Tiró de personalidad, una pizca de magia y otra buena cuota de oficio -sin escatimar en talento- para llevarse un triunfo que vale su peso en oro, más por el contexto que por el rival y por las múltiples posibilidades que abre a estas alturas de la campaña en el Grupo 2 de Primera Federación. Ese fue el saldo para el Córdoba CF de Iván Ania en su cruce frente al Atlético de Madrid B en El Arcángel (4-1), ante el que los blanquiverdes derrocharon fútbol para sumar su primer triunfo de la segunda vuelta en casa. «El balance es positivo. Un partido difícil, mucho más de lo que señala el marcador. Es un equipo al que tienes la sensación de que le tienes tomada la medida, porque le hicimos diez goles en dos partidos, no es algo habitual. Se nos puso el partido de cara con el gol, después empatan y nos costó salir. Fuimos capaces de hacer el segundo gol que nos dio la tranquilidad para llegar al descanso y ajustar cosas que no estábamos haciendo bien», señaló el técnico tras la conclusión del envite.

Una jornada soñada

Por marcadores externos y circunstancias, además, el botín frente a los colchoneros cobró especial trascendencia tras el pitido final, aprovechando la derrota del Málaga en Melilla, el empate del Recreativo de Huelva en su visita al San Fernando y sendos empates del Castellón e Ibiza. El resultado: una jornada casi soñada. «Hoy para nosotros no era un partido fácil, jugar cuando sabes toda la jornada. Más sabiendo todos los resultados. Teníamos una presión añadida, de que teníamos que ganar para dar ese golpe sobre la mesa. El Córdoba CF debía ganar este partido para recortar diferencia con los de adelante y ampliar con los de atrás. Este equipo desde que jugamos en Madrid solo había perdido un partido, que fue en Antequera. El rival presiona alto, complica la salida de balón y es cierto que, contra ellos, hemos tenido el acierto que otros días no tenemos», expresó.

«Queda muchísimo, es la cuarta jornada de la segunda vuelta, quedan 15. Poco a poco se va rompiendo la clasificación. Hoy es una jornada atípica, ganaron todos los de abajo y los de la zona alta han pinchado. Los únicos que ganamos fuimos nosotros de los que estamos en playoff. Creo que es el momento de ir partido a partido, no pensar más allá. Hoy era un partido difícil, por la entidad del rival, los filiales sabéis lo que son, más el añadido de que estábamos jugando con las cartas marcadas. Un partido difícil que sacamos con solvencia, por eso estamos muy contentos», resolvió a continuación.

Para alcanzar el botín en juego, del mismo modo, el ovetense subrayó la hoja de ruta trazada: dominar el esférico, cerrar la defensa y, sobre todo, elevar el porcentaje de efectividad de otras jornadas de cara a puerta. «Creo que somos un equipo comprometido y solidario, especialmente en tareas defensivas. Presionamos muy alto, desgasta muchísimo, pero la gente repite esfuerzos. Cuando tenemos que juntarnos, nos juntamos, cuando tenemos que ir adelante, vamos todos Con balón, el equipo tuvo personalidad. Tuvimos un error que nos costó un gol y en la siguiente acción seguimos jugando igual. Es lo que nos interesa de cara al rival», detalló más tarde, incidiendo en el incremento de «pegada» respecto a pleitos anteriores.

Los nombres propios

Más allá de la victoria, el asturiano también analizó la actuación de José Antonio Martínez, ingresado en el terreno de juego lances después del descanso en sustitución de Matías Barboza: «En el choque que tuvo cabeza con cabeza, al descanso veía un poco borroso, decidió seguir pero a los pocos segundos no se vio bien. Decimos cambiarlo. No va a ser nada, solo ese golpe en la cabeza», aclaró respecto al malagueño. “Le he visto bien, en el duelo ganador, con balón ha sido capaz de encontrar al hombre libre. Muchas veces ha tenido que darle tranquilidad y pausa al juego. Viene de no competir desde noviembre, está totalmente integrado en los entrenamientos, haciendo algo más por su cuenta. Nos tiene que dar mucho por su experiencia, es zurdo, es muy importante a la hora de sacar el balón. Es uno más a sumar en una posición en la que teníamos un déficit», indicó satisfecho tras el debut del palmerino.

En la misma línea, el octavo gol de Antonio Casas en Liga, cuarto en el encuentro y el primero tras una larga sequía de cara a puerta, fue objetivo de balance para el preparador blanquiverde, que señaló el innegable estímulo moral que supondrá para el ariete rambleño. «Es importante, no tenemos un goleador destacado como pueden tener otros equipos, pero sí que tenemos muchos con muchos goles. El otro día, después del partido en Linares, me hubiera gustado que Casas hubiera metido el gol, por generarle la confianza que le da a un delantero hacer gol. Tenemos el gol muy repartido, es muy importante, para que no dependas de un jugador» detalló.

«La actuación de Simo estuvo muy bien, especialmente en la primera parte. Le va a dar muchísima confianza, no solo el gol, sino también la actuación. En el uno para uno fue siempre superior. Al final ya estaba cansado y se le notaba que estuvo muchos partidos sin ser titular, de ahí que decidiéramos el cambio. Creo que hizo muy buen partido», añadió seguidamente respecto al de Olot, autor del segundo gol del envite.