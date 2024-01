Una pugna clásica en un contexto por desgracia cada vez menos extraño. El duelo entre históricos de este fin de semana en El Arcángel, entre el Córdoba CF de Iván Ania y el Real Murcia del ex blanquiverde Pablo Alfaro (20.00 horas, FEF TV), tendrá una importante carga de reválida inscrita casi desde el pitido inicial, entre dos conjuntos sobradamente conocidos que ahora batallan por abandonar la Primera Federación y buscar un sitio más cerca de sus respectivas épocas doradas. Sin olvidar ese objetivo, aunque también con el día a día como mantra particular, avisa desde la previa el propio preparador cordobesista, señalando la importancia de seguir la buena línea de resultados con un triunfo ante los grana, aunque guardando una vista global sobre lo que resta de competición: «Quedan muchísimos partidos, después de éste quedarían 17. Al final, donde se juega todo es en los últimos diez. No se puede descartar a nadie, queremos ganar por sumar nosotros tres puntos, lo que le suceda luego al rival nos da igual», afirmó tras la última sesión de trabajo.

Un oponente engañoso

Pese a su disposición en la tabla, como undécimo clasificado, el ovetense avisó de los peligros de un Real Murcia en reconstrucción, aunque también en ocasiones con más fútbol que puntos (27), puntualizando sobre todo en su buen hacer ofensivo y la competitividad del plantel que presenta. «Los hemos analizado. Respecto a nuestro partido en la primera vuelta, no es mucha referencia porque faltan jugadores de aquella alineación, varios ya no están... Han incorporado a Loren Burón esta semana, que posiblemente pueda estar en la convocatoria... Tenemos que estar preparados para todo, para un equipo que nos presione alto o que se repliegue, como hacen muchos rivales en nuestro campo. Tenemos que tener soluciones para todo lo que nos pueda plantear el rival», avanzó.

«El partido de mañana es contra un rival que, cuando no había empezado la temporada y veíamos fichajes y proyecto, todos lo dábamos como uno de los favoritos. Todavía están a tiempo, últimamente no les están saliendo las cosas como esperaban, pero tienen igualmente muy buenos jugadores, importantes de la categoría. Tenemos que pensar en eso y no pensar en la clasificación. Lo único que nos interesa es poder ganar el partido, más allá de la diferencia que le podamos hacer del golaverage o de puntos. Los detalles hacen que esa línea tan pequeña entre el éxito o el fracaso se decante para un lado u el otro. Tenemos que estar muy atentos a todo lo que pueda suceder», añadió seguidamente.

En lo relativo a su propio plantel, del mismo modo, el asturiano confirmó la disponibilidad de Iván Rodríguez tras su salida del entrenamiento del pasado jueves -debido a un fuerte pisotón-, así como la variante de Carlos Albarrán en la demarcación de defensa central como opción ante las numerosas bajas en el eje de la zaga para el sábado: «Ha entrenado con total normalidad, igual que los demás, está disponible para entrar en la convocatoria. Somos, ahora mismo con las lesiones, pocos, pero tenemos suficientes para afrontar el partido con garantías», afirmó. «Puede jugar en las dos posiciones, también lo utilicé varios partidos como central en Algeciras. Si tuviéramos que disponer de él de central, no sería una posición desconocida para él», indicó sobre el badalonés.

Inactividad en el mercado

Atendiendo a la lógica de las fechas, el técnico también fue cuestionado sobre la evolución del mercado de fichajes blanquiverde, actualmente a cero y únicamente con dos movimientos -si pueden considerarse- formalizados en lo que va de ventana, ambas bajas, con la de Dragisa Gudelj para liberar su ficha profesional de la primera plantilla hasta final de temporada, así como la de Cristian Delgado, ya en préstamo y habiendo debutado a las órdenes de Javi Moreno en el Numancia de Segunda Federación. «Llegará en la próxima semana, que es cuando se cierra. No estamos parados, estamos con operaciones en marcha. Desde el primer día dije que es un mercado difícil, necesitas rendimiento inmediato. Muchos jugadores de los que pretendes no pueden salir de sus equipos, otros no quieren bajar de categoría, otros piden traspasos… Tenemos claro que tenemos que reforzarnos. El tiempo permite que, operaciones que en un principio no son posibles, cuando se acerque el cierre lo sean», confesó.

«Tenemos claro que no vamos a traer jugadores por traer, los fichajes que vengan tienen que ser para sumar, pero no solo para sumar número, sino para aportar desde el punto de vista futbolístico. Hay varias operaciones en marcha que todavía no están cerradas, pero esperamos que haya un buen final y podamos incorporar a gente», continuó, también haciendo balance sobre uno de los múltiples nombres sobre la mesa de la comisión deportiva en estas fechas, Álvaro Leiva, al que coloca como uno más en el libreto que se bajara: «Es un jugador que lo conozco bien, que personalmente me gusta y es uno de los posibles que está en una lista de varios», admitió más tarde.

También hizo balance sobre el posible interés de otros clubes en futbolistas de la plantilla, a los que la entidad blanquiverde, dadas las fechas y el avance del mercado, cierra parcialmente la puerta a excepción de situaciones de «negociación» irrechazables y poco comunes en la categoría. «No creo que vaya a suceder ninguna salida, estamos casi en la última semana, tendría que ser ya una negociación. No creo que nadie vaya a pagar una cláusula, no suele ser habitual en Primera Federación. Salvo algo excepcional, que traiga un dinero muy importante, dudo que haya una negociación que pueda cristalizar para sacar un jugador del Córdoba CF», finalizó.