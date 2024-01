Le sobró ambición, pero faltaron el oxígeno y las ideas. Si quiere procurarse el ascenso, o al menos aspirar a entrar en la terna para su disputa, parece menester que al Córdoba CF le urge recuperar la pegada y el brillo. No fue diferente en el empate ante el Real Murcia en El Arcángel (0-0) ni en el conato de racha de indecisión despertado hace algunas jornadas, dentro de una fase de juego y acierto en la que los de Iván Ania, con siempre más voluntad que pegada, comienzan a moverse sobre márgenes poco productivos -tanto en los puntos como en las sensaciones- para un hipotético aspirante al profesionalismo. «En los últimos minutos atacamos más con el corazón que con la cabeza. Este es el tipo de partidos que posiblemente nos vayamos a encontrar de aquí a final de Liga», indicó el preparador blanquiverde a la resolución de la cita.

La falta de puntería

Como viene siendo casi un mantra, el foco también estuvo sobre la falta de claridad en los últimos metros, donde a pesar de las múltiples acciones dispuestas, ni unos ni otros consiguieron concretar: «Hemos hecho partidos mejores, pero creo que hemos estado bien. Nos ha faltado hacer el gol. Venimos de un nivel muy alto, pero evidentemente no estuvimos al del día ante el Castellón, o en otros. Si abrimos el marcador hoy, el plan de partido que tenían ellos se les hubiera ido al garete. Creo que no hemos hecho mal partido, nos ha faltado algo de juego interior en el último tercio de campo y el desborde por fuera, pero el rival juega, se junta, defiende», señaló.

«Creo que respecto a otros partidos nos faltó ese desborde que solemos tener en las bandas por los extremos. En la primera parte fuimos dominadores, sobre todo por banda derecha. Pusimos buenos centros, pero no fuimos capaces de materializar. Hoy eché de menos que Adilson Mendes apareció poco, apenas participó. Nos faltó finalizar las que tuvimos», apuntó seguidamente, argumentando algunas de las causas del empate ante los grana.

También tuvo palabras para analizar el plan de juego planteado por el rival a lo largo del encuentro, incidiendo en las interrupciones y en la falta de continuidad durante ciertas fases del partido: «Puede ser una de las circunstancias por las que no hemos podido ganar. Se paró muchísimo el partido, en el minuto 15 había habido muchísimas interrupciones… Aunque luego añada el árbitro, no es lo mismo. También tuvimos situaciones para haber hecho gol que no hicimos. Es una de las situaciones que se pueden pensar, pero hay más», manifestó.

Las necesidades en el mercado

Tampoco fue tema ajeno la actualidad del mercado, un escenario que se antoja hasta más necesario tras el saldo de la pugna, en la que tanto la delantera como la falta de efectivos en la defensa fueron elementos señalados: «El mercado termina el miércoles, hasta entonces va a venir gente. En ese sentido estoy tranquilo, ya lo transmití desde el principio. Este mercado es complicado, es muy difícil firmar. O tienes mucho dinero, que puedas pagar traspasos... Jugadores que están con un club y jugando en un equipo, si no pagas traspaso no les van a dejar salir gratis. Los futbolistas de Segunda no quieren bajar hasta el último día de mercado. Van a venir jugadores que nos van a ayudar y, si por cualquier circunstancia no vinieran, no podemos pensar todo el día en lamentarnos. Mentalidad positiva y a tirar para adelante, hacer competir a los que están disponibles», animó.

«Tenemos una limitación en cuanto a fichas sénior, tenemos liberada la de Gudelj, la única que tenemos disponible. Es complicado, desde fuera puede parecer fácil. Hay operaciones que tienen que cristalizar, la dirección deportiva lleva trabajando tiempo. Seguro que algún jugador va a venir y nos va a ayudar», afirmó.

Los lesionados, otra preocupación

«Estoy cagado», admitió tajante al ser cuestionado en la parcela relativa a cambios, posibles permutas y a la escasez de efectivos y variantes en el banquillo a lo largo de la cita, también evidenciando que la merma de las lesiones está siendo una contingencia mayúscula para sus planes. «Me preocupa el tema de las lesiones. Estamos super condicionados a la toma de decisiones desde el banquillo para los cambios, estoy cagado. El otro día en Huelva no me atreví a hacer el quinto cambio, sabiendo que lo tenía que hacer, pero no me atreví. Hoy veía una posición clara donde teníamos que hacer el cambio, pero no lo podía hacer, estamos condicionados. Espero que pase esta mala racha en cuanto a lesiones y que pronto podamos estar todos, eso va a hacer que el equipo pueda crecer en número y en la toma de decisiones, que me va a permitir tener más variantes», confesó.

Pendiente de aumentar o no la falta de efectivos, igualmente, también ronda la situación de José «Recio», retirado durante el segundo tramo del encuentro y pendiente de pruebas para evaluar su dolencia: «Se asustó al principio, pero no parece que pueda ser nada importante. Vamos a pensar en positivo, él dice que se le quedó la rodilla enganchada, pero no sabemos las consecuencias que eso puede tener», apostilló.