Alarma en el Córdoba CF por los problemas en defensa

El Córdoba CF y su plantilla corta continúa teniendo problemas para la segunda vuelta de la competición liguera 2023-24 en el Grupo 2 de Primera Federación. Los contratiempos se han ido acumulando progresivamente y actualmente el conjunto blanquiverde dispone de un solo central sano asegurado para el encuentro del próximo sábado en El Arcángel ante el Real Murcia (20.00 horas, FEF TV).

Lapeña, llanero solitario

Iván Ania sólo dispondrá con seguridad, ahora mismo, de Adrián Lapeña. El riojano es el único que se mantiene en pie después de que el Córdoba CF iniciara la competición liguera con un plantel corto de 21 futbolistas (de los que dos fueron subidos desde el filial y uno de ellos ya está fuera, Cristian Delgado, cedido al Numancia), en el que hubo zonas del campo, como la del extremo derecho, en la que sólo había un futbolista, en este caso, Christian Carracedo.

Pero en donde más se están acusando los problemas en en la zona defensiva. De hecho, Iván Ania lleva ya más de un mes y medio con sólo dos centrales disponibles. El primero con el que no pudo contar fue Adri Castellano. El defensa cordobés ha tenido mala suerte con las lesiones desde que regresó al Córdoba CF y diversos contratiempos musculares, así como una recaída, han provocado que aún no haya podido debutar oficialmente con la elástica blanquiverde esta temporada. El siguiente fue Dragisa Gudelj. El serbio sufrió un leve desvanecimiento durante el encuentro que el Córdoba CF disputó en el Álvarez Claro melillense, el pasado 3 de diciembre. Después de varias semanas de meditación y de debate, el central blanquiverde decidió dar por terminada la temporada y no volver a los terrenos de juego en esta 2023-24, a la espera de una nueva decisión, a tomar el próximo verano, ya que tiene contrato hasta el 2025.

No son los únicos problemas que ha sufrido Iván Ania para cerrar las convocatorias, sobre todo en la zona defensiva. Entre Carlos Albarrán y José Manuel Calderón, sus dos laterales titulares, se han sumado cinco encuentros de sanción en lo que se lleva de campaña. El de Badalona sumó un partido por acumulación de amonestaciones y otro, el pasado domingo, por la roja vista una semana antes ante el Intercity. Por su parte, el de Paradas también sufrió un partido de sanción por acumulación y otros dos por sendas rojas vistas en la Liga, por lo que regresó a la competición, precisamente, este domingo en Huelva.

Carlos García, seria duda

No se acaban ahí los contratiempos para el técnico asturiano, que actualmente tiene un sólo central asegurado para el encuentro ante el Real Murcia. Carlos García tuvo que retirarse en el descanso del terreno de juego del Nuevo Colombino al sufrir una molestia en el isquiotibial. Era algo que se podía vislumbrar, ya que en las últimas jornadas, cuando el catalán fue titular ante las bajas de Gudelj y Castellano, mostró en varios partidos problemas musculares en la recta final de los mismos. Sin ir más lejos, en el encuentro ante el Castilla o también ante el Intercity. Ahora, los servicios médicos del Córdoba CF, gestionados a través de Ergodinámica y del que es jefe el doctor José Miguel Bretones, deberán realizar pruebas a Carlos García para determinar el alcance de su lesión, que aunque no parece grave, sí puede tener la suficiente entidad como para dejarle fuera de la lista ante el equipo pimentonero. En cualquier caso, el esfuerzo del jugador y de los servicios médicos se aplicará los próximos días para intentar que llegue al encuentro ante la escasez de efectivos, sobre todo en defensa.

Por si fuera poco, el «parte de guerra» tras el encuentro ante el Decano deja a otros dos jugadores tocados, Youssouf Diarra y José Recio, aunque en principio no parece que corra peligro su participación, el próximo sábado, ante los pimentoneros. Además, futbolistas como Iván Rodríguez o Kuki Zalazar terminaron el encuentro ante el Recreativo especialmente cargados muscularmente.

Eso sí, Iván Ania tiene el contratiempo también en esa zona de Isma Ruiz, que ya se tuvo que quedar en Córdoba por no poder participar en el choque ante el Recreativo a causa de una lesión de la que aún no se ha dado parte médico oficial, aunque este periódico pudo saber que no se espera al mediocentro blanquiverde de vuelta a los terrenos de juego hasta finales de febrero. El granadino se lesionó en el último entrenamiento de la pasada semana, a 24 horas del encuentro en el Nuevo Colombino, y parece que su problema es de abductor. En cualquier caso, parece que su lesión sí que tiene más entidad que la molestia de Carlos García, por lo que Isma Ruiz estaría fuera de la competición en torno a un mes.

Por lo tanto, Iván Ania no tiene claro para el encuentro ante el Murcia si dispone de dos centrales, no podrá contar con Isma Ruiz, deberá recuperar a Recio para el sábado y, además, debe tener en cuenta que Kike Márquez y Adilson Mendes se encuentran apercibidos -así como el propio Carlos García-, por lo que una amarilla ante el Real Murcia les dejaría eliminados para el duelo de la siguiente jornada, en la que el Córdoba CF ha de visitar Linarejos.