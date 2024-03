Córdoba CF- San Fernando: el primero de cinco chequeos a la fortaleza de El Arcángel

A día de hoy tiene el Córdoba CF 14 puntos de diferencia sobre el Ceuta, con ventaja en el coeficiente de goles en caso de empate final. En suma, 15. Y son exactamente esos puntos, 15, los que el equipo blanquiverde tendrá que disputar en el Estadio Municipal El Arcángel, su hogar, el que un día bautizó como El Reino y que en estos momentos cruciales de la temporada en la Primera Federación -se entra en la cuenta atrás de las diez últimas jornadas- deberá defender con todo. Está en juego un ascenso de categoría, con todo lo que eso implica para una entidad que hace apenas dos años estaba tocando en la Segunda RFEF -la cuarta división- el punto más bajo de sus setenta años de historia, que conmemora precisamente en este 2024.

Castellón-Córdoba CF: las imágenes del partido en Castalia / Francisco Fernández

Lo primero es lo primero

Con las rentas caseras podrá asegurar su participación en las eliminatorias por el ascenso, que disputan los clasificados entre el segundo y el quinto puesto de cada uno de los grupos de Primera Federación. Serán, en total, ocho conjuntos de los que seis se quedarán en donde están y solamente dos darán el salto a la Segunda División. Para cuando esta cruenta batalla se esté librando, los dos campeones de grupo ya estarán componiendo sus plantillas para el retorno al fútbol profesional después de haberse dejado hasta el alma en las respectivas fiestas de ascenso.

Al amparo de su afición

Fantasear con esa opción se queda para los aficionados, cuya ilusión es libre de desbocarse porque eso es lo que mantiene su inquebrantable fidelidad. Entre los muros de El Arcángel, sin embargo, se mantiene un mensaje de cautela y prudencia. La idea es pelear por subir; en el escenario que sea, pero hacerlo.

En casa se verá todo. El Córdoba CF, consciente de lo que se le avecina, pretende que la afluencia de espectadores a El Arcángel supere el promedio de algo más de diez mil que se vienen citando en cada encuentro, con picos según rival y horario -algunos han sido realmente infames, pero es lo que hay-.

La espectacular marcha del equipo de Iván Ania, que solamente ha perdido una vez en las últimas 21 jornadas, y la certeza de ser un candidato fiable a subir -en estos momentos es el mejor equipo de toda la división- pueden incentivar a esos seguidores "que todavía siguen en su casa esperando a ver qué va a pasar", como expresó muy gráficamente el capitán, Kike Márquez, en su última comparecencia ante los medios.

¿Qué rivales le quedan en El Arcángel?

Cinco partidos de distinto signo y todos cruciales, como no puede ser de otro modo cuando la competición está en las últimas diez jornadas y los objetivos de unos y otros, ya sea por estar arriba o abajo, están en plena ebullición.

Córdoba CF-Atlético Baleares: las imágenes de la afición en El Arcángel /

SAN FERNANDO (jornada 29) | El primero en aparecer es el San Fernando, un equipo indescifrable. Empezó como un tiro y al Córdoba le hizo mucho daño en la primera vuelta, venciéndole por 3-1 en el Iberoamericano. Eran tiempos en los que la maquinaria de Iván Ania aún chirriaba. Ahora está perfectamente engrasada y en el cuadro isleño, tras un cambio de entrenador y una crisis que no acaba, andan angustiados por salvar la categoría. Están en el puesto 16º, a un punto de la salvación

Kike Márquez es expulsado por Sánchez Villalobos en el Iberoamericano, esta temporada. / LOF

Como visitantes no son especialmente eficaces. Han perdido en diez de sus catorce salidas, con un empate y tres victorias. El partido se disputa el sábado 23 de marzo a las cuatro de la tarde.

ALCOYANO (jornada 32) | Después de jugar dos veces fuera de casa (en el Romano de Mérida y en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla), el Córdoba volverá a casa para cruzarse con el Alcoyano, un equipo ante el que logró un 0-1 en la primera vuelta en su estadio de El Collao. Fue el principio de una reacción que fue haciéndose creciente hasta llegar al esplendor actual.

Alcoyano - Córdoba CF : las imágenes del partido en El Collao / LOF

Los de Alcoy están en este momento a seis puntos de distancia del play off y a nueve del descenso. Su balance como forasteros es bastante notable, pues han puntuado en más de la mitad de sus viajes: cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas hasta la jornada actual. El partido en Córdoba se jugará el sábado 13 de abril a las cuatro de la tarde.

MÁLAGA (jornada 34) | El partidazo. Si no cambian las dinámicas, el duelo entre los blanquiverdes -que vendrán de jugar en Alicante ante el Intercity- y el cuadro de Martiricos será determinante para ver si alguno es capaz de meterse en el primer puesto. Son los dos que mejor línea llevan, con un Castellón "humanizado" y un Ibiza que parece estar desinflándose. En el partido de la primera vuelta, los de Ania sacaron un empate (1-1) y merecieron más en una de sus mejores actuaciones del curso.

Kike Márquez conduce el esférico durante el choque ante el Málaga en La Rosaleda. / Francisco Fernández

El equipo de Pellicer va fuerte como visitante: ganó la mitad (7) de sus catorce encuentros lejos de La Rosaleda, completando el panel hasta la jornada presente con cuatro empates y tres derrotas. Solo el Córdoba y el Ibiza, con dos reveses, perdieron menos. El derbi andaluz en la cumbre tendrá lugar el domingo 28 de abril a las cuatro de la tarde.

SANLUQUEÑO (jornada 36) | Un equipo complejo el de Sanlúcar, capaz de todo y con buenas actuaciones ante los rivales más fuertes. El Córdoba -que llegará de jugar en casa del colista Recreativo Granada de su ex Germán Crespo- logró en la primera vuelta un trabajado triunfo por 1-2 en El Palmar, en un partido que tuvo que ser aplazado en su día por el temporal de viento y lluvia. El Sanluqueño, lejos del play off, tiene como misión principal conservar la categoría y en la actualidad tiene cuatro puntos de renta. El nivel de competitividad que presente tendrá mucho que ver con la situación del momento. Podría estar ya salvado a falta de dos jornadas.

José Calderón recibe una entrada durante el duelo ante el Atlético Sanluqueño. / LOF

Los de Sanlúcar puntuaron en la mitad de sus catorce salidas -2 victorias y 5 empates-, mostrándose especialmente inspirados en el último mes. El encuentro en El Arcángel está fechado para el sábado 11 de mayo a las ocho de la tarde.

ALGECIRAS (jornada 38) | Última jornada. ¿Decisiva? El Córdoba, que en la jornada anterior habrá jugado en Can Misses ante el Ibiza, rival directo por el ascenso, afrontará el partido final de la fase regular ante el Algeciras, el equipo en el que Iván Ania se dio a conocer en la Primera Federación dirigiéndolo dos campañas completas antes de fichar en El Arcángel. En la primera vuelta vencieron los rojiblancos en El Mirador, en lo que al día de hoy ha sido la última derrota blanquiverde lejos de casa.

Adilson protege el esférico durante el encuentro ante el Algeciras en el Nuevo Mirador. / CCF

El Algeciras está en estos momentos como aspirante a meterse en los puestos de play off o más bien en la quinta plaza, que es la única que se puede alcanzar salvo que se produzca una sorpresa morrocotuda. Como forastero no es de los peores. Ha logrado 3 victorias y 6 empates, con 5 derrotas, en sus 14 salidas. El partido no tiene fecha fijada aún, ya que la RFEF establecerá un horario unificado para las dos últimas jornadas del campeonato.