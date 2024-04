Horario y dónde ver por televisión el Real Madrid Castilla-Córdoba CF

El Córdoba CF disputa ante el Real Madrid Castilla su partido correspondiente a la jornada 31 del campeonato nacional de Liga de Primera RFEF, en su Grupo 2, este domingo 7 de abril a partir de las 16.00 horas en el Estadio Alfredo Di Stéfano (FEF TV). Los de Iván Ania, afianzados como segundos clasificados en solitario, visitan al necesitado cuadro madridista con la intención de reponerse del empate agridulce en Mérida (2-2), a la par que mantener tensa la pugna por el liderato una semana más, ahora a cinco puntos de distancia.

El último arreón

Con al menos cuatro de los cinco tripulantes de la zona noble definidos en este último tramo de temporada, el bloque blanquiverde prepara una visita al Castilla crucial por mútiples razones. Reponerse de la armagura de las pasadas tablas en el Romano vendrá a ser uno de los aristas más importantes de la cita, mientras que el no rebajar el ritmo dentro de la encarnizada lucha por dar caza al liderato, o bien asegurarse un puesto más favorable respecto a cruces en un hipotético playoff, completará una ecuación todavía enconada. El Castellón sigue encabezando la sección sur a cinco puntos de distancia, mientras que el Málaga y el Ibiza, ahora tercero y cuarto, respectivamente, quedan a cuatro puntos. El saldo del pasado cruce en Castalia, con el triunfo orellut -que ensanchó su renta a otros dos puntos de margen- también dejó tocado al Recreativo de Huelva (3-2), que tras marcharse de vacío cedió el quinto puesto al pujante Ceuta.

Un potencial triunfo blanquiverde en Valdebebas mantendría, al menos, los cauces que se leen en el guion del Grupo 2 actualmente. La segunda plaza, se coseche un resultado u otro, quedará matemáticamente apalabrada al menos durante otro fin de semana, mientras que el foco pasa al primer puesto, único con billete directo a Segunda División al término de la temporada regular. Un ojo igualmente quedará posado en el choque entre el Intercity y el Castellón en tierras alicantinas, en disputa desde las 20.00 horas del sábado en el feudo del equipo negro -los de Iván Ania ya sabrán el desenlace antes de su partido-, del que cualquier resultado diferente al triunfo orellut, siempre y cuando la respectiva visita al Alfredo Di Stéfano se traduzca en tres puntos -edulcorada por las ansias de revancha tras la derrota de la primera puerta-, reavivaría buenamente el debate.

Con la idea de certificar la permanencia virtual en las próximas fechas arrancará desde el otro lado el cuadro merengue, al que el arreón final de Liga podría depararle dos escenarios bien distintos. Como dueños del decimotercer puesto llegan los de Raúl González Blanco, con seis puntos de colchón sobre el descenso y reforzados después de asaltar el Estadio Balear del Atlético Baleares durante la pasada jornada (0-1). Previamente, eso sí, no arrastraban buena dinámica. Cedieron sin demasiado espacio para apelaciones ante el Castellón (0-2) en su última actuación casera, no se llevaron premio algo del derbi ante el Atleti B (2-0), a la par que el cruce previo, ante el Antequera en la Ciudad Deportiva madridista, abrió una racha de tres jornadas sin ver puerta. Se rompió la sequía en Mallorca, aunque la tendencia todavía no está asentada y el abanico de alternativas, así como de posibles versiones blancas, es amplísimo.

Las imágenes de la afición en el Córdoba CF - Atleti B. / A.J. GONZÁLEZ

FEF TV en directo

La plataforma española FEF TV emitirá el partido de la trigésimoprimera jornada liguera desde el El Arcángel, a partir de las 16.00 horas del domingo 7 de marzo. El nuevo canal de emisión, que nace como la Televisión del Fútbol Español Federado, podría emitir nuevas competiciones de otras modalidades deportivas disponibles en FEF TV. El acuerdo con ATM Broadcast es por tres años con la RFEF.

Los aficionados que deseen ver estas competiciones en directo y/o a la carta, podrán suscribirse a la plataforma a través de cualquiera de los dos planes disponibles: un plan de temporada por un pago único de 99 euros, que incluye en Primera Federación todos los partidos de la temporada regular y los de playoff de ascenso a Segunda División, y de la Primera División Futsal todos los partidos de la temporada regular y playoff por el título; o un plan mensual por una cuota de 12,99 euros.

Para los interesados en ver solamente la Primera Federación, FEF TV lanza un abono de 69'99 para toda la fase regular y 9'99 por los play offs.