Adri Castellano entra en la lista del Córdoba CF 27 jornadas después

Hubo otras noticias positivas para el Córdoba CF en Mérida, más allá del decepcionante empate ante el conjunto romano después de llevar un 0-2 de ventaja al descanso, un resultado, ese 2-2, que aún no le apea de la lucha por el ascenso directo, con el Castellón como principal candidato y líder del Grupo 2 de Primera Federación.

Casi siete meses después

Uno de esos detalles en positivo fue el del regreso a una convocatoria de Adri Castellano. El central cordobés, que aún no se ha estrenado con la elástica blanquiverde en esta temporada, se sentó en el banquillo visitante del Romano José Fouto y, si el guion en la segunda parte se hubiera cumplido, no habría sido extraño verle debutar y jugar en los últimos minutos del encuentro. En caso de que el equipo cordobesista hubiera anotado un tercer gol, a nadie se le escapa que Iván Ania le habría hecho saltar al terreno de juego los últimos diez minutos para dar un paso más y cerrar el ciclo de su completa recuperación. Sin embargo, el plan previsto no se cumplió, la victoria voló por errores individuales y colectivos, y Adri Castellano se quedó sin estrenarse en esta temporada. Por ahora.

Adri Castellano, el pasado 13 de septiembre, día en el que cayó lesionado en un entrenamiento del Córdoba CF. / CHENCHO MARTÍNEZ

En todo caso, la buena noticia ya estaba ahí. El central cordobés regresaba a una lista más de seis meses después de la última vez en la que figuraba en una convocatoria del Córdoba CF. El pasado 10 de septiembre del 2023, Adri Castellano viajaba con la expedición blanquiverde a San Fernando (3-1) en el tercer encuentro de Liga que se disputaba y también había entrado en la lista en las dos primeras jornadas de competición: ante el Ibiza, en El Arcángel, y a Murcia, en donde el conjunto cordobesista sumó su primera victoria liguera (1-3), con Adri Castellano también en el banquillo. Tras aquel encuentro en San Fernando, Adri Castellano comenzó la cuarta semana de entrenamientos con normalidad, preparando junto a sus compañeros el partido que debía disputarse en El Arcángel, ante el Linares Deportivo. Pero cuando todo apuntaba a que el cordobés sería incluso titular en aquel choque, Adri Castellano se lesionó en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva, el 13 de septiembre pasado, dejando a Iván Ania sin su esperada polivalencia para el lateral zurdo y el flanco izquierdo del eje de la zaga. Una posición que luego se sabría que se convertiría en vital, dada la baja de Dragisa Gudelj tras su incidente cardíaco a inicios de diciembre en Melilla.

Recaída en octubre

Porque la lesión en el recto anterior que sufrió Adri Castellano, que teóricamente le tendría en el dique seco unas semanas, se convirtió en un vía crucis para el central. A mediados de octubre, cuando todo indicaba que le faltaba apenas una semana, como mucho dos, para poder estrenarse por fin, Adri Castellano recayó de su lesión, por lo que el problema pasó de agudo a crónico. Desde entonces, los calendarios se quitaron de las paredes en el caso de Adri Castellano y los servicios médicos del Córdoba CF, todo el club, eliminaron previsiones de futuro para el defensa cordobesista. Adri Castellano fue a su ritmo, paso a paso, para que su recuperación fuera definitiva y sin ningún contratiempo más, ya que tuvo que sortear también algún obstáculo aparecido en alguna revisión que se hizo en los meses posteriores.

Con el foco del día a día apartado completamente, Adri Castellano fue quemando etapas que terminaron en el viaje del pasado sábado a Mérida, en el que ya se sentó en el banquillo, vestido de corto junto a sus compañeros, e incluso con una remota posibilidad de disputar unos minutos, los primeros con el primer equipo del Córdoba CF en su carrera. No pudo ser por las circunstancias del propio encuentro, pero la opción sigue estando viva.

Antonio Casas, listo para Madrid

La buena noticia para el Córdoba CF, además, se centra en que la enfermería está completamente vacía por primera vez en toda la temporada. Antonio Casas también viajó a Mérida el sábado, aunque no se vistió de corto, no entró en la convocatoria. Esa exclusión tuvo que ver más con la prudencia que con el estado físico real del rambleño, que ya se encuentra en condiciones de volver a la competición. Pero Iván Ania mantuvo su criterio de arriesgar lo mínimo posible y reservó a su máximo goleador para el encuentro del próximo domingo, en Valdebebas, ante el Real Madrid Castilla de Raúl González (16.00 horas, FEF TV). Ahí sí que estará en la convocatoria si no existe ningún imprevisto tras empezar a adquirir sensaciones, tanto Antonio Casas como Adri Castellano, en la sesión de recuperación que ha de celebrarse este lunes en la Ciudad Deportiva. El domingo, la plantilla blanquiverde tuvo día de descanso, jornada de relax que volverá a repetir el martes, por lo que se volverá al trabajo el miércoles, en el lugar y hora habituales, en principio.

Adri Castellano, bajo la mirada de Eu Gavilán, en un entrenamiento del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

