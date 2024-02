El Córdoba CF ve tres alternativas al lateral zurdo y no encontró "opciones" en la delantera

Las dos zonas “calientes” del Córdoba CF para el mercado invernal de fichajes eran el lateral izquierdo y el delantero. La primera pregunta para Antonio Fernández Monterrubio fue sobre el estado físico de Adri Castellano, teórico central zurdo y alternativa en el lateral a José Manuel Calderón, único jugador específico sano que hay ahora mismo en la plantilla. El dirigente explicó que la resonancia a la que se sometió el futbolista cordobés “es positiva. Parece que la cicatriz va mucho mejor” y aunque no pudo entrar en detalles, sí que afirmó que “la opinión del médico y la sensación de Adri es bastante positiva”. Por lo tanto, “esperamos que pronto, poco a poco, se incorpore” al equipo, aunque reconoció que no se atrevía “a poner un plazo, porque al final es una presión para todos”.

El recuerdo de Ekaitz

Se le insistió a Monterrubio por el puesto de lateral izquierdo, una zona en la que sólo se encuentra por ahora José Manuel Calderón, al igual que la pasada temporada, en la que se llegó a febrero con Ekaitz Jiménez como “fichaje invernal” después de recuperarse de sus problemas físicos y tras casi 10 meses sin competir. Monterrubio ve “tres alternativas. Una, la reincorporación de Adri, que puede hacer dos posiciones: lateral izquierdo y central zurdo. Hemos traído un central zurdo que ha hecho de lateral izquierdo tanto en la MLS como en el Granada. Y tenemos a un chico en el que tenemos depositada mucha esperanza que se llama Álex López. Hemos considerado que la posición está cubierta”. En cuanto a la posición de delantero, sobre la que el propio Alberto Toril reconoció que siempre había jugado en plantillas con tres delanteros, Monterrubio aseguró que se habían manejado en el Córdoba CF “opciones de hacer algún movimiento pero no hemos visto eso que decíamos antes de que mejorara ostensiblemente lo que tenemos. También pensamos que llevamos 36 goles y las métricas de nuestros delanteros y lo que nos dice el bigdata es que están bastante por encima de lo esperado y consideramos que estamos suficientemente cubiertos”.

Monterrubio confirmó que el TMI o tránsfer de José Antonio Martínez ya llegó al club en la noche de lunes antes de pasar al capítulo de renovaciones. “Todo eso es lo que viene ahora, las propuestas de renovación en las que no voy a entrar en los nombres, aunque alguna se va a concretar próximamente”, comentó el consejero delegado, que ya trabaja en la próxima temporada pensando en dos escenarios, aunque avisó que la espera a las decisiones de los futbolistas no es ilimitada.

La espera por José Antonio Martínez

De vuelta a las dos incorporaciones invernales, Monterrubio explicó que en el caso de José Antonio Martínez “hemos esperado porque tenía muchas ofertas. No voy a entrar en detalles obviamente, pero con bastante más dinero de lo que nosotros le ofrecíamos y de superior categoría, pero por distintas razones, que es él quien debe explicarlas, él eligió Córdoba y estamos encantados de que esté aquí con nosotros”. El caso de Álvaro Leiva “es un chico que evidentemente no viene de una gran temporada”, pero Monterrubio quiso subrayar que “si miramos la temporada que están haciendo algunos de nuestros jugadores y miramos la temporada que hicieron el año pasado, pues también veremos que no es igual. Depende del equipo, depende del entrenador, depende del grupo, de los resultados, hay tantos factores que si decimos que hizo seis meses malos, pues entonces no podríamos fichar a casi ninguno, porque los que están muy bien, pues es difícil también que vengan, sacarlos de sus equipos”, justificó el consejero delegado del Córdoba CF. En todo caso, posteriormente el dirigente comentó que “José Antonio Martínez estaba encima de la mesa desde el inicio del mercado, pero claro, a lo mejor nosotros queremos hacerlo el día 2 y que empiece a entrenar con el grupo, pero él tiene que ver si le seduce algún otro proyecto más que nosotros”.

Halagos a Iván Ania

También tuvo palabras Antonio Fernández Monterrubio para Iván Ania. “Estamos contentísimos con Iván, con el trabajo que está haciendo. Sinceramente, tampoco nos sorprende, porque estábamos muy seguros de que era la persona idónea para llevar el grupo. Creo que estamos trabajando muy cómodos con él, lo hemos hablado en varias ocasiones. Él tiene una renovación automática en caso de conseguir nuestro objetivo y no hemos hablado, sinceramente no hemos hablado por ninguna de las dos partes. Hablamos a diario varias veces, todos, unas veces juntos, otras veces por separado. Creo que cuando dos partes están cómodas no hace falta hablar demasiado”, comentó el dirigente sobre una hipotética renovación del técnico asturiano, sobre la que avisó que “esas cosas, en medio de la temporada, distraen un poco a todos. Creo que todo lleva el camino correcto y eso es lo importante”.

Acto seguido, Monterrubio insistió en que “la política y la filosofía” del Córdoba CF en el mercado de fichajes está “lógicamente” condicionada por lo económico, pero aseguró que “no es la razón de las dos incorporaciones que hemos hecho”. Hay que recordar que José Antonio Martínez estaba sin equipo y que Álvaro Leiva llegó cedido “a coste cero”, tal y como remarcó el propio Monterrubio. El famoso “remanente” del que habló el dirigente el pasado verano “seguía estando”, pero “el hecho de que no se haya podido pagar traspasos es porque ha habido opciones de jugadores que han podido venir. Sin embargo, económicamente el club no ha hecho el esfuerzo”. El sevillano señaló que “si no lo hemos hecho es porque no lo hemos visto razonable. Y después, en cuanto a jugadores y salario pues también tenemos una equidad en el vestuario que no pensamos romper”.

Antonio Fernández Monterrubio insistió en más de una ocasión en que la plantilla del Córdoba CF es mejor en la actualidad con respecto a la que había en diciembre, con esas dos incorporaciones realizadas en el mercado invernal y que dichos movimientos hubieran sido los mismos en la hipótesis de estar más cerca del ascenso directo. El dirigente insistió en que la sostenibilidad es un objetivo casi a la par que el del ascenso. “En algún momento hemos barajado alguna opción y alguien ha dicho, ‘estamos cambiando’ y hemos vuelto otra vez a donde estábamos. Creo que hemos sido fieles a la filosofía y a la idea que teníamos, porque los números dicen que van razonablemente bien. Nos gustaría estar primeros en la clasificación con 25 puntos sobre el segundo, pero no es posible”, zanjó el dirigente.

“Somos un equipo versátil, con alternativas”, piropeó el dirigente blanquiverde, que terminó recordando que pese a los problemas de lesiones ha irrumpido “Mati Barboza, que ha saldado con solvencia estos dos partidos que ha tenido”, por lo que “creo que el equipo es completo y toda esta forma de trabajar hace que todos los jugadores se sientan importantes “.