Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF-San Fernando

El Córdoba CF disputa ante el San Fernando su partido correspondiente a la jornada 29 del campeonato nacional de Liga de Primera RFEF, en su Grupo 2, este sábado 23 de marzo a partir de las 16.00 horas en El Arcángel (FEF TV). Los de Iván Ania, ahora segundos clasificados, reciben al necesitado cuadro gaditano con la intención de extender otra semana más su buena racha de resultados -una derrota en 21 jornadas-, a la par que mantener tensa la pugna por el liderato abierta tras la pasada conquista del Municipal de Castalia, que ya deja la primera plaza a tan solo tres puntos de distancia.

El estado de forma

La formación blanquiverde aterriza en la recta final del campeonato doméstico, los últimos diez encuentros de Liga, inmersa en una espiral de sensaciones y resultados casi inmejorable. El saldo de victorias se eleva a las cuatro consecutivas tras superar al cuadro castellonense, mientras que los márgenes de la zona alta se han reducido de forma radical con la progresión de las fechas. El Córdoba CF ya registra su mejor posición en todo lo que va de curso, colocado actualmente como dueño del segundo puesto con 57 puntos, en igualdad con el Ibiza, eso sí -con mejor balance goleador-, y sumando otros dos puntos de ventaja sobre la cuarta plaza, ostentada por el Málaga.

Tan solo tres también separan el liderato en propiedad de los orelluts, del mismo modo, aunque ya con el golaverage particular reservado de forma favorable para una escuadra cordobesa que, de encontrarse un pinchazo albinegro frente al Real Madrid Castilla -su rival de la ocasión- y cumplir en lo propio ante el San Fernando, igualmente podría escalar de forma unilateral a lo más alto de la tabla de la sección sur.

Más apurada sí se presenta la situación homóloga del fin de semana, un cuadro gaditano estimulado por su pasado triunfo ante el Atlético Baleares en el Estadio Balear (0-2), pero igualmente necesitado de dar un paso adelante para abandonar los puestos de descenso. Parte como decimosexto y primer equipo en la quema, con 30 puntos, tan solo a uno de distancia de abandonar la zona de peligro. Más allá de su triunfo ante los balearicos, no obstante, lejos de casa no termina de dar con la tecla, situado como el cuarto peor visitante de todo el Grupo 2, después de haberse hecho únicamente con 10 de los 42 puntos posibles. En El Arcángel encontrará una prueba mayúscula, teñida de ciertos aires de final adelantada -que no definitiva- y con la cruda tarea de tratar de interponerse en la mejor versión blanquiverde de la temporada.

Las imágenes de la afición en el Córdoba CF - Atleti B. / A.J. GONZÁLEZ

FEF TV en directo

La plataforma española FEF TV emitirá el partido de la vigesimonovena jornada liguera desde el El Arcángel, a partir de las 16.00 horas del sábado 23 de marzo. El nuevo canal de emisión, que nace como la Televisión del Fútbol Español Federado, podría emitir nuevas competiciones de otras modalidades deportivas disponibles en FEF TV. El acuerdo con ATM Broadcast es por tres años con la RFEF.

Los aficionados que deseen ver estas competiciones en directo y/o a la carta, podrán suscribirse a la plataforma a través de cualquiera de los dos planes disponibles: un plan de temporada por un pago único de 99 euros, que incluye en Primera Federación todos los partidos de la temporada regular y los de playoff de ascenso a Segunda División, y de la Primera División Futsal todos los partidos de la temporada regular y playoff por el título; o un plan mensual por una cuota de 12,99 euros.

Para los interesados en ver solamente la Primera Federación, FEF TV lanza un abono de 69'99 para toda la fase regular y 9'99 por los play offs.