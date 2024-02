El Arcángel, asignatura pendiente para el Córdoba CF

El Córdoba CF terminó la jornada 22 de Liga en el Grupo 2 de Primera Federación situado en la cuarta posición de la tabla tras llegar a los 41 puntos, uno menos que el tercero, el Málaga, 12 menos que los colíderes, Castellón e Ibiza y nueve más que el sexto clasificado, el Algeciras, por lo que el colchón de tranquilidad para los cordobesistas es notable, el equivalente a tres encuentros de distancia.

El lejano ascenso directo

Parece evidente, por lo tanto, que el Córdoba CF no sólo está disputando una plaza para las eliminatorias de ascenso a Segunda División A, sino que también tiene muy lejano y complicado competir por la plaza de ascenso directo, lucha que parece reservada al Castellón y al Ibiza. Para justificar esa diferencia de 12 puntos hay muchos factores. Uno de ellos sería el económico, ya que por ejemplo, el presupuesto de plantilla de los orellut sobrepasa los seis millones de euros, más del triple que el de los blanquiverdes, mientras que el Ibiza, recién llegado desde la Segunda División, contaba con los ya consabidos 2’5 millones de euros de ayuda al descenso que, ya por sí solos, superan el presupuesto de primera plantilla del Córdoba CF. También existen otros factores, además del económico que, una vez iniciada la Liga, han hecho que la lucha por el ascenso directo, al menos por ahora, esté vedada para el Córdoba CF.

El Castellón tiene más que contentos a sus aficionados, entre otras cosas, porque sus comparecencias en Castalia, esta temporada, se saldan con victoria. En los 11 encuentros disputados en casa, el conjunto blanquinegro ha cosechado 11 victorias, 33 puntos y, además, ha anotado 34 goles, es decir, más de tres por encuentro de media. Por otro lado, el Ibiza ha conseguido 28 puntos en el mismo número de partidos, tras ganar nueve, empatar uno y perder otro, el que ganó el Intercity en Can Misses (1-3) en la jornada 10 de Liga.

Las diferencias como locales

Por su parte, el Córdoba CF se ha quedado hasta ahora en 20 puntos, ya que de los 11 encuentros disputados en El Arcángel ganó seis, empató dos y perdió tres. Por lo tanto, el Castellón dejó escapar cero puntos de Castalia, el Ibiza dejó volar cinco puntos de Can Misses y el Córdoba CF vio cómo se escapaban 13 puntos de El Arcángel. Parece obvio que las diferencias entre el Castellón e Ibiza, por un lado, y del Córdoba CF por el otro, dependen directamente de los resultados obtenidos en casa. En otras palabras, si el Córdoba CF hubiera imitado como local al Castellón, en este momento sería líder del Grupo 2 de Primera Federación. Le hubiera valido con remedar al Ibiza para estar luchando por el ascenso directo.

Otro concepto que refuerza ese dato, que ya de por sí es evidente, es que el Córdoba CF lleva en la actualidad más puntos como visitante que como local. De los 41 puntos que atesora el equipo de Iván Ania, 21 los ha conseguido fuera de casa, mientras que 20 los obtuvo como local.

Esos 21 puntos dejan al Córdoba CF como segundo mejor visitante del Grupo 2 de Primera Federación, con cuatro menos que el Ibiza e igualado con el Málaga. También, con uno más que el Castellón, tres más que el Recreativo y cinco más que el Murcia y el Antequera. Sin embargo, si como visitante es el segundo mejor equipo, como local el Córdoba CF es el quinto, con 13 y ocho puntos menos que el Castellón y el Ibiza, respectivamente, tal y como se ha indicado, y con uno menos que el Málaga y el Recreativo, e igualando en puntos, 20, con el Alcoyano. Apenas suma sólo uno más que el Algeciras y el Ceuta.

La defensa en casa

Un aspecto a mejorar en este Córdoba CF es el defensivo en El Arcángel. Como visitante, el equipo de Iván Ania es el tercero menos goleado de la Liga, con nueve goles encajados en esos once encuentros, sólo por detrás del Ibiza, que encajó seis, y del Murcia, que encajó ocho. Sin embargo, como local, el Córdoba CF muestra la octava mejor defensa. El Málaga encajó seis en La Rosaleda, el Recreativo y el Ceuta, siete. El Intercity, ocho, y el Algeciras, el Alcoyano y el Mérida, nueve. Tras ellos se encuentran el Córdoba CF, el Ibiza, el Castellón, el San Fernando y el Linares Deportivo, todos con diez goles encajados en once encuentros, lo que demuestra que a los blanquiverdes les penaliza mucho los goles recibidos en casa. El Castellón encajó los mismos e hizo pleno de victorias, mientras que los blanquiverdes vieron volar nada menos que 13 puntos de El Arcángel. Y eso que el equipo de Iván Ania sumó una serie más que meritoria, allá hasta diciembre, en la que consiguió cinco victorias y un empate en seis comparecencias ante su parroquia. Pero la serie se rompió con la derrota ante el Real Madrid Castilla (1-2) y el empate ante el Real Murcia (0-0), partidos en los que se dejó escapar cinco de los 13 puntos que volaron del coliseo ribereño.

Mal endémico

No es un mal, este de los números en El Arcángel, que aqueje sólo al actual Córdoba CF de Iván Ania, sino que parece endémico. Es cierto que hubo una determinada época, en Segunda División a mediados de la década pasada, en la que el conjunto blanquiverde se hizo fuerte en casa. Pero fue un espejismo. En las ocho temporadas en las que el Córdoba CF militó fuera del fútbol profesional en lo que se lleva de siglo, hasta en cuatro de ellas hizo mejores números en El Arcángel que en la actualidad. Además de los 33 puntos en 11 partidos en Segunda RFEF (en la campaña 2021-22), en la 2006-07, en Segunda B, el Córdoba CF sumaba 29 puntos (nueve victorias y dos empates), campaña en al que finalizó ascendiendo a Segunda División A. En la 2019-20 sumaba 24 puntos en esos primeros once encuentros en casa, mientras que en la pasada campaña, en la 2022-23, alcanzaba los 21 puntos en El Arcángel tras lograr siete victorias y sufrir cuatro derrotas. El actual Córdoba CF sólo supera al de Escalante y Perico Campos que terminó ascendiendo en Cartagena, pero que tras sus primeros once encuentros en casa sumaba 18 puntos, mientras que los peores equipos blanquiverdes fueron el que sufrió el descenso a Segunda RFEF (temporada 2020-21), que lograba sólo 13 puntos, y el de la 2005-06, que conseguía 12 puntos en once partidos.

Por lo tanto, si el actual Córdoba CF aspira a seguir peleando por una plaza de play off de ascenso a Segunda División no tendrá más remedio que mejorar, y mucho, su rendimiento en El Arcángel y, quién sabe, si consigue esa mejora quizá se le pueda abrir una pequeña ventana a la esperanza en la lucha por el ascenso directo.