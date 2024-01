"Necesitamos ayuda, porque hemos demostrado que este equipo quiere y puede"

Este será el año en el que abandone la soltería, cambio de estado civil que se puede complementar con un ascenso, que sería el cuarto en su carrera. Enrique Márquez Climent (Sanlúcar de Barrameda, 23 de julio de 1989), Kike para los amigos y en el mundo del fútbol, se muestra esta temporada más cómodo, en líneas generales, que en la pasada, la de su debut en el Córdoba CF. Capitán elegido por sus compañeros el pasado verano, comparte brazalete con un Draghisa Gudelj por el que se emociona momentáneamente durante la entrevista. Parece intuir que este puede ser el año del Córdoba CF. Que el equipo está respondiendo, que el cuerpo técnico también. Que la afición respalda a los protagonistas. Y que sólo hace falta un pequeño empujón. El que depende del vestuario, por lo que se ve, no va a faltar. Parece decidido a que el 2024 sea su año en todos los sentidos. Se debe tomar nota.

Dudas al principio

¿Se esperaba esta buena primera vuelta del equipo? ¿O más bien estar peleando por la quinta plaza?

Bueno, a ver, sí que es cierto que el comienzo, lógicamente, te hace dudar a lo que es el entorno del club, imagino, a lo que es el entorno del vestuario. ¿Tiene dudas? Bueno, sí, puede tener dudas por los resultados, pero por lo que veíamos durante los entrenos diariamente, por lo que nos transmite el míster en el día a día, en ese aspecto, yo creo que el equipo tenía esa seguridad que necesita tener, ¿no? Sí que es cierto que los resultados son los que mandan, que al final también el entorno de la afición puede crear esa duda, pero yo creo que se veía venir que el equipo iba a crecer muchísimo y a la vista está que, lógicamente, con el paso de las jornadas se ha ido mejorando en ciertas cosas que en las primeras cuatro jornadas teníamos ese déficit, como los goles en contra. Detalles que no controlábamos durante el partido, el adaptarnos a ciertos partidos. Yo creo que a partir del partido contra el Alcoyano el equipo fue demostrando poco a poco que se iba adaptando a cualquier circunstancia de los partidos. Sí que es cierto que, por poner una pega, creo que se echaron falta, a lo mejor, en ciertos partidos como, por ejemplo, Linares en casa, que se te mete atrás o igual en Baleares, cuando fuimos a Baleares, que también se te meten con esas situaciones… Igual deberíamos tener esa cierta paciencia y no tener esa ansiedad por llegar a puerta y por tener que meter ese gol que no es de esos tres puntos, el tener que remontar ciertos partidos. Creo que ahí tenemos margen de mejora también a día de hoy.

Usted que tiene experiencia, ¿qué le ha dado Iván Ania al equipo que no tenía el año pasado Este año al equipo se le ve bastante cambiado.

Sí, a ver, creo que cada entrenador tiene su forma, su estilo, su manera de ver el fútbol y todo es respetable, pero sí que es cierto que Iván Ania, desde el minuto uno que llega aquí, creo que deja a cada uno que sea uno mismo. Creo que para mí y creo que para el resto de compañeros, que más o menos la edad media es joven, eso es lo que necesita, que cada uno sea uno mismo. Y dentro de ese fútbol que tiene cada uno, lo que son los hábitos del míster, los mecanismos del míster y lo que quiere el míster. Yo creo que es una de las claves que tiene Iván Ania, que igual a lo mejor otro entrenador no lo tiene.

No le quiero poner a usted de abuelo y al resto de nenes, pero…

No, no te preocupes, es la realidad.

Es que el año pasado había más veteranos en la plantilla y se ha quedado usted casi como el único veterano.

Sí, totalmente, a ver, si hablamos de edad sí que es cierto que hoy en día no manda la edad, sino el día a día. Prácticamente da igual que tenga 34, que tenga 36, si el rendimiento diario es bueno pues a la vista está que tenemos ejemplos en la élite.

Ha percibido un cambio en su rol con respecto a la temporada pasada, por ejemplo, o incluso a otras?

Bueno, si lo comparamos con el año pasado, que estaba también aquí en Córdoba. yo me siento mucho más importante que el año pasado, independientemente del rol que te encuentres en cada situación del año. Al final, el año es muy largo y en situaciones te puedes encontrar en un rol de titular como he estado en la mayoría de partidos y en un rol como el otro día que me tocaba salir de suplente. Toca aceptarlo como tal, el míster buscará rendimiento inmediato y tiene que aprovechar al que mejor esté y no hay más. Yo creo que la competencia dentro del vestuario es súper importante y sana y esa es una de las claves, que el que esté bien, hay que aprovecharlo y que alargue ese rendimiento lo máximo posible.

Es llamativo el rendimiento de este Córdoba CF con los contratiempos que ha sufrido, que no han sido pocos, empezando por las expulsiones, dos de ellas sufridas por usted.

Sí, a ver, yo no sé cómo lo verán desde fuera, yo creo que desde dentro sorprende por la idea de juego que nosotros tenemos, que nosotros queremos ser protagonistas con balón en todo momento. No somos un equipo que se dedica a defender o que se dedica al otro fútbol, por así decirlo, juego que se puede encontrar en otros equipos. La verdad es que sorprende cuando un equipo, en el que hemos tenido cinco o seis expulsiones, no sé cuántas tarjetas… Encima con una plantilla corta, con lesiones en el camino, que igual nos hemos quedado con lo justo prácticamente. Y luego, no sé si en las últimas cinco o seis jornadas, creo que siempre hemos llevado cuatro o cinco compañeros del filial que nos han ayudado. Creo que eso quiere decir mucho de lo que está dando esta plantilla y el valor que tiene esta plantilla.

"En cuanto a sensación dentro del campo me gustaría dar un pasito más"

¿Me puede hablar de sus dos expulsiones? Porque al menos la de San Fernando fue, al menos, curiosa.

Sí, la de San Fernando para mí es ridícula, es más, Manu Molina que es el compañero del San Fernando al que le hago falta, entre comillas, fue compañero mío y me lo dijo: «Kike, que yo me dejo caer simplemente, yo no noto ni contacto». Y luego, que encima no te la quiten, pues es como la del otro día de Albarrán. Pues bueno, amarilla, falta y poco más, ¿no? Yo creo que a la vista está que el vídeo se ve claro y luego, bueno, la Federación es la que decide. Yo creo que tampoco deja en ridículo, por así decirlo, al árbitro, pero la verdad que es así, ¿no? Que no entendemos mucho cómo nos tratan a nosotros a día de hoy, la verdad.

Además de las sanciones, las lesiones, que se han centrado mucho en la defensa. Adri Castellano, que aún no ha podido debutar, y lo de Dragisa Gudelj. El equipo parece no notarlo.

Sí, si miramos los números, quitando las primeras cuatro jornadas, como hemos hablado antes, yo creo que son números muy buenos y que el equipo se ha rehecho a cualquier situación de que se le ha presentado cada fin de semana. La verdad que es lo que te digo, que hay que valorar el cómo hemos llegado hasta aquí, el cómo estamos a día de hoy. Y a la vista está que también la parte que le toca al míster, a la hora de decidir alineaciones, cambios, que en ciertos momentos del partido que necesita una cosa, igual miras a banquillo y no la tienes, es complicado, ¿no? Y yo creo que a la vista está que el trabajo tanto del cuerpo técnico como de la plantilla es muy bueno a día de hoy. Sí que es cierto que se puede mejorar, pero bueno, si tenemos la ayuda de algunos más, pues sería mejor, creo yo.

«Un motivo más para este equipo. Por ti capitán». Lo escribió el otro día en redes sociales tras el anuncio de la baja de Gudelj.

A ver, a mí estas cosas me emocionan. Es más, lo hablo aquí contigo y me emociona. Sí que es cierto que para mí era un capitán más, porque a la vista está que, bueno, yo soy el primer capitán, pero a mí eso la verdad es que no le doy importancia. Es un conjunto de los cinco capitanes que estamos y yo creo que para los cinco y para el grupo, por lo que él transmite, por lo que él demuestra día a día, yo creo que era súper importante y yo creo que es lo que dije en Twitter, ¿no? Que es un motivo más por el que tenemos que luchar, porque tenemos que seguir con la ilusión que tiene este vestuario y ¿por qué no? Ya no es sólo por la historia que tiene este club, por la afición, por la ciudad, que se lo merece, creo, y un motivo más pues por un compañero y amigo como Dragi, ¿no?

Lleva un buen ritmo goleador, casi al de sus mejores años en esa faceta. Cinco goles y varias asistencias. Lleva ritmo de los 14 en Marbella o los diez en Extremadura.

En Marbella hice 15, me quitaron uno, no me lo pusieron, desde entonces me aseguro que lo ponen en el acta (ríe) y el año de Extremadura-Albacete, ahí hice 11 goles, hice ocho en Albacete y tres en Extremadura. Pero sí, si hablamos de media, pues voy en camino de... Bueno, en cuanto a número sí, en cuanto a sensación dentro del campo, me gustaría dar un pasito más, sí, creo que sí. Creo que puedo darlo y también creo que lo necesitan mis compañeros. Y creo que la gente también lo necesita.

¿Habla en cuanto a presencia o en cuanto a capacidad goleadora o…?

Dejarme ver dentro del campo más, el tener más presencia a la hora del juego e incluso a la hora de ser más protagonista de cara a portería.

"Mi objetivo es que se vayan a casa felices de lo que ha hecho Kike Márquez dentro del campo".

Empieza ahora el equipo la segunda vuelta, el domingo en Huelva y en esta segunda mitad esperan rivales fuertes lejos de El Arcángel: Ibiza, Castellón, Castilla, Antequera…

Bueno, pero si nos dedicamos a mirar los números, fuera de casa creo que estamos teniendo muy buenos números. Si estamos así, tampoco hay que alarmarse, ni mucho menos, si uno sigue confiando en el trabajo yo creo que seguiremos sacando puntos fuera de casa. A ver, le cuesta más porque, lógicamente, va fuera de casa y los equipos lógicamente en su campo pues bueno, te juegan más de tú a tú. En casa saben lo que es el Córdoba CF, lo protagonista que es con balón y, al final, cuando un equipo te viene a presionarte arriba pues bueno, nosotros tenemos ciertos mecanismos con los que podemos salir, no fácilmente, pero sí que con claridad de la presión del contrario. A partir de ahí pues sí que podemos encarar la última línea y crear bastantes ocasiones más claras. A la vista está que los equipos vienen en bloque medio-bajo y es difícil, por presencia de jugadores contrarios, es complicado atacar un bloque bajo. A la vista está, si miramos a cierto nivel, al Barça le cuesta atacar a los equipos cuando se le meten atrás, imagínate a un Córdoba CF como nosotros.

Viendo que cumple contrato en el 25 y que le queda una campaña más, sería redondo para usted cumplirla en el fútbol profesional y ascender.

Este año, ¿no? (ríe)

Sí. Y que ese último año juegue en Segunda, porque a mí siempre me han dicho, me han señalado la etiqueta de que usted era un jugador para el fútbol profesional.

Sí, siempre me ha perseguido. Siempre me ha perseguido esa... Sí. Sí, a ver, sí que es cierto que acabo el contrato, tengo un año más, acabo el contrato el año que viene, pero ni me preocupa ni lo pienso realmente. Mi objetivo es el que es, que ya lo dije en varias ocasiones y poco más, ¿no? Yo me centro en eso. Ya el año pasado no pudo ser y las energías están puestas en la de este año, ¿no? Lo que tenga que pasar, pasará. Al final no puedo controlar lo que pueda pasar dentro de quince meses. Centrarse en el día a día, en seguir luchando por este club y conseguir el objetivo.

Han cambiado mucho las cosas con respecto a la temporada pasada.

Sí, en lo deportivo, sobre todo en las sensaciones. En cuanto a puntos estábamos más o menos parecidos a estas alturas, pero las sensaciones de cómo acabamos el año pasado y de cómo estamos a día de hoy, la verdad es que no tiene nada que ver. Veníamos de perder en Copa del Rey, creo que en Alcorcón, ante el Mérida, que yo creo que se veía ya otra imagen del equipo y otras sensaciones dentro del vestuario.

¿Por qué ocurrió aquello?

Bueno, lo he pensado, lo he hablado con muchos compañeros, me han preguntado en prensa y ahí a la vista está que te hacen muchas preguntas y las respuestas, bueno, al final respuestas fáciles las tiene todo el mundo. De echarle la culpa a uno u otro y al final tenemos culpa a todos, creo, ¿no? Y poco más te puedo decir sobre eso, pasó, te metes en esa dinámica negativa y te va costando más. Cada semana tienes oportunidades y ganas, sigues teniendo oportunidades porque al final teníamos mucho margen de la primera vuelta y, por una cosa o por otra, pues no lo conseguimos. Hay que dejarlo atrás, hay que centrarse en lo que tenemos hoy, como te he dicho, y yo creo que las formas son diferentes, las sensaciones totalmente diferentes.

Hay que ir pensando mejor en sacar el capote esta temporada, ¿no?

Ojalá, ojalá.

¿Es suyo?

No, a ver, no lo tengo yo personalmente, pero tengo amistades de ese mundo y lo tendré con facilidad. Casualmente ya estuve hablando con un amigo que es Diego Ramón Jiménez, banderillero, estuve hablando con él por el tema de que me hablas antes, sí, hemos estado hablando, sí. Y la verdad es que sí, ojalá, por qué no... Yo, simplemente, con que haga feliz a tanta gente, gente de Córdoba, los que hay dentro del vestuario, que lo desean, y el sentir eso, como dicen de ir a Las Tendillas, con eso soy más que feliz.

En el fútbol usted es más Morante que Ponce. Es futbolista de pellizco.

Sí, sí, se puede decir así, de esos que hay que pagar una entrada para verlo de verdad, ¿no?

Futbolista, por lo tanto, como ocurre con esos toreros, incomprendido por la grada.

Es lo que me ha tocado, ¿no? Es el fútbol que llevo dentro desde pequeño, es el fútbol que yo siento, que yo... que me gusta, que es el que llevo dentro y, bueno, es incomprendido, es incomprendido como se dice, pero hay que aceptarlo como tal. El fútbol es soberano y ya está, no queda otra. Yo creo que mi objetivo es ir a cada domingo al campo de fútbol a hacerlo lo mejor posible y que a casa se vayan felices de lo que ha hecho Kike Márquez dentro del campo.

Cuando marca un gol como el de Murcia, por ejemplo, es cuando le encumbran y cuando al día siguiente…

Como el día del Real Madrid-Castilla, que no me encontré, pues bueno, no salen las cosas y ya está.

Es cuando le matan, pero usted ya tiene el callo hecho.

Sí, totalmente, yo creo que con los años al final vas aprendiendo muchas cosas. Cuando te pilla de joven igual hay cosas que sí entiendes, pero igual con la edad pues no quieres entenderlo o te metes en tu idea cerrada y ya está, ¿no? Yo creo que con el paso de los años vas aprendiendo ciertas cosas que es lo que te hace mantener ese equilibrio.

¿Qué segunda vuelta le espera al Córdoba CF?

A ver, las segundas vueltas, en general, son mucho más difíciles. Creo que realmente el valor de los puntos es el mismo, pero si te vas a una primera vuelta y una segunda, como que ya individualmente los jugadores y colectivamente los equipos le dan cierta importancia a un simple punto, un simple empate, incluso en casa, le da cierta importancia. Creo que los partidos son más cerrados, el ponerte por delante te da mucho margen de puntos, de sacar victorias y yo creo que a partir de ahí es el objetivo del Córdoba CF. En la mayoría de partidos, lógicamente, ponerse por delante le va a dar muchísimo que ganar al Córdoba CF y creo que es una de las claves. Tenemos que mentalizarnos y, a partir de ahí, creo que sacaremos de nuevo muchos puntos.

Se lo he escuchado también a Ania, eso de que es importante ponerse por delante. Igual se transmite con eso que si se encaja primero ya no hay nada que hacer.

No, porque este equipo yo creo que es capaz. Es capaz de remontar, así que se me venga a la cabeza ahora, Ibiza, por ejemplo. Recuerdo que por dos veces nos pusimos por detrás y fue capaz de... Pero bueno, son otro tipo de partidos, era la primera jornada, todo estaba más abierto, todo más alegre. Ahora, cuando te pones por detrás en el marcador los equipos como que se amarran más entre ellos y se hace más difícil y por eso creo que durante la segunda vuelta el ponerte por delante y alargar los partidos en el 0-0, creo que es importante porque al final es difícil ponerse por delante en el minuto 5 un sábado tras otro.

Y deberá aprender del día del Castilla, aquello de que lo que no has ganado en 85 minutos no lo pierdas en cinco. Es importante puntuar regularmente, ¿no?

Sí, pero como te ves superior, te ves que has tenido ocasiones, que logras empatar el partido y ahí lógicamente te ves superior… Pero es cierto que hay veces que hay que amarrar ciertos puntos, tener esa tranquilidad de que sí, estás empatando en casa, pero es un punto más que sigues sumando, que igual a la larga un punto te puede dar mucho, tanto para bien como para mal te puede dar mucho. El otro día igual pecamos de eso, de vernos superiores, de tener ocasiones, de querer ganar partidos, pero bueno, dentro de lo malo es que saquemos positivo, que el equipo quiere, que el equipo va y que el equipo va a por los tres puntos, que no se deja nada.

¿Pensar en el ascenso directo es demasiado arrojado?

Hombre, a día de hoy es difícil, lógicamente. Lo típico, mientras haya opciones estaremos ahí luchando, pero bueno, no hay que centrarse ni en el ascenso directo, ni en lo que hagan los perseguidores que tenemos ahora mismo detrás. Simplemente, ir sacando tus puntos y, si quieres luego dormir en casa tranquilo, te pones a mirar la clasificación. Y si ganas mírala, si no ganas ni la mires (ríe).

¿Se va de viaje de novios con el ascenso?

Bueno, es que viaje, viaje, no creo que tenga porque es el 6 de julio y, prácticamente, luna de miel en sí como que no, porque la pretemporada empieza ahí más o menos. Igual aprovecho unos días parra desconectar antes de empezar pero poco más. Pero sí, por supuesto que sí, si llega la ayuda de alguno más (jugador), mejor que mejor (ríe). No me quiero meter en esos temas, pero yo la dejo ahí. Necesitamos un poco de ayuda porque los que estamos demostrando que este equipo quiere, que este equipo puede y bueno, va a ser difícil, lógicamente, pero necesitamos el apoyo de todos, de ir todos unidos en el mismo camino y que estemos todos en el mismo barco. Lógicamente, no vamos a ganar todos los partidos, vendrán curvas, pero hay que estar todos juntos. ¿Que vienen rachas de que no ganamos en Baleares, no ganamos al Castilla en casa? Que el partido siguiente en casa la gente anime y que volvamos a sacar tres puntos. Que, por ejemplo el otro día, los tres puntos con el Intercity para mí personalmente son muy, muy importantes.

La última. ¿Cómo cree que va a ser el partido del domingo?

Bueno, habrá un ambiente bonito para el espectador. Creo que es un partido de los que gustan ver y lógicamente nosotros iremos con nuestras armas. El Recre tirará con sus armas, que le están haciendo, sobre todo en las últimas diez o doce jornadas, un equipo muy fiable, muy fuerte. Está aprovechando los goles que meten y bueno, nosotros vamos a ser protagonistas otra vez con balón e intentaremos sacar nuestro mejor rendimiento, tanto individual como colectivo. Y a partir de ahí intentar ganar los tres puntos.