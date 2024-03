Iván Ania y el duelo con el Atlético Baleares: "Nuestra mentalidad no puede renunciar a lo máximo"

Es una de esas citas que habitualmente se reciben con un cartel de cierta obligación, bien para afianzar sensaciones, mantener la buena línea o incluso seguir creciendo en la tabla clasificatoria. La respuesta ante dicha premisa también es sencilla, aunque a la vez algo compleja de hilar: no vale otro resultado que la victoria, sea cual sea su dificultad. Entre ese guion y un contexto colmado de necesidades, de este modo, espera enmarcarse el próximo partido entre el Córdoba CF y el Atlético Baleares en El Arcángel (domingo, 12.00 horas, FEF TV), del que los de Iván Ania esperan salir con otro golpe moral sobre la mesa del Grupo 2 de Primera Federación y, en consecuencia, también tres puntos más para la causa. «Todos sabemos que las segundas vueltas son mucho más difíciles, no podemos fallar nosotros. Tenemos que ir partido a partido, pero siempre con miras ambiciosas. Nuestra mentalidad no puede renunciar a lo máximo», expresó el preparador blanquiverde.

Los registros del rival

La prueba al frente será un conjunto insular casi ahogado en asignaturas pendientes hasta la fecha. Como decimoctavo, en descenso y a siete puntos de alcanzar la marca de la permanencia, así, desde la formación blanquiazul no se concibe otro resultado más allá del triunfo, máxime tras tres jornadas consecutivas marchándose de vacío: «Fácil no va a ser, ya lo vimos en el partido de ida, incluso con uno más no fuimos capaces de sacar el partido adelante. Debemos afrontarlo como ante el Melilla, si miras sus números o clasificación, te va a llevar a equivocación. Tienen jugadores importantes de la categoría, se han reforzado bien, es un equipo que no está sacando buenos resultados, pero cuesta ganarle. Tenemos que tener preparados para cualquiera de los escenarios que se nos puedan presentar», avanzó Ania.

El plan del encuentro, en esa línea, también se presenta como una incógnita recrudecida por los apuros rivales. El Atlético Baleares llega a tierras cordobesas como el tercer peor cuadro a domicilio del Grupo 2, después de haberse embolsado tan solo un triunfo lejos de casa en todo el curso -frente al Recreativo Granada durante el pasado noviembre-, ser el equipo más goleado fuera de su feudo y, además, haber sumado únicamente seis de los 39 puntos posibles en calidad de visitante. «Está claro que ellos necesitan sumar de tres en tres, pero he visto rivales venir y celebrar el empate aquí como si fuera una victoria. Creo que no nos van a regalar nada, de mediocampo hacia adelante, especialmente, tienen jugadores muy buenos. Es un equipo que, a pesar de que esté abajo en la clasificación, en la primera vuelta ya tuvo una racha de resultados muy positiva, pueden volverla a repetir», indicó seguidamente.

Iván Ania da indicaciones a sus futbolistas durante una sesión en la Ciudad Deportiva. / MANUEL MURILLO

«Está claro que, cuando jugamos como locales, los partidos no son los mismos si nos ponemos por delante. Si somos capaces de abrir rápido el marcador, se nos abre un horizonte distintivo, los equipos normalmente vienen a encerrarse. Cuando somos capaces de abrir el marcador esos planteamientos los tienen que cambiar, somos un equipo más peligroso. Me gustaría un gol rápido para luego tener esa tranquilidad durante el resto del partido», confesó más tarde.

El parte de bajas

Como viene siendo costumbre, por otra parte, el técnico cordobesista aprovechó para hacer balance del estado actual del parte de bajas, ahora recuperando algunos efectivos de calado, aunque también aquejado con la no disponibilidad de ciertas piezas de cara al domingo: «En principio, no está Adri Castellano y la situación de Alberto Toril, los demás están todos incorporados, tanto Adilson Mendes como José Antonio Martínez. Tenemos la baja de Kike Márquez, por sanción», aclaró, manifestando de igual forma el regreso de Adri Lapeña tras cumplir ciclo de amonestaciones durante el pasado encuentro en El Maulí.

Ahondando en la situación y avance de Castellano, del mismo modo, el ovetense no despejó ninguna incógnita: «Está participando en alguna tarea, en readaptación, cada vez yendo a más. Depende de lo que su cuerpo le diga, más allá de que médicamente la lesión pueda estar curada. Hay un tema mental, de miedo, de volver a recaer, y de momento no está participando con el grupo al cien por cien. No vamos a asumir ningún riesgo, el día que entre con el grupo va a ser cuando tenga totalmente olvidada la lesión. Va a ser importante, es uno de los capitanes, necesitamos el mayor número de jugadores posibles. No sabemos plazos, tampoco los médicos», admitió.

Sin miras al Castellón

Tampoco guardará reserva alguna Iván Ania de cara a la posterior cita en la agenda del Grupo 2 de Primera Federación, frente al líder Castellón en el Nuevo Castalia, cita para la que el ex del Algeciras coloca la etiqueta de trascendental, aunque no con la capacidad de alterar su plan de cara al cruce con los mallorquines -para el que Carlos Albarrán, Alberto Toril y José Recio llegan apercibidos-: «El mensaje es intentar ganar al Atlético Baleares, de ahorrarnos nada. Hay veces que plantear situaciones de cara al futuro... Saldremos con todo, con toda la intención de ganar el partido, de hacerlo lo mejor posible. Si los que tienen cuatro amarillas, si por cualquier cosa no jugasen este domingo, no es porque los esté ahorrando para el Castellón, sino por situaciones de juego. Si hiciera eso estaría mandando un mensaje de que el partido está ganado. No hay ningún equipo que se pueda ahorrar nada si quiere ganar un partido», apostilló tajante.