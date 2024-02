Con el mercado cerrado, un total de 21 jugadores en la primera plantilla, otra andanada de perlas efervescentes del filial y una única ambición -regresar al fútbol profesional- aborda el Córdoba CF de Iván Ania la fase definitiva de la temporada en el Grupo 2 de Primera RFEF, ya sin margen de error ni espacio para alterar el libreto. «Ellos van a salir a máxima intensidad, para ellos es una final. Por lo que me han hecho sentir esta semana, no es un partido más, si vamos pensando eso, no nos va a dar. Si para ellos es una final, para nosotros también tiene que serlo», afirmó el técnico blanquiverde con vistas al encuentro de este sábado ante el Linares Deportivo en el Municipal de Linarejos (20.00 horas, FEF TV), del que espera salir con tres puntos para recuperar crédito después del conato de indecisión despertado durante las últimas semanas.

Un rival reforzado y necesitado Lo de enfrente será un conjunto azulillo remodelado a base de fichajes durante la reciente ventana invernal, igualmente apurado en la tabla -marcha en descenso- y con la intención de recortar distancias con los puestos de salvación a costa de los cordobesistas: «El partido que hicieron en Valdebebas, seguramente les haya dado confianza, estuvieron francamente bien. Venían de ganar al Mérida. Creo que es un equipo que, con la gente nueva, está en crecimiento, nos va a poner las cosas difíciles. Se ha reforzado bien, ha fichado a Fran Carnicer, Álvaro Vázquez... Ha perdido también gente. Soy más partidario de hacer pocos movimientos en invierno, queda muy poco de Liga y eso requiere un período de adaptación. Si firmas a cinco o seis jugadores, indica que no lo has hecho bien antes», analizó. «Como no iguales la intensidad que ellos le van a poner va a ser muy difícil meterte en el partido. Sabemos lo que nos vamos a encontrar. Es un campo que no es pequeño, pero que tiene muchísimas situaciones de área. Hace dos años hicieron playoff, el año pasado casi lo consiguieron, habla mucho del potencial del equipo como local», avisó seguidamente. El mercado blanquiverde En relación al saldo del mercado de fichajes del Córdoba CF, resuelto con dos fichajes, el del atacante Álvaro Leiva y el zaguero José Antonio Martínez, el preparador también indicó su satisfacción, confesando estar «muy contento» con lo incorporado. «Es lo que buscamos, un central y un extremo. Llegaron en la última semana, en el último momento, pero creo que nos van a ayudar. Suben el nivel del equipo, de competencia entre todos. Son dos muy buenos fichajes. Son dos jugadores que, a parte de sumar número, nos van a aportar desde lo futbolístico», señaló. «Le he hecho ver que tiene que hacer autocrítica, porque muchas veces, cuando no juegas, echas culpa a los demás. Hay veces que las cosas que depende de ti no las has hecho. No sé el motivo por el que no ha jugado en el Castilla ni el Osasuna. Es cierto que en el Castilla, el sistema que utilizaba la temporada pasada era difícil para él. Luego, en Osasuna, entiendo que el perfil de los extremos querían que tuviera mucho trabajo defensivo. Está claro que él es el primer interesado en hacerlo bien, en buscar el porqué se cortó su gran progresión. Seguramente él tenga parte de la culpa en ello, si es capaz de hacer autocrítica y encontrar los motivos, eso le hará crecer», detalló en relación a Leiva. Igualmente hizo balance en torno a la situación actual de Martínez, aún pendiente de la llegada de su ficha (TMS) para poder contar con sus servicios en pista y convocatorias: «Estamos pendientes, en este momento no ha llegado el transfer. Estoy un poco ajeno, si tuviera el transfer sí va a entrar en convocatoria. A pesar de que viene de un tiempo sin competir, se ha mantenido en forma con un entrenador personal, tanto en el entreno de ayer como el de hoy lo he visto bien», añadió. Sin movimientos en la delantera De nuevo incidiendo en el período de traspasos, por otra parte, el ovetense reconoció no necesitar más refuerzos para la delantera, a la par que confesando su total «confianza» en la dupla de la plantilla. «Tengo dos muy buenos y con ellos a muerte. Alberto Toril y Antonio Casas, actitud buenísima en todos los entrenamientos, en partidos. Tienen gol, uno lleva siete, otro tres. El trabajo de presión, estoy muy contento con ello. Hemos traído lo más importante que buscábamos, tener un central más y luego un extremo, para tener más posibilidades en ataque», manifestó. «No hemos podido en estos últimos tiempos, no rotaciones, pero sí descargar de minutos a jugadores. Hemos tenido que bajar el volumen de carga de los entrenamientos para que lleguen con las mejores sensaciones a los partidos. Con los dos fichajes tenemos más efectivos en plantilla y competencia. Es imposible rendir las 38 jornadas al máximo nivel, hay altibajos. Jugaremos con eso, con momentos de forma, estados de ánimo, y en función de eso veremos quién está disponible o puede hacerlo en las mejores condiciones para competir», apostilló.