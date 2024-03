Córdoba CF-Atlético Baleares: el partido en cinco claves

Se ha convertido casi en un lema, el ir «partido a partido» pero sin dejar de mirar hacia «arriba», aunque más bien podría ser casi la única filosofía que le vale al Córdoba CF de Iván Ania de aquí al cierre de Liga. Entre esa premisa, y algunas otras, apunta a enmarcarse la cita del próximo domingo ante el Atlético Baleares en El Arcángel (12.00 horas, FEF TV), del que el cuadro blanquiverde espera escapar con otro buen puñado de razones, junto a tres puntos, para seguir soñando en este tramo de campeonato. Alicientes no faltarán. ¿Cuáles son las cinco claves del encuentro?

El equipo más en forma

El Córdoba CF aterriza en la vigesimoséptima jornada del calendario como la escuadra más en forma del Grupo 2 de Primera Federación en el lapso de las últimas 15 citas, con 34 de los 45 puntos en disputa adjudicados. La friolera de 31 dianas a favor y tan solo nueve en contra queda también con la firma blanquiverde dentro de ese espacio de tiempo, aunque extendida si se da cuenta de una estadística algo más global: solo ha perdido un encuentro de los últimos 19 en los que ha participado.

Por triunfos también se cuentan sus actuaciones más recientes, después de haber asaltado El Maulí hogar del Antequera fechas atrás (2-3), con el consecuente golpe sobre la mesa en la clasificación -ahora la distancia respecto al sexto es de 13 puntos-, y previamente despachado al Melilla (4-0), empatado en una plaza de complejidad como el Alfonso Murube del Ceuta (0-0) y goleado al Atlético de Madrid B en casa (4-1).

Los futbolistas del Córdoba CF celebran uno de sus goles ante el Antequera junto al cordobesismo. / Francisco fernández

A la caza del dúo cabecero

Después de semanas de cierta indecisión entre los dos primeros clasificados hasta la fecha, Castellón e Ibiza, respectivamente, la buena racha cordobesa ha tenido un balance significativo en el último mes: recortado tres puntos al conjunto castellonense y ocho al insular, además de uno al Málaga, actual cuarto clasificado y en paridad a 51 puntos.

El saldo, de esta forma, no es baladí. Continuando la línea, el Córdoba CF acabaría dando caza a sendos competidores por el ascenso directo en lo que queda de calendario regular -restan 12 jornadas-, aún reservándose, además, el cruce frente ambos, a tan solo dos jornadas de distancia para visitar el Nuevo Castalia, por un lado, y con el cruce a domicilio en el Municipal de Can Misses ante los ibicencos en el último pleito de la temporada. La clasificación virtual al playoff, por otra parte, igualmente queda un paso más cerca, tras superar a antequeranos y dejar el actual sexto puesto -primero en la carrera por engancharse a la zona noble- a cinco encuentros más golaverage particular de distancia.

Un rival apurado

Enfrente estará homólogo a la que se le amontonan las necesidades. El Atlético Baleares parte en la jornada como decimoctavo clasificado en el Grupo 2 de Primera Federación, con tan solo 21 puntos en el casillero y a otros siete de distancia de la permanencia. Llega tras tres semanas consecutivas sin nutrir su casillero, merced de las derrotas frente al Mérida (2-1), Castellón (0-1) y Atlético de Madrid B (3-0), que han colaborado a lo hora de hundir al cuadro insular hasta la antepenúltima posición.

Como visitante también necesita apurar el registro. Concurrirá en El Arcángel colocado como el tercer peor conjunto a domicilio de toda la sección sur, después de haberse embolsado tan solo una victoria más allá del calor del Estadio Balear en lo que va de curso, correspondiente a su visita a un rival directo como el Recreativo Granada en la jornada 14 (0-2). El expediente queda aún más empobrecido si se da cuenta del total de sus participaciones lejos de casa, después de firmar únicamente seis de los 39 puntos totales disputados en salidas hasta la fecha, entre las que ha registrado 29 goles en contra. A nivel global también parte como el conjunto que más veces ha encajado en toda la categoría de bronce, con un total de 43 en el expediente.

Lance del encuentro entre el Atlético Baleares y el Castellón, hace dos jornadas. / ATLÉTICO BALEARES

Antonio Casas frente a David Rodríguez

Entre goleadores también habrá espacio para otro interesante pulso. Desde el bando cordobés concurre un Antonio Casas que ha recuperado el olfato goleador durante las últimas jornadas, después de hasta tres meses de sequía que acabaron sofocados con unos guarismos nada desdeñables a lo largo de los cinco compromisos más recientes, entre los que el rambleño ha conseguido ver puerta hasta en cinco ocasiones. Siguiendo esa línea, ya se coloca como el segundo máximo artillero del Grupo 2 de Primera Federación, con 12 dianas, empatado con Luismi Redondo, y tan solo por detrás de las 15 que ostenta Jesús de Miguel, punta del Castellón.

La contraparte balearica será David Rodríguez, veterano ariete relacionado con el Córdoba CF en infinidad de mercados de fichajes durante el pasado y que actualmente sigue goleando. En sus botas, precisamente, se han originado prácticamente la mitad de los tantos del Atlético Baleares hasta la fecha, con siete de las 15 dianas de los de Juanma Barrero bajo su firma. A sus 38 años, además, también se mantiene como el futbolista más empleado en pista desde el bando visitante, después de haber disputado la friolera de 1.705 minutos en lo que va de campeonato.

La ida en Liga, un aviso

Como carta de presentación, al igual que haciendo las veces de avance para el cruce que se avecina, queda el primer envite entre blanquiverdes y blanquiazules en la presente temporada, referente a la jornada 17 de Liga en el Estadio Balear, donde nadie pudo romper el empate. Aquella cita fue la segunda de todo el curso en la que los de Iván Ania no consiguieron anotar al menos una diana, dentro de un encuentro que pronto se volvió un monólogo ofensivo en clave blanquiverde, máxime tras la temprana expulsión de David Rodríguez -al borde de la media hora- que acabó por replegar del todo a los locales en busca de un punto durante la última cita del año.

Bajo aviso parte el Córdoba CF, por tanto, que pondrá especial empeño en abrir la lata para evitar un escenario similar el domingo. Tan solo tres equipos hasta el momento pueden presumir de no haber encajado un gol blanquiverde en el circuito doméstico, dos tan solo en la primera vuelta. Inauguró dicha cuenta el Algeciras, todavía responsable de la última derrota cordobesa a domicilio, allá por el pasado mes de octubre (1-0). Más tarde se suscribió el propio cuadro mallorquín, con el empate de la ida, para un desdoble del calendario más tarde, igualmente, aparecer el Real Murcia, que también salió con un punto y sin goles de El Arcángel (0-0).