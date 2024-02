Caras nuevas en el Córdoba CF para volver a ganar en casa

El Córdoba CF regresa este domingo por la noche a El Arcángel con el objetivo de mantener la pelea con el Málaga por la tercera plaza del Grupo 2 de Primera Federación. Mientras que los malaguistas deben girar visita al renacido Melilla de Juan Sabas, el equipo de Iván Ania recibirá a las 20.00 horas (FEF TV) en El Arcángel a un Atlético de Madrid B que apunta a ser un equipo bastante diferente al que se dejó apalizar por los cordobesistas en el Cerro del Espino, en la primera vuelta (1-6).

Un filial que madura

Desde aquella tarde fatídica para los chavales de Luis Tevenet, el filial colchonero sólo ha perdido un encuentro y parece cogerle el pulso a la categoría tras el ascenso logrado la pasada primavera desde Segunda RFEF. Los siete goles de Diego Bri (los mismos que lleva Antonio Casas) y el crecimiento goleador de Adrián Niño, que ya suma cuatro y que ha brillado en la Youth League, han tirado del carro de un equipo que pecaba de bisoño y que progresivamente ha ido cogiendo el aire a la categoría. No debería ser suficiente para hacer daño a un Córdoba CF que también ha renacido después de algunas dudas surgidas en las últimas semanas, provocadas principalmente por las bajas sufridas en el último mes y medio y que ahora parecen ir dando una tregua al equipo de Iván Ania.

Sin ir más lejos, tal y como tenían previsto los servicios médicos blanquiverdes desde la pasada semana, Isma Ruiz está a disposición del preparador cordobesista e incluso podría saltar desde el inicio. Tiene en su contra el parón que ha sufrido en las últimas semanas y la consistente actuación de Álex Sala en la victoria blanquiverde de la pasada jornada en Linarejos (0-2).

Estreno de los fichajes

Además, el Córdoba CF llega a El Arcángel esta noche con las dos caras nuevas llegadas en el mercado invernal de fichajes: Álvaro Leiva, que ya se estrenó con la elástica blanquiverde en el estadio minero, hace ocho días, y José Antonio Martínez, que entrenó con normalidad a lo largo de la semana y, con la lesión de Carlos García, compite ahora mismo con el chaval Matías Barboza como acompañante de Adrián Lapeña en el eje de la defensa.

El mediapunta algecireño también tiene opciones de salir de inicio si se tiene en cuenta que Kike Márquez terminó la semana con algunas molestias físicas y, en caso de que el sanluqueño esté disponible, también tiene serias posibilidades en la izquierda a causa de la baja por sanción de AdilsonMendes, máximo goleador del conjunto blanquiverde junto a Antonio Casas (siete goles cada uno).

Una lástima la baja de portugués, ya que junto a aquella semana de noviembre en la que sumó cuatro goles en tres partidos, el último mes era el mejor, claramente, desde que llegó a la entidad blanquiverde, el pasado verano.

En todo caso, el Córdoba CF no debería echarle de menos, no ya por disponer en esa zona de Álvaro Leiva o de Simo, sino porque, en general, el plantel blanquiverde se ha rehecho tras una etapa en la que sufrió excesivas bajas por lesión y algunas por sanción que afectaron al rendimiento, en general, del grupo. Ahora, Iván Ania ya dispone de relevo prácticamente en todas las posiciones (el lateral izquierdo continúa siendo una zona de riesgo) para mejorar en la asignatura pendiente de este Córdoba CF en la 2023-24: sus actuaciones en El Arcángel. El equipo cordobesista estaría luchando codo con codo por el ascenso directo con el Ibiza y el Castellón en caso de que su línea casera fuera más regular y no hubiera dejado ir nada menos que 13 puntos. Desde esta noche, ante el Atlético de Madrid B debe mejorar en esa línea y para ello tiene caras nuevas.

Alineaciones probables

Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Mati Barboza, Calderón, Álex Sala, Diarra, Carracedo, Kuki Zalazar, Álvaro Leiva, Alberto Toril.

Atlético de Madrid B: Iturbe, Pablo Pérez, Marco, Mariano, Dani Martínez, Javi Boñar, Assane Ndiaye, Gismera, Nabil, El Jebari, Niño.

Tevenet no gana al Córdoba CF desde el banquillo