toda la temporada, marcar ese frontal de la camiseta», amplió el consejero delegado, analizando, al igual, la posibilidad de haber dejado ese espacio «vacío» en el caso de no haber encontrado ninguna alternativa afín a la «filosofía» y «valores» procurados. «Debo confesar que tenía un empeño personal, durante toda la temporada, en el que en el frontal de esta camiseta estuviera o una empresa cordobesa o permaneciera limpio, no he valorado otras opciones», resaltó.

El impulso de Silbon

En la misma línea y márgenes similares -también a nivel emocional- intervino igualmente Pablo López, CEO de Silbon y cabeza visible de la asociación: «Me consta que habéis hecho un esfuerzo, nosotros también, grande. Ya éramos patrocinadores del Córdoba CF hasta hoy, pero el paso que hemos dado adelante creo que va en línea de lo que es Silbon, que apuesta por Córdoba, es una apuesta más por la ciudad. Me hace especial ilusión, somos de Córdoba, somos cordobesistas y la emoción de ver el logotipo en la camiseta es una emoción tremenda, una ilusión enorme. Todos nuestros empleados y creo que todos nuestros seguidores y clientes van a estar más que contentos», manifestó.

«Sabemos que el Córdoba CF tiene unos retos complicados de aquí a final de temporada, que está en el sitio que quería estar, y esperamos sin duda que este matrimonio tenga el mayor de los éxitos y que pueda convertirse en una camiseta histórica», zanjó seguidamente.

Diarra, Kike Márquez y Simo, junto a Pablo López y Monterrubio en la presentación del acuerdo. / A.J. GONZÁLEZ

También con Givova, hasta junio

El «matrimonio» con la textil cordobesa, por otra parte, no limita el pacto vigente con Givova, proveedor técnico -que no main sponsor-, inalterable hasta el próximo junio y con su lógica presencia en el equipamiento deportivo hasta entonces, tras el que no será renovado.

Si bien el acuerdo con la empresa italiana se presentó como «el mayor contrato de patrocinio deportivo de la historia de la Segunda B» hace cuatro cursos, el avance de los años ha ido limando progresivamente la relación entre ambas organizaciones, con el punto más bajo de la misma radicado en la presente campaña. La ruptura fue total hace tan solo unos meses, aunque se gestó a fuego lento. Las zamarras oficiales no estuvieron a tiempo para el estreno del primer equipo ante el Cádiz CF en el partido de presentación de pretemporada, en la primera edición Trofeo Puertas de Córdoba, ni tampoco en las semanas sucesivas. El volumen del producto, una vez aterrizó en tierras cordobesas, tampoco fue el adecuado en tiempo y forma para cumplir con las expectativas de la afición, aunque salvó -de milagro- la campaña navideña, una vez perdida la veraniega.

Los primeros pasos del culebrón también dejaron espacio para dificultar la llegada de vestimenta incluso para los propios futbolistas. Un claro reflejo de ello, precisamente, se encontró en la tercera equipación diseñada para esta temporada, con un innovador guiño a Medina Azahara y que, a falta de tan solo un mes para la conclusión del campeonato regular en Primera Federación, todavía no se encuentra en manos del club. Recientemente optó por mover ficha la propia entidad, saltando al terreno de juego del Municipal de Castalia ante el Castellón con una versión alternativa de dicha tercera equipación, bajo la marca «CCF» y el posterior lanzamiento de nuevas camisetas solidarias en favor -social y económico- de la investigación de enfermedades como el autismo, la ELA y el Alzheimer.

Antonio Fernández Monterrubio y Pablo López conversan sobre el césped de El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

La empresa natural de Campania, al sur de Italia, tampoco cumplió con los pactos económicos realizados con el club desde una fase relativamente temprana de la colaboración -se estipulaban alrededor de los tres millones de euros entre material y aporte, más incentivos-, tras comprometerse a no solo proveer el material deportivo a todos los equipos componentes del Córdoba CF -lo que implica sus diferentes secciones y categorías-, sino a también depositar un importante aporte a nivel financiero como patrocinador. «Representa una cifra récord para el Córdoba CF, incluso por encima de los logrados cuando el club militaba en Primera y Segunda División», rezaba el comunicado emitido en la presentación del convenio hace casi un lustro.

No todo fue tormentoso durante el periplo blanquiverde de la mano del fabricante de equipamiento deportivo napolitano, no obstante, después de algunos episodios menos agitados. Con la incidencia del stock -en no pocas ocasiones insuficiente- como merma persistente, Givova impulsó la vuelta de diseños personalizados y exclusivos en sus prendas, habitualmente también realizando guiños al patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad, al igual que a ciertos de sus hitos deportivos. En el recuerdo quedarán colecciones singulares como las del curso en Segunda Federación, las ediciones limitadas por el Día de Andalucía, o las referentes a hitos como el ascenso cosechado en el curso 2022-2023 -reflejado en la camiseta del año consecutivo-, como contrapesos en una balanza inclinada hacia el lado negativo y con una despedida incluso dramática.