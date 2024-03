Iván Ania y la visita al Castellón: "El equipo ya ha demostrado personalidad en campos importantes"

Casi se le escapa la ilusión del semblante a Iván Ania cuando dibuja los posibles desenlaces que quedarían para su Córdoba CF de salir victorioso en la próxima cita de la agenda, posiblemente la más compleja hasta la fecha, también la que reviste mayor importancia. Frente a nada menos que el líder Castellón en el invicto Castalia (sábado, 18.00 horas, FEF TV) le tocará probarse al bloque blanquiverde este fin de semana, al que llega con la ilusión con bandera y una única tarea en mente: dar por fin caza al dúo cabecero del Grupo 2 de Primera Federación. «Tenemos que ser dominadores en la medida de lo posible y, sobre todo, tenemos que ser nosotros mismos. El equipo ya ha demostrado personalidad en campos importantes, espero que mañana lo vuelva a demostrar», expresó el propio técnico una vez iniciada la expedición hacia tierras levantinas.

La lectura rival

Lo de enfrente no es sorpresa. El rival de la ocasión será un cuadro orellut que ha dejado números de récord prácticamente a cada ponencia durante la primera vuelta, aunque con una rebaja significativa del ritmo desde el arranque de la segunda. Con todo, se mantiene líder, a seis puntos de la marca de 54 que ostentan los cordobeses. «Es un equipo que sale muy fuerte en los primeros minutos, tenemos que saber manejar los tiempos del partido», indicó Ania.

En su feudo, además, el Castellón llega con un cartel singular: tan solo ha cedido dos puntos en todo lo que va de Liga. El balance es significativo, puesto que los de Dick Schreuder han ganado todo y a todos a excepción del Ceuta, único equipo que ha sido capaz de arañar un empate al mejor anfitrión de la categoría hasta la fecha. «Sabemos de la dificultad que tiene el partido. Nos vamos a enfrentar a un equipo que todos los partidos en casa los ha ganado, a excepción de uno, que lo ha empatado. Ha sido capaz de eliminar a equipos de Segunda División en Copa del Rey como local, eso nos tiene que poner en alerta de lo que nos vamos a encontrar», avanzó.

Kike Márquez conversa durante la sesión de trabajo del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva del Villarreal. / CCF

Tampoco quedan en márgenes nada desdeñables los guarismos que arrastran los blanquiverdes de cara a la cita. La escuadra califa llega al pleito como la más fiable a domicilio en la sección sur, tras conquistar 25 de los 39 puntos posibles y empatar, precisamente en lo más alto de los registros lejos de casa, con otros ponentes como el Málaga -suma una salida más, eso sí- o el Ibiza, que dispone de peor balance goleador. «Con ilusión, con ganas de hacerlo bien, de conseguir la victoria. Hemos hecho un entrenamiento previo a partido habitual, preferimos hacerlo aquí después del viaje. Sabíamos que iba a ser un viaje largo, nos sirve de entrenamiento y también para quitarnos las horas de viaje de encima del cuerpo», señaló.

Afición y antecedentes

La hoja de ruta marcada para salir con los tres puntos de Castalia seguirá, en buena medida, la que también se dibujó durante la visita al Málaga en el Estadio La Rosaleda (1-1) durante la primera vuelta. Cita de la que el técnico ovetense extrae ciertas claves y paralelismos desde la previa: «Tiene que ser una referencia, especialmente la de Málaga, porque era fuera de casa. Somos un equipo que en casa y fuera jugamos de la misma manera. Ellos también son un equipo igual. Somos dos equipos que proponemos, que queremos someter a los rivales, ofensivos, que nos gusta atacar. También defendemos, pero somos de un perfil ofensivo. Creo que va a ser un partido muy disputado, con alternativa para los dos, pero está claro que la personalidad que tuvimos en Málaga, si somos capaces de repetirla en Castellón, estoy seguro de que van a ir bien las cosas», aseveró.

También analizó el respaldo que se espera en las gradas del feudo orellut, con la presencia confirmada de al menos la friolera de tres centenares de fieles cordobesistas, una vez agotada la remesa de localidades reservadas para la afición visitante. «Estamos muy agradecidos, sabemos la ilusión que tiene la afición. Ojalá le podamos brindar una victoria y que el viaje de regreso sea lo más agradable posible con esos tres puntos», apuntó.

Martínez se cae de la lista

La confección del esquema en clave cordobesa no podrá alinear a todas las piezas deseadas, dando cuenta de ciertas altas y bajas. Como confirmó el preparador, la lista no podrá disponer de Adri Castellano ni José Recio -sancionado-, pero sí de Alberto Toril y de Kike Márquez. Por otra parte, pasará de duda a ausencia confirmada José Antonio Martínez, que pese a viajar con el grupo finalmente no entrará en convocatoria aquejado de molestias musculares. «El parte de bajas, las esperadas de Adri Castellano por lesión y Recio por sanción. Después, la baja de Martínez, que no se ha podido recuperar para el partido», admitió.