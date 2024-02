Nada ni nadie le quitaba la media sonrisa del semblante y él sabía bien el motivo: gran parte de la culpa de que el Córdoba CF rompiera la manida maldición del Municipal de Linarejos -no ganaba allí desde 1988-, incluso superando con suma solvencia al Linares Deportivo (0-2), era suya. Y es que desde la sala de máquinas Iván Ania trazó y orquestó un plan llevado a cabo a la perfección por el bloque al que tutela, al que la receta le salió impecable en una cita plagada de vistosidad, con espacio para el debut de Álvaro Leiva, y saldada con otros tres puntos de valor incalculable directos al zurrón, que sirven para retomar la buena línea en el Grupo 2 de Primera Federación. «Veníamos en busca de la victoria y la conseguimos. Sabíamos de la dificultad que tenía este estadio, que hacía muchísimos años que el Córdoba CF no era capaz de ganar en él. Con ello, con esa mentalidad de competir salimos al terreno de juego», señaló el preparador tras el encuentro.

Acertar atrás y arriba

Haciendo algo de retrospectiva, así como marcando el contraste entre citas previas y la disputada frente a los azulillos, el técnico blanquiverde destacó el acierto de sus pupilos en ambas áreas, aunque lamentando las ocasiones desperdiciadas antes de un tramo final que pudo haberse abordado con más “tranquilidad»: «En la primera mitad creo que podíamos habernos ido con un marcador muchísimo más amplio, que nos podría haber dado más tranquilidad en la segunda», expresó. «Sin embargo, llegábamos con ese 0-1 y en los primeros minutos de la segunda parte, al meter dos puntas, fueron capaces de generar muchísimas situaciones de área a través de centros laterales», manifestó seguidamente.

«Nos estaba costando el mediocampo. Hicimos el segundo gol y decidimos hacer el cambio para meter a tres jugadores por dentro, aunque metimos uno que no es de naturaleza mediocentro. El equipo empezó a tener más el balón, a manejar el partido y tener el ritmo que nos interesaba. Tuvimos para hacer el tercero en varias ocasiones, no lo hicimos, por eso estaba el marcador y el partido abierto. Creo que hicimos un buen partido, competimos muy bien y nos llevamos una victoria merecida», analizó a continuación, desvelando la hoja de ruta del banquillo para paliar la rebelión local tras el paso por vestuarios.

En relación a las claves que extrajo del encuentro, así, el ovetense señaló la «solidaridad» del bloque, tanto en fase ofensiva como defensiva, al igual que una presión que obligó al rival a alterar su libreto: “Me quedo con el trabajo de todo el equipo, fue muy bueno, tanto con balón como defensivamente. Fuimos muy solidarios, apretamos muy alto. Obligamos en muchísimos momentos al Linares Deportivo a jugar directo», detalló. “El partido podríamos haberlo hecho más cómodo si hubiésemos tenido más acierto en la primera parte, hubiésemos ido con un marcador más amplio. Lo importante era competir, sobre todo conseguir esa victoria», recalcó más tarde, visiblemente satisfecho.

Leiva, Matías y Calderón, nombres propios

Otra de las buenas noticias del encuentro, en la misma línea, fue el debut de Álvaro Leiva como blanquiverde -uno de los dos fichajes realizados durante el reciente mercado invernal-, ingresado en el perfil derecho durante el último tramo e incluso con tiempo para dejar algunos detalles de calidad, más un brillante eslalon en una acción individual que pudo acabar con el tercero subiendo al marcador. «Tenemos que generarle confianza. Creo que le falta el ritmo de los partidos, que es lo importante. Por mucho que entrenes, si no tienes ritmo de los partidos… Es una pena, su ocasión, la de Antonio Casas, que también le habría dado muchísima confianza», indicó en relación al algecireño.

También tuvo palabras para valorar la actuación de algunas piezas de la parcela defensiva, como Matías Barboza y José Calderón:«Sobre Mati, si te dijera que me está sorprendiendo, a lo mejor te mentiría. Lo veo tan maduro para su edad... Para mí, de la defensa hoy, posiblemente haya sido el mejor, con mucho oficio, no le quemó el balón, fue capaz de jugar al hombre libre, darle vuelta al portero en las disputas», admitió, especificando, a su vez, que la reconversión de José Calderón del lateral al mediocampo durante la segunda mitad fue una decisión sopesada, aunque no previamente ensayada.

«Fue algo que empecé a pensar ayer en casa. En función del marcador, yo venía precavido por si le pasaba algo a los mediocentros. Convoqué a Marc Esteban por esa situación. Si vas ganando, Calderón es un jugador que, a pesar de jugar en banda, viene a veces de fuera a dentro y lo hace muy bien. Antes del partido se lo comenté, no era una posición desconocida para él. Creo que estuvo muy bien, nos dio muchísimo empaque, no la pierde, fue capaz de filtrar pases... Si en vez de ir ganando hubiésemos ido perdiendo, posiblemente hubiese metido un mediocentro y dos mediapuntas, para ir más al ataque», finalizó.