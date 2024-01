No fue un estreno como titular ni mucho menos sencillo para Matías Barboza (Málaga, 2002) con el Córdoba CF, enmarcado en un pleito repleto de matices frente al Real Murcia en El Arcángel (0-0), múltiples notas negativas -a nivel colectivo-, insuficiente para mantener la línea acorde a las aspiraciones y, aún con todo, todavía lícito para extraer algunos apuntes positivos en clave personal, dejando una actuación sobria como balance y una jornada más de crecimiento en la primera plantilla, en la que parece que el defensor ha encontrado un sitio entre ausencias: «La semana la hemos tratado con normalidad. He estado en dinámica del primer equipo y he sido uno más. Ha visto oportuno que saliese de titular, muy agradecido con la oportunidad. Me he sentido bastante cómodo y con confianza», señaló tras el encuentro.

Uno más en el primer equipo Plenamente asentado en la rutina de la escuadra de referencia, además de habiendo sumado su primer encuentro en la partida y el segundo en su cuenta particular, para el hispano-argentino -también con ascendencia neerlandesa- y nacido en Málaga solo se mantiene una única premisa en su mente: mantener el ritmo para seguir colaborando con la manida causa blanquiverde. «Del filial estamos para ayudar en todo lo que haga falta. Es verdad que se ha dado la situación de que no hay muchos centrales. Demostrar que los del filial estamos aquí por algo, para ayudar al primer equipo siempre», afirmó ambicioso. «Hemos sometido al rival creo que casi todo el partido. Hemos tenido ocasiones. La más clara la tenemos en los primeros minutos, si la metes el partido seguramente se abre mucho más y hubiera sido más fácil conseguir los tres puntos. Ha faltado tener esa suerte de cara a puerta y meter gol», analizó posteriormente, ofreciendo su lectura del encuentro frente al conjunto pimentonero. El Arcángel, una «alegría» También se deshizo en elogios a El Arcángel y el cordobesismo el joven zaguero califa, que cataloga la experiencia como una «alegría» y un indudable estímulo para seguir compitiendo. «Es una alegría, salir a El Arcángel, con tu gente, el estadio prácticamente lleno. Supone una alegría, un plus. Cuando vas al corte, al duelo y el público te apoya, es un subidón. Muy agradecido y contento con la oportunidad, a seguir», finalizó ilusionado.