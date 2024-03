El Córdoba CF busca licencia para soñar ante el Castellón

Parecía lejana, pero ya está aquí. Por muchas razones, la visita del Córdoba CF al Castellón en el indómito Municipal de Castalia (sábado, 18.00 horas, FEF TV) era una de esas citas marcadas con un aspa roja en la agenda, un cruce en el que los de Iván Ania han depositado especial ilusión y sobre el que, según se dé uno u otro desenlace, quedará buenamente dibujado el último tramo de Liga en el Grupo 2 de Primera Federación, así como los opositores a la primera plaza. Los de blanquiverde, precisamente, llegan con la idea de garantizarse crédito en la subasta final por el ascenso directo, por lo que la premisa antes de llegar al feudo albinegro es bien sencilla: únicamente vale salir con otros tres puntos. Los ingredientes están dispuestos para la ocasión, solo queda armar el mejor plato posible.

Un rival estimulante

Nada más relatar la idea de dar caza definitivamente al dúo cabecero de la sección sur de la categoría -Castellón e Ibiza- ya dibuja algún pequeño amago de sonrisa en el semblante del cordobesismo. La vasta distancia de 14 puntos de hace algunas jornadas, de esta forma, se ha reducido en márgenes radicales, dejando a pitiusos a solo dos puntos y a los orelluts, que podrían también quedar a tiro de piedra tras este fin de semana, a otros seis. Por tanto, cualquier sinónimo de triunfo blanquiverde en Castalia supondría un vuelco a la zona más alta de la clasificación, apretando la lucha por el liderato en tan solo tres puntos para tres competidores distintos, aunque la tendencia respaldando la ponencia del cuadro califa.

Y es que cerca del lleno absoluto se espera en la invicta cancha del conjunto orellut, en la que también habrá una importante representación cordobesista. Con el objetivo de propinar la primera derrota casera de la temporada a los de Dick Schreuder, de este modo, la afición blanquiverde ha preparado un importante desplazamiento, colgando el cartel de «no hay entradas» sobre la remesa de tres centenares reservadas para visitantes. El objetivo, en esa línea, también parte cristalino: los de Iván Ania quieren ser el primer equipo que derribe la puerta del fortín castellonense.

Diario CÓRDOBA

El homólogo será precisamente el mejor anfitrión entre los dos grupos que conforman la categoría de bronce. Sus guarismos hasta la fecha dejan una carta de presentación inquietante, después de haberse adjudicado un total de 37 de los 39 puntos posibles en casa. Únicamente el Ceuta ha sido capaz de arañar un empate del total de los 13 encuentros que se han disputado en Castalia durante lo que va de campeonato, donde el Castellón firma números descabellados en ambas áreas, tras haber anotado la friolera de 37 goles -promedio de 2,84 por partido- y encajado 12. Las últimas jornadas, tanto a nivel local como visitante, eso sí, han rebajado considerablemente el ritmo albinegro, entrelazado en una fase de cierta regularidad que también coincide con algunas ausencias en su esquema.

El parte de bajas rival no será amplio, aunque sí significativo. Se antoja trascendental la ausencia del joven defensor curazoleño de origen neerlandés Daijiro Chirino, un fijo hasta el momento en el esquema del club de la Comunidad Valenciana, que fue expulsado con roja directa durante la pasada visita al Alcoyano (2-0). Tampoco estará previsiblemente, o al menos en óptimas condiciones, el central Borja Granero, al igual que el lesionado delantero sudafricano Lars Veldwijk -éste descartado-, que incluso pasó por quirófano durante las últimas fechas para tratar su dolencia. Regresarán tras sanción, eso sí, tanto el zaguero Iago Indias como el pichichi Jesús de Miguel -suma 15 dianas-, que aún con todo arrastra cierta sequía de cara a puerta, tras seis jornadas sin firmar ningún tanto.

Diarra ensaya un disparo durante el cruce con el Castellón de la primera vuelta en El Arcángel. / ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ

El aval blanquiverde

Tampoco se quedan atrás los argumentos de los de Iván Ania de cara a la cita que se presenta. El Córdoba CF llega como el equipo más en forma del Grupo 2 de Primera Federación durante las últimas 20 citas del calendario, entre las que tan solo ha sufrido una derrota -no exenta de polémica, frente al Real Madrid Castilla en El Arcángel-. En lo demás, funciona como la seda. La estadística se alinea del lado blanquiverde a domicilio, donde parte como el mejor visitante de la sección sur con 25 puntos en 13 salidas, empatado, no obstante, tanto con Málaga como Ibiza, pero con un partido menos disputado que malacitanos y mejor balance goleador que insulares.

También se mantiene como el segundo conjunto más prolífico en la parcela ofensiva, registrando 50 goles en 27 encuentros, únicamente cinco por detrás del máximo anotador hasta el momento, el propio Castellón. No conoce la derrota más allá del calor de El Arcángel desde el pasado mes de octubre, correspondiente al revés por la mínima en el extraño pleito alojado por el Estadio Nuevo Mirador frente al Algeciras (1-0).

Lance de la sesión de trabajo del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva del Villarreal. / CCF

La apuesta de Ania también se antoja conservadora. Dando cuenta de las bajas del encuentro, en el que no estarán disponibles ni Adri Castellano -lesión- ni José Recio -sanción-, el resto de efectivos se presumen en condiciones para ser empleados, a excepción de José Antonio Martínez, que pese a viajar con el grupo a territorio castellonense finalmente no entrará en convocatoria por molestias musculares. En lo demás, no obstante, todo apunta a que el once no se moverá en exceso.

Desde la Ciudad Deportiva del Villarreal se preparó la única sesión con vistas al envite, para el que si nada se tuerce, la defensa quedará prácticamente intacta. Bajo palos seguirá Carlos Marín, escudado por José Calderón y Carlos Albarrán, respectivamente, en ambos laterales. Por el centro de la zaga se ubicará a Adri Lapeña, mientras que en el otro perfil, donde las variantes son algo más amplias, podría regresar al once de partida el joven Matías Barboza, en detrimento de un Carlos García que tampoco se antoja una opción desdeñable para el cruce.

De mediocampo hacia arriba no se esperan demasiados movimientos. Podría darse continuidad al buen momento de la dupla Álex Sala - Diarra en la sala de máquinas, reservando a Isma Ruiz para el último tramo, mientras que Kuki Zalazar, de mediapunta, parte con muchas papeletas para mantener la titular como enganche, dejando también de revulsivo a un Kike Márquez que regresa tras sanción. De igual forma podrían permanecer ambas bandas, sin posibilidad de mover a Carracedo -lo juega todo-, si bien sí la de permutar a Simo por Adilson Mendes. Difícil también se aprecia una posible alternancia en punta -Toril regresó esta semana-, donde Antonio Casas, ya centenario de blanquiverde, ha recuperado la confianza a ritmo de goles.

ALINEACIONES PROBABLES