Linares-Córdoba CF: la reivindicación en un territorio hostil

Sea como sea, ahí está. El Córdoba CF, atornillado desde hace semanas a los puestos de play off, entra en esos meses clave en los que todo marcha a cámara rápida y apenas queda tiempo para otra cosa que no sea competir con ferocidad y sin quejas en la Primera Federación. Para qué. Ya quedaron atrás los meses en los que se decía que «esto es muy largo» cuando se daba algún traspié. Ya ha terminado el mercado invernal, en el que cada cual ha hecho lo que buenamente ha podido para potenciar a su equipo o para evitar que se le desmonte con la marcha de sus mejores talentos.

Papeles repartidos

La Liga entra en periodo de exámenes y cada cual tiene ya claro cuál es su papel. El del Córdoba CF es el mismo de siempre: pelear por el ascenso a Segunda División. Nadie lo quiere verbalizar, se da por supuesto. Y los planes le están saliendo, gracias principalmente a la dinámica de positividad que han generado los resultados en general, la buena respuesta ante rivales directos en particular y la pericia de Iván Ania para rehacer cada semana el puzle diabólico de la alineación ante la plaga de bajas. Y, claro, sostener el nivel que se espera de un equipo del rango del Córdoba CF, para el que todo lo que sea estar fuera de los puestos cabeceros se interpreta como una pifia en toda regla.

El club ha retocado la plantilla en la ventana invernal con dos únicos movimientos: uno en la defensa y otro en la zona media. Quedó pendiente apuntalar el ataque, pero los arquitectos de la plantilla ya dejaron claro -en declaraciones y con los hechos- que no lo consideran una prioridad. Que podría venir bien, sí; pero que no era necesario. "Los dos delanteros que tengo son muy buenos", resaltó el técnico en la sala de prensa en la previa del partido, piropeando al rambleño Antonio Casas y a Alberto Toril. Ambos compiten por ser la referencia en la punta. No hay más que hablar.

Los nuevos, en la recámara

El Córdoba sacó del vestuario a Cristian Delgado, una promesa emergente que no encontró sitio entre el bosque de mediocentros, y lo envió al Numancia para reclutar a otro perfil. Álvaro Leiva, el chico maravilla del Algeciras de Iván Ania en la primera temporada de Primera RFEF, recala en El Arcángel después de una intentona frustrada el pasado verano. Llega después de un paso gris por el filial del Real Madrid -poseedor de sus derechos- y el del Osasuna, donde ha despachado una primera vuelta sin protagonismo. Si Ania es capaz de resucitarlo deportivamente es una de las preguntas que flotan en el aire. El jugador, de 20 años, se mueve por todo el frente de ataque. Es extremo derecho, pero jugará «donde él (Ania) diga», explicó en su presentación. Su debut está cercano.

Algo más tardará en estar a punto el central José Antonio Martínez, que después de tres años en EEUU llega para cubrir el puesto de un futbolista icónico en el Córdoba reciente, el serbio Dragisa Gudelj, de baja médica tras su desmayo en Melilla y sus antecedentes por problemas coronarios.

Un adversario metido en líos

En Linares, ante un adversario angustiado, el Córdoba buscará reencontrarse con la victoria. Los azulinos llevan tres jornadas sin perder y en la primera vuelta sacaron los colores a los blanquiverdes en El Arcángel. Vencieron por 0-1 y dejaron en el ambiente un aroma de preocupación. Incluso hubo quien dirigió miradas torvas al banquillo. Ahora tienen 18 puntos, 20 menos que el Córdoba CF. Bracean por no descender, en un escenario diametralmente opuesto al que tuvieron en los dos cursos anteriores, cuando llegaron a disputar una eliminatoria ante el Deportivo por subir a Segunda.

Ania tirará de cantera para formar un equipo que tiene lejos a los primeros (Castellón e Ibiza van a otra velocidad), pero puede poner distancia con el sexto. El técnico asturiano quería llegar cuanto antes a estas posiciones y, tras lograrlo, cuenta con un sólido argumento emocional en cada charla prepartido: hay que defender lo que tanto costó. Lo hará con una retaguardia condicionada por la baja de Carlos García, recurso tras el adiós de Gudelj y el periodo de inactividad -ni siquiera debutó- de Adri Castellano. Lapeña estará con Mati Barboza. En la media puede retornar Álex Sala, mientras que en la punta pelean por un sitio Casas y Toril. El retorno de Carracedo, que fue ídolo en Linarejos, será uno de los alicientes de un duelo cargado de electricidad. "Si para ellos es una final, también lo es para nosotros", advirtió Ania reclamando una concentración máxima. Les toca a ellos.