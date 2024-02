El Córdoba CF no descarta pelear por el ascenso directo

“¿Renunciamos a algo? A nada. Sabemos que está difícil, está lejos, pero no renunciamos a nada. La renuncia es una palabra que no existe”, aseveró el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, en su comparecencia de este martes en El Arcángel a cuentas de la distancia que tiene el conjunto blanquiverde, 12 puntos, con el ascenso directo. “Pensamos en ganar el siguiente partido, en ganar el siguiente, en ganar el siguiente, y si no llegamos a la primera posición, estar en las mejores condiciones físicas, técnicas, tácticas para afrontar el play off”.

La comisión deportiva

¿Cómo funciona la comisión deportiva?, se le preguntó a Monterrubio. “Es un grupo de trabajo y funcionamos como un grupo. Y tomamos las decisiones de forma conjunta, no sé si se dice colegiada, pero prácticamente de esa forma. Obviamente, la máxima responsabilidad y el que firma el contrato al final soy yo. Yo podría paralizar una operación, por ejemplo, por motivos económicos, cosa que no he tenido que hacer. Pero nada más. Debatimos. La opinión del entrenador está encima de la mesa. No decide el entrenador. Yo no creo que el entrenador tenga la última palabra, pero sí es muy importante su opinión”, explicó el dirigente sobre la manera de debatir, en la que se aportan los contactos y relaciones de cada uno, como la suya con José Antonio Martínez en su etapa en el Granada o la de Iván Ania con Álvaro Leiva en el Algeciras. “Unas veces pues Juanito y Raúl (Cámara) hablan antes con Iván (Ania) y otras veces Iván está también en la comisión deportiva y está allí con nosotros y hablamos cuatro horas. Y cuando salimos por la puerta pues tomamos una decisión y los cuatro estamos de acuerdo”. Monterrubio aseguró que “hemos trabajado muy cómodos y creo que todos estamos satisfechos”. Siguiendo con la comisión deportiva, también se le preguntó a Monterrubio por otros integrantes de fuera del Córdoba CF, ya que en el pasado reciente salió a colación el nombre de César Sánchez. “Son nombres a los que pedimos opinión. Juan(ito), Raúl (Cámara) y yo estaríamos toda la mañana haciendo la lista. ¿Por qué? Lógicamente, pedimos opinión a muchísimas personas a la hora de tomar decisiones. Cada uno tenemos nuestra red de contactos y cuando pensamos en un jugador, lógicamente buscamos opinión de directores deportivos, entrenadores, compañeros. Analizamos aspectos personales, técnicos, físicos. Incluso hasta el doctor puede estar buscando información. Eso lo hacemos todos. En cuanto a César (Sánchez), no forma parte de la estructura del club. Ayuda a la propiedad”.

La cesión de El Arcángel y la querella a González Calvo

Finalmente, Antonio Fernández Monterrubio abordó dos aspectos extradeportivos que interesan sobre la actualidad del Córdoba CF. El primero es la consabida cesión de El Arcángel. “Esperamos que pronto esté resuelto y podamos tener un título del estadio, en este caso de concesión administrativa, que nos permita gestionar el estadio. Una cosa que nosotros hablamos mucho, y es que yo digo en tono coloquial que el Córdoba CF gestiona el césped del estadio, no el estadio. Pagamos los gastos de todo el estadio pero solo gestionamos el césped. Esto, que en tono coloquial creo que se puede entender, nos permitirá generar otros ingresos, teniendo en cuenta las deficiencias estructurales que tiene el estadio y los años que tiene, que evidentemente no podemos ocultarlo, pero será un pasito más. Entonces esperamos que esto sea pronto. Sin duda, antes de la finalización de la temporada”.

El otro, tenía que ver con la intención de Infinity de llevar a los tribunales al anterior consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, por su gestión al frente de la entidad blanquiverde. “Es un tema que no me compete, que la decisión está en la propiedad, en Infinity, no es una decisión obviamente mía, si me preguntan doy mi opinión, si no me preguntan me callo, pero es una decisión que no es del CEO, sino una decisión que tiene que tomar la propiedad y que cuando la tome, supongo que la comunicará o me enteraré, no lo sé”.