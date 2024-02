Si el objetivo está claro, el camino también. El Córdoba CF de Iván Ania regresa al circuito competitivo en el Grupo 2 de Primera Federación este domingo con una prueba inquietante, ante un rival indescifrable y con la misma idea de siempre: llevarse los tres puntos. Con el pujante Atlético de Madrid B tocará lidiar este fin de semana en El Arcángel (20.00 horas, FEF TV), en un cruce con cierto aire trampa y del que el técnico blanquiverde, ya desde la previa, marca la pauta: «Es un filial que quiere el balón, la clave es que lo tengamos nosotros Pueden jugar a tener el balón, pero también a correr, no les podemos dejar. Si somos capaces de tenerlo, seguramente les someteremos. Es un equipo que te puede generar muchísimos problemas. Tenemos que tener unas buenas vigilancias», expresó tras la penúltima sesión de trabajo del equipo.

Un oponente «diferente»

Lo de enfrente, según confirma Ania, será un conjunto dependiente colchonero, mejorado, más afinado y en plena ebullición tras una marcada mejoría desde el contundente 1-6 de la primera vuelta ante sus pupilos en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda: «Ese resultado no es habitual en un partido de fútbol, más como visitante. Solamente por los nombres va a ser distinto. En aquel partido tenían bajas, era parón de selecciones, ahora estarán disponibles. El resultado es muy difícil que se pueda volver a repetir. Ellos a partir de ese partido han tenido una línea muy buena, solo han perdido el partido de Antequera como visitante. Han crecido como equipo», avisó el preparador.

«Es un filial que trata bien el balón, trata de presionar alto, tiene mucha velocidad en las bandas y arriba. Si le dejas correr te genera muchos problemas. Hizo un muy buen partido contra el Castellón, si algún equipo fue merecedor de la victoria fue el Atlético de Madrid B», expresó seguidamente, evaluando los peligros de un conjunto colchonero reforzado y en auge durante las últimas fechas.

Ahondando en lo propio, además, el ovetense reconoció que el vestuario todavía no renuncia al ascenso directo, pese a la notable distancia respecto al dúo cabecero, el propio cuadro castellonense y el Ibiza, ambos a 12 puntos, aunque con lógicas miras a prosperar en una hipotética situación de fase de promoción: «Mientras haya los puntos en juego suficientes... Para ascender hay dos maneras, una directa, otra a través del playoff. No somos de hablar todo el día de ello, pero es evidente que en nuestra cabeza está desde el principio. Sería de tontos decir que no lo tenemos. Es una idea que tenemos, un objetivo que queremos conseguir y estoy convencido de que tenemos posibilidades», indicó.

Ajustes en su once

Siguiendo algunos de los temas que más interés -o debate- han suscitado en el seno del cordobesismo durante las últimas fechas, la propiedad de la demarcación de central zurdo de aquí en adelante también se presenta una bendita problemática para el director de orquesta asturiano, que ahora ha de elegir entre la efervescencia del joven Matías Barboza o, una vez adquiera el rodaje necesario, optar por la solvencia y galones de José Antonio Martínez. «La idea la tengo clara, no la voy a decir para no dar pistas al rival. Era una posición en la que estábamos teniendo problemas en cuanto a efectivos, teníamos lesiones y perdimos a Dragisa Gudelj. En ese sentido, nos quedamos un poco cojos, teníamos solo a Adrián Lapeña y Carlos García, por la lesión de Adri Castellano, que también puede jugar ahí. Con la llegada de Martínez y la irrupción de Mati estamos en una situación mucho mejor que jornadas atrás», avanzó.

También le tocará acometer ciertos ajustes en el perfil zurdo del ataque, donde la baja por sanción de Adilson Mendes -intocable últimamente- abre el abanico de oportunidades a otras piezas con menor protagonismo: «Incluso Carracedo puede jugar en esa banda izquierda. Las oportunidades no se saben cuándo aparecen, hay gente que le aparecen y las aprovecha. Tenemos tres extremos que pueden jugar en esas posiciones, también Kike Márquez y Kuki Zalazar», apuntó.

Por otro lado, en clave positiva, Iván Ania también destacó la evolución de la enfermería, en la que esta semana tan solo se mantendrán Adri Castellano, Carlos García y José Luis «Recio», mientras que Isma Ruiz, ya recuperado, será de nuevo una baza alineable para el cruce con los rojiblancos. Tampoco habrá mayor problemática en torno a Kike Márquez, que no pudo finalizar la sesión de este jueves debido a ligeras molestias en el gemelo: “Isma Ruiz está disponible, Carlos García todavía no, la semana que viene, si todo va bien, empezará a incorporarse progresivamente. José «Recio» está mejor, mejorando día a día, es un problema en la rodilla. Viendo cómo salió del campo, pintaba mal la cosa, pero las noticias son positivas, no va a estar mucho tiempo fuera de los terrenos de juego», tranquilizó.

«Para mí tengo dos años de contrato»

Después de un mercado de fichajes altamente convulso -en todos los sentidos-, por otra parte, el ex del Algeciras igualmente aprovechó para hacer balance sobre su situación personal a nivel contractual, asegurando que no concibe otro desenlace que el cumplir el año opcional que le resta de contrato en caso de ascenso, o lo que es lo mismo, cualquier otro final de curso que no se cierre en Las Tendillas: «Estoy muy a gusto, muy cómodo en el día a día, las cosas están saliendo y si miras mi contrato, tengo un año, pero otro opcional en caso de ascenso. Sabéis lo que tengo en mi cabeza, para mí tengo dos años de contrato. Desde que llegué siempre transmití el mismo mensaje, el objetivo que teníamos, que lo íbamos a conseguir. Me siento valorado, me siento querido», declaró.

«No pienso ni en ello, estoy centrado en entrenar, preparar los partidos, intentar sacar el mayor rendimiento posible. En mi cabeza está que tengo otro año más de contrato, viví una situación igual en el Racing de Santander. Lo mismo que pensaba allí en aquel momento lo pienso aquí, en intentar conseguir el objetivo para tener ese otro año vinculante», finalizó.