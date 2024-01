El Córdoba CF disputa ante el Linares Deportivo su partido correspondiente a la jornada 22 del campeonato nacional de Liga de Primera RFEF, en su Grupo 2, este sábado 3 de febrero a partir de las 20.00 horas en el Estadio Municipal de Linarejos. Los blanquiverdes visitan a un cuadro azulillo en apuros en busca de retomar la senda de la victoria tras quedarse a medias -y con un punto como saldo- en sus dos últimas ponencias, con sendos empates frente al Recreativo de Huelva (1-1) y el Real Murcia (0-0), aunque suficientes para haber ampliado en un punto, hasta los siete, su margen respecto a la sexta plaza y frontera del playoff.

Dos dinámicas opuestas

Pese a la diferencia de disposiciones y situación en la tabla, el cruce entre el Córdoba CF y el Linares Deportivo se mantiene inalterable como uno de los clásicos del fútbol modesto andaluz de los últimos tiempos. Ciertamente, el actual rendimiento en la campaña por parte de los de Iván Ania todavía roza el notable alto -pese a la complejidad de las fechas recientes, marcadas por cierto estancamiento en la tabla y las lesiones-, como dueños de una aseada cuarta plaza, con 38 puntos y un sustancioso margen sobre los puestos fuera de la zona de privilegio. A una distancia prácticamente inasumible, eso sí, se encuentra ya el dúo cabecero del Grupo 2, donde el Castellón y el Ibiza siguen entablando una interesante pugna por el ascenso directo, con 52 y 50 puntos, respectivamente. Todo eso en contraste de un bloque linarense al que la fórmula parece haberle salido truncada hasta el momento en el presente curso.

La escuadra tutelada por David Campaña marcha en decimosexta posición a estas alturas, primera en los puestos de descenso, con 18 puntos en sus arcas y a otros cuatro de abandonar los puestos de peligro. El duelo de la primera vuelta, no obstante, sirve como carta de presentación para un Córdoba CF que ya sabe lo que es ceder en el pulso particular entre ambos esta temporada, después del revés por 0-1 en El Arcángel, en paralelo con una racha poco fructífera en tierras linarenses, donde el conjunto califa no termina de dar con la tecla, sin victorias, con un empate y hasta seis derrotas en el cómputo de sus últimas siete visitas.

FEF TV en directo

La plataforma española FEF TV emitirá el partido de la vigesimosegunda jornada liguera desde el Estadio Municipal de Linarejos, a partir de las 20.00 horas del sábado 3 de febrero. El nuevo canal de emisión, que nace como la Televisión del Fútbol Español Federado, podría emitir nuevas competiciones de otras modalidades deportivas disponibles en FEF TV. El acuerdo con ATM Broadcast es por tres años con la RFEF.

Los aficionados que deseen ver estas competiciones en directo y/o a la carta, podrán suscribirse a la plataforma a través de cualquiera de los dos planes disponibles: un plan de temporada por un pago único de 99 euros, que incluye en Primera Federación todos los partidos de la temporada regular y los de playoff de ascenso a Segunda División, y de la Primera División Futsal todos los partidos de la temporada regular y playoff por el título; o un plan mensual por una cuota de 12,99 euros.

Para los interesados en ver solamente la Primera Federación, FEF TV lanza un abono de 69'99 para toda la fase regular y 9'99 por los play offs.