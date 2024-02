Iván Ania da dos días de descanso a los jugadores del Córdoba CF

La victoria del Córdoba CF en Linarejos, este sábado, supuso una doble satisfacción para los jugadores blanquiverdes. Además de los tres puntos sumados ante el Linares Deportivo, Iván Ania concedió dos días de descanso a la finalización del encuentro, por lo que el conjunto cordobesista no regresará al trabajo hasta el miércoles, con una sesión prevista a las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva.

Recuperación y descanso

La plantilla cordobesista realizó este domingo su habitual sesión de recuperación post-partido en la que algunos de sus integrantes se quedaron en El Arcángel realizando trabajo específico y con la habitual presencia de aficionados cordobesistas en el Camino de Carbonell.

El próximo miércoles está prevista en el mismo lugar la primera sesión de la semana con vistas al encuentro del próximo domingo, en El Arcángel, ante el Atlético de Madrid B (20.00 horas, FEF TV). Una sesión en la que estarán también los jugadores de Iván Ania que aún se encuentran en la enfermería, aunque están cerca de volver con el grupo. Adri Castellano, Isma Ruiz y Carlos García son los nombres de los que están pendientes tanto los seguidores como el propio técnico blanquiverde. Con el central cordobés se debe ir con la máxima prudencia después de las dos recaídas que sufrió con sus problemas musculares. Aunque se encuentra cumpliendo plazos en esta última etapa de su lesión, lo más probable es que a finales de esta semana o la próxima se reintegre al grupo para ir cubriendo etapas paso a paso. En el caso de Isma Ruiz se es bastante optimista en el Córdoba CF. De hecho, no se descartó por completo que el granadino forzara para entrar en la convocatoria para el duelo del pasado sábado, en Linarejos. Sin embargo, Iván Ania prefirió no arriesgar e introdujo en la lista al futboilsta del filial Marc Esteban. Por lo tanto, si no hay ningún contratiempo, lo más probable es que Isma Ruiz entre en la convocatoria para el encuentro del próximo domingo en El Arcángel ante el Atlético de Madrid B (20.00 horas, FEF TV). Finalmente, el de Carlos García es el caso más imprevisible, ya que su vuelta al grupo dependerá de las pruebas periódicas que se realice para comprobar la evolución de su lesión.

En cualquier caso, la llegada de José Antonio Martínez, del que se espera su tránsfer este mismo lunes, y la irrupción de Matías Barboza, ha provocado que lo que era un gran problema para Iván Ania hace apenas unos días, el centro de la defensa del Córdoba CF, haya desaparecido casi por completo.

El central granadino y Álvaro Leiva completarán su primera semana completa en su nuevo equipo a las órdenes de Iván Ania y entrenando con sus nuevos compañeros en el Córdoba CF. Por lo tanto, no sería nada extraño que, a pesar de las buenas prestaciones que ha ofrecido Matías Barboza, José Antonio Martínez debute el próximo domingo en el Córdoba CF frente al Atlético de Madrid B, por lo que sería el jugador número 28 que se estrenaría esta temporada a las órdenes del técnico blanquiverde, ya que Álvaro Leiva fue el número 27, el pasado sábado, en Linarejos.

Lo que parece claro es que el horizonte vuelve a despejarse en todos los frentes para el Córdoba CF.