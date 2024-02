Carracedo y Lucas Pérez, talento al servicio del grupo

El Córdoba CF vive su momento más dulce de la temporada y tras la goleada endosada el pasado domingo al Melilla (4-0) en El Arcángel se ha asentado en la tercera posición de la clasificación en el Grupo 2 de Primera Federación y mira de reojo al segundo puesto, en donde el Ibiza ha dado alguna muestra de flaqueza en las últimas semanas y, como la muestra se convierta en tendencia, sufrirá el acoso del equipo de Iván Ania. El conjunto blanquiverde acumula ya una racha sobresaliente, ya que sólo ha sufrido una derrota en las últimas 18 jornadas, por lo que es el mejor equipo de su Liga en los últimos cuatro meses, con 39 puntos sumados de esos 54 en juego, seguido del Ibiza y del Castellón, con 38, y del Recreativo, con 33 puntos, al que siguen el Málaga (32) y el Alcoyano y el Antequera, ambos con 27 puntos.

Las rachas del Córdoba CF y del Deportivo

Sin embargo, en el Grupo 1 de Primera Federación hay un equipo que está tan en forma o incluso más que el Córdoba CF: el Deportivo de La Coruña. El conjunto blanquiazul ha sufrido en esas 18 jornadas últimas una derrota más que el blanquiverde, dos, pero ha sumado más puntos, ya que los gallegos han alcanzado los 40 puntos sobre los 54 en juego, gracias a las 12 victorias conseguidas. La reacción del Deportivo ha sido tal que ha pasado de plantear el relevo en el banquillo con la destitución de un cuestionado Imanol Idiákez y negociar con diferentes técnicos, entre ellos Paco Jémez, a situarse a un solo punto de la plaza de ascenso directo a Segunda División A. Por poner en contexto: al final de la jornada 8 de Liga, el Deportivo dormía en puestos de descenso a Segunda RFEF, con ocho puntos de 24 en juego, a un punto de la salvación y con una sola victoria en los casi tres primeros meses de Liga.

Carracedo celebra un gol contra el Mérida, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Las rachas del Córdoba CF y del Deportivo tienen nombres propios, más allá de que ambos equipos estén rayando a un gran nivel en los últimos cuatro meses. En el Córdoba CF pocos discuten que Christian Carracedo es el hombre más en forma del conjunto blanquiverde. El catalán es indiscutible en la banda derecha de El Arcángel y, a pesar de que el Córdoba CF inició la Liga sin un relevo en su zona, la llegada de Álvaro Leiva en el mercado invernal no ha supuesto un cambio para él. Sigue siendo no sólo el dueño de la banda derecha del Córdoba CF, sino el hombre más destacado, ya que no sólo ha anotado dos goles y es el jugador por el que pasan muchas de las opciones ofensivas blanquiverdes, sino que es el máximo asistente del Córdoba CF y del Grupo 2 de Primera Federación, con 11 pases de gol en las 25 jornadas que se llevan disputadas.

El de Hospitalet, que ya ofreció cinco asistencias y dos goles la pasada temporada (pese a la horrorosa segunda vuelta que firmó entonces el Córdoba CF), ha dado un paso adelante más en esta campaña y se ha erigido como el mejor hombre de ataque del equipo de Iván Ania, que tiene en Chistian Carracedo como la llave principal para abrir las defensas rivales. Así, Christian Carracedo ha intervenido en más de una docena de los 45 goles que ha anotado el Córdoba CF en lo que se lleva de temporada 2023-24, es decir, casi en el 29% de los tantos blanquiverdes.

Los reyes de la asistencia

Además, Christian Carracedo tiene un serio competir por erigirse en el mejor asistente del fútbol español en sus tres primeras categorías, lugar que ocupa en la actualidad Lucas Pérez. El delantero del Deportivo de La Coruña ha servido 13 pases de gol y nadie en Primera, Segunda o Primera Federación se le acerca, salvo Christian Carracedo. Tras ellos se encuentran Íñigo Vicente (Racing de Santander), con 10, Álex Baena (Villarreal), Yan Couto (Girona) y Álex Gallar (Ibiza), con 8, mientras que Nico Williams (Athletic), Kroos (Real Madrid), Savio (Girona) y Raúl Blanco (Celta B), firman siete asistencias cada uno.

Lucas Pérez celebra un gol al Tarazona en Riazor. / LA OPINIÓN DE LA CORUÑA

Si el 29% de participación de Christian Carracedo en los goles del Córdoba CF es un dato más que importante a tener en cuenta, el 51,21% que detenta Lucas Pérez es, simplemente, espectacular. Además de las 13 asistencias, el delantero coruñés ha firmado ocho goles de los 41 que lleva en total el conjunto deportivista, por lo que la Lucasdependencia del equipo de Idiákez resulta más que evidente.

En cualquier caso, tanto el de Christian Carracedo con el Córdoba CF como el de Lucas Pérez con el Deportivo de La Coruña son los mejores ejemplos de talentos puestos a servicio del grupo.