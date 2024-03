Horario y dónde ver por televisión el Antequera-Córdoba CF

El Córdoba CF disputa ante el Antequera su partido correspondiente a la jornada 26 del campeonato nacional de Liga de Primera RFEF, en su Grupo 2, este domingo 3 de marzo a partir de las 20.00 horas en El Maulí (FEF TV). Los blanquiverdes visitan al pujante conjunto malagueño con la idea de seguir avanzando en su tentativa al ascenso esta temporada, respaldada de forma reciente tras la goleada al Melilla del pasado fin de semana (4-0), que mantiene a los de Iván Ania en la tercera plaza, compartida con el Málaga, aunque dos puntos más cerca del segundo clasificado, el Ibiza.

A por otro golpe moral

«Soy de los que piensa que, a veces, hacer muchos goles es un golpe de autoridad», confesó el propio Ania tras la victoria frente a los azulinos, avanzando de que cada jornada que pasa espera consumilarla mandado reiterados avisos a navegantes a los competidores de la zona alta. Sin otra idea distinta se prepara la expedición a tierras antequeranas, así, donde el bloque cordobés, con 48 puntos, quiere mantener la buena línea y el sueño de alcanzar al dúo cabecero de la clasificación, cada vez más cerca. La racha de las últimas fechas ha conseguido colocar de nuevo al Córdoba CF como uno de los conjuntos más fiables y temibles de la categoría en esta fase de campeonato, a la que llegan arrastrando guarismos singulares: tan solo una derrota en los últimos 18 compromisos.

No es de extrañar, por tanto, que el dibujo de la zona alta cada vez quede más estrecho. En cabeza sigue un incombustible Castellón que suma 57 puntos, seguido por los 55 del Ibiza y los 48 que comparten tanto cordobeses como malagueños actualmente. A cinco de distancia queda ya el Recreativo de Huelva, quinto clasificado, mientras que el sexto, frontera con la zona sin premio, es el Antequera, que suma 38 y no concibe otra idea que imponerse a los califas para no dejar escapar la pelea por los puestos de privilegio.

Con cierto aire de final anticipada, precisamente, se recibe la cita en El Maulí. Después de la goleada casera por 3-0 de la primera vuelta para los blanquiverdes en El Arcángel, el golaverage particular parte prácticamente adjudicado, más la suculenta renta de ventaja de cara a la tabla. Tan solo un giro enrevesado -y poco plausible- de la situación podría llegar a equiparar a ambos contendientes a puntos en la clasificación, aunque la opción de «trabarse» mutuamente si queda en juego. En clave visitante, un hipotético triunfo podría romper del todo la brecha ya existente entre el playoff y el elenco de perseguidores, mientras que un hipotético mazazo local, sin embargo, llegaría a apretar considerablemente la ecuación. Mantener las buenas dinámicas que concurren, además, será otro de los objetivos en liza, con un Antequera que llega de nuevo al alza después de dos semanas consecutivas cerrando su participación en la jornada con victoria, también su última en casa, en la que superó al San Fernando (2-1).

Las imágenes de la afición en el Córdoba CF - Atleti B. / A.J. GONZÁLEZ

FEF TV en directo

La plataforma española FEF TV emitirá el partido de la vigesimosexta jornada liguera desde el El Arcángel, a partir de las 20.00 horas del domingo 3 de marzo. El nuevo canal de emisión, que nace como la Televisión del Fútbol Español Federado, podría emitir nuevas competiciones de otras modalidades deportivas disponibles en FEF TV. El acuerdo con ATM Broadcast es por tres años con la RFEF.

Los aficionados que deseen ver estas competiciones en directo y/o a la carta, podrán suscribirse a la plataforma a través de cualquiera de los dos planes disponibles: un plan de temporada por un pago único de 99 euros, que incluye en Primera Federación todos los partidos de la temporada regular y los de playoff de ascenso a Segunda División, y de la Primera División Futsal todos los partidos de la temporada regular y playoff por el título; o un plan mensual por una cuota de 12,99 euros.

Para los interesados en ver solamente la Primera Federación, FEF TV lanza un abono de 69'99 para toda la fase regular y 9'99 por los play offs.