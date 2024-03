Antonio Casas en el Córdoba CF: 100 partidos en 5 momentos

Un número redondo y un buen arsenal de gestas en el camino tras dos años y medio defendiendo la blanquiverde. La cita del Córdoba CF del próximo domingo en El Arcángel ante el Atlético Baleares (12.00 horas, FEF TV) tendrá un indudable nombre propio, el de Antonio Casas, ahora en vísperas de elevar su cuota de participaciones como cordobesista a nada menos que la centena. Frente al necesitado combinado insular, así, el ariete rambleño cumplirá cien partidos vistiendo la elástica califa, entre los que ha conseguido dibujar -a ritmo de goles- una trayectoria altamente consolidada en el club de su ciudad, al igual que una comunión realmente singular con la grada, en especial con las nuevas generaciones de aficionados.

Su papel a la hora del regreso a la categoría de bronce también se antojó trascendental, así como el buen momento que ahora atraviesa en pleno apogeo de la fase más decisiva del campeonato actual en el Grupo 2 de Primera Federación. ¿Cuáles han sido los cinco momentos de Antonio Casas en el Córdoba CF?

Llegada al Córdoba CF

El 6 de julio de 2021 el renovado proyecto cordobesista -recién descendido a Segunda Federación- anunció su séptima incorporación estival: la de Antonio Casas. El punta, procedente del Sevilla Atlético, llegaba con un rol secundario y a la espera de recuperar su mejor versión tras un paso altamente discreto por la cantera hispalense, de la que llegó, además, en compañía de un socio inseparable como Simo Bouzaidi. El rambleño, además, desembarcaba en tierras cordobesas con la idea de actuar principalmente como escudero de Willy Ledesma, por entonces titular inamovible en la delantera.

Meses más tarde, tras un ligero acoplamiento, el de La Rambla fue escalando su rol en el esquema de Germán Crespo. Empezó como suplente, intercalando buenas actuaciones con un papel comedido desde el banquillo, a la par que evidenciando olfato goleador en sus apariciones a cuentagotas. Su buen hacer anotador, precisamente, le valió para pasar más tarde a la condición de revulsivo por excelencia, seguidamente incluso haciéndose con el puesto en el once de inicio durante el tramo final de temporada.

Imagen de la presentación de Antonio Casas con el Córdoba CF, en La Rambla. / CCF

El primer gol

El paso inaugural de su explosión goleadora tuvo lugar en un escenario icónico como el Municipal de Chapín, en el que el rambleño, encabezando la segunda unidad de permutas, suscribió la goleada al Xerez DFC en la primera jornada con un tanto a falta de diez minutos para la conclusión, también el quinto de la cuenta cordobesista para dejar cerrado el 1-5 del estreno de la temporada. La producción siguió la misma línea en los envites consecutivos, con diana en la visita al Coria, el duelo casero con la UD San Fernando o el cruce del Antequera, dentro de las diez primeras citas del calendario.

No bajó el ritmo desde ahí, hasta el punto de cerrar la temporada 2021-2022 en el Grupo 4 de Segunda Federación como el pichichi particular, tras firmar la friolera de 17 dianas, con promedio de al menos un gol cada 83 minutos. En un tanto superó a su compañero Willy Ledesma, mientras que en dos a otro ex blanquiverde como Chuma, por entonces en las filas del San Roque de Lepe.

Protagonista del ascenso en Mérida

El gol que selló la promoción y retorno a la categoría de bronce tras un paso tan breve como aciago por el sótano del fútbol español también tuvo la firma del ariete rambleño, autor del único tanto en el pulso frente al Mérida en el Estadio El Romano (0-1) que supuso el salto de división y el posterior baño de masas en Las Tendillas. Todo ello, además, llegó con prácticamente un mes de antelación al final de Liga, reservando más victorias para el expediente.

El alirón, no obstante, le llegó a los de Germán Crespo en plena celebración del partido, concretamente durante el descanso -la plantilla saltó desde vestuarios a festejar apresuradamente-, cuando se hizo definitiva la derrota del Cacereño -segundo clasificado- a domicilio frente al Villanovense (1-0) y el ascenso matemático blanquiverde hasta la renovada Primera RFEF, con el título de campeón del Grupo 4 de Segunda Federación también en el bolsillo.

Antonio Casas y Simo Bouzaidi celebran el gol del rambleño en El Romano. / LOF / CCF

Renovación estrella

La innegable explosión de Antonio Casas pronto destapó otro frente abierto: la necesidad de ampliar su continuidad. Firmó en primera instancia por dos temporadas, aunque la entidad, por entonces con Javier González Calvo a la cabeza, consejero delegado, optó por blindar a su nuevo buque insignia. Desde ahí surgió un auténtico culebrón dilatado desde el mes de enero de 2022 hasta junio, cuando se oficializó la extensión del contrato del delantero por otras dos temporadas adicionales, concretamente hasta 2025.

La renovación también vino acompañada de una mejora significativa en las condiciones económicas de su contrato, a la par que en el rol a desempeñar en el vestuario, en el que, pese a seguir siendo futbolista en condición sub-23, contaría con un papel de peso. El reflejo fue el arranque del ejercicio posterior, el 2022-2023 en Primera Federación, en el que el “20” blanquiverde arrancó con un papel considerablemente más protagonista, también cerrando, después de una segunda vuelta calamitosa -el equipo acabó noveno-, como el segundo máximo artillero de la plantilla, con ocho goles producidos y tres por detrás de los firmados por Willy Ledesma, quien sí acabó recuperando la titularidad en el último tramo de campeonato.

La actualidad

En su mejor momento de la temporada llega el delantero a las vísperas del centenar de partidos como cordobesista. Después de un primer tramo de temporada fulgurante, seguido de otro de claroscuros, en el que pareció que al rambleño se le había mojado la pólvora -y abandonado la confianza-, la actualidad es mucho más dulce para Antonio Casas, ahora renovado en sensaciones y con el respaldo de guarismos nada desdeñables en la parcela anotadora: es el segundo máximo goleador del Grupo 4 junto a Luismi Redondo, ambos con 12 muescas en su casillero, y tan solo ya tres por detrás de un Jesús de Miguel que lidera la tabla con otras 15.

Más meritoria se antoja todavía la ponencia del cordobés, no obstante, que registra mejor promedio de cara a puerta que cualquiera de sus otros competidores: a día de hoy, es el que más marca y menos tiempo necesita para hacerlo. Cada 128 minutos, según la estadística, se celebra un gol del de La Rambla, que ya ha sumado 1.537 en pista en todo lo que va de temporada -es el sexto futbolista más empleado-, incluso intercalando actuaciones con Alberto Toril, el otro opositor a la titularidad en la delantera este curso.

Entre el rambleño y el balear, de esta forma, se ha debatido la titularidad en punta hasta la fecha, con un debate alterno que también sigue reportando un claro saldo de goles a favor de los de Iván Ania -pese a la ahora ausencia del ex del Real Murcia, por asuntos personales-, actualmente el segundo cuadro más anotador de la sección sur, con 48 anotaciones en tan solo 26 partidos disputados.