Las cifras del Córdoba CF en la primera vuelta (y II)

La segunda parte del balance del Córdoba CF en la primera vuelta de la Liga 2023-24 en el Grupo 2 de Primera Federación tiene más que ver con los resultados obtenidos que con las cifras de los jugadores, que se detallaron en la primera entrega. Así, aunque los blanquiverdes están en el grupo cabecero en las estadísticas de resultados en casa, lo cierto es que destacan aún más como equipo visitante. Y eso, pese a que la mejor actuación en Liga la firmó el grupo de Ania ante el líder, el Castellón, en El Arcángel (2-0). Además de ser el equipo que más expulsiones sufrió en toda la Primera Federación, el Córdoba CFse erigió como el tercero que menos encajó en el Grupo 2, dejando claro que sus momentos se viven en la segunda parte, tanto en cuanto a anotación como en problemas defensivos. Lo que sí parece claro es que, salvo desconexión similar a la de la pasada temporada, este Córdoba CF va camino de meterse en las eliminatorias de ascenso a Segunda.

EN EL ARCÁNGEL

Las diferencias están en casa

El Córdoba CF finalizó la primera vuelta como el tercer mejor local del Grupo 2 de Primera Federación y el octavo en toda la categoría. El equipo de Ania fue incapaz de puntuar en El Arcángel ante el Ibiza (2-3), el LInares Deportivo (0-1) y el Real Madrid Castilla (1-2), mientras que dejó escapar puntos ante el Ceuta (3-3) en aquel encuentro «loco» que a punto estuvo de perder. Los blanquiverdes sumaron 19 puntos, tres menos que el Ibiza (22) y 11 menos que el Castellón (30. Es evidente, que la distancia al liderato del Córdoba CF de Iván Ania, diez puntos, se sustenta en los encuentros jugados en casa, tanto por su equipo como por el blanquinegro. Una prueba de su margen de mejoría en El Arcángel, es que este Córdoba CF encaja demasiado ante su parroquia. Recibió 10 goles en 10 partidos y tiene a nueve equipos por delante de él en dicha estadística. El Málaga la lidera con sólo cinco tantos en nueve encuentros, seguido del Intercity y el Recreativo, con seis.

CUANDO VIAJA

Buenas cifras como visitante

Si los números como local son manifiestamente mejorables, las cifras como visitante de este Córdoba CF deben ser reconocidas. Es el cuarto mejor equipo de la Liga, con 17 puntos, uno menos que el Recreativo y el Málaga (18) y cinco menos que el Ibiza (22). El equipo de Iván Ania regresó de vacío sólo en dos ocasiones de nueve viajes, los realizados a San Fernando (3-1) y a Algecias (1-0), mientras que arrancó puntos en Málaga y ante el Atlético Baleares. Finalmente, volvió con los tres puntos tras viajar a Murcia (1-3), Alcoy (0-1), Cerro del Espino (1-6), Sanlúcar de Barrameda (1-2) y Melilla (0-1). Además, sólo el Málaga, con 18 tantos en diez encuentros, anota más que los blanquiverdes lejos de casa, con 15 goles en nueve partidos. Al contrario que en sus encuentros en casa, el Córdoba CF muestra la tercera mejor defensa visitante de la Liga, ya que sólo encajó ocho tantos en nueve encuentros. El Ibiza recibió seis tantos en diez partidos, el Murcia, ocho en otros tantos, mientras que los blanquiverdes también encajaron ocho, pero jugando un encuentro menos.

EXPULSIONES

El que más rojas sufre en Primera Federación

El Córdoba CF es, con seis tarjetas rojas, el equipo con más expulsiones directas de toda la Primera Federación tras la última vista por Carlos Albarrán. El equipo de Iván Ania supera al Murcia y al Mérida, que cuentan con cinco expulsiones. En el caso de los pimentoneros, también sufrieron la quinta roja en la última jornada de la primera vuelta, en su visita al Álvarez Claro, vista por Rofino, que dejó el partido obligatoriamente en el minuto 63. En el Grupo 1, los equipos con más rojas son el Sabadell, también con cinco, como el Murcia y el Mérida, mientras que con cuatro rojas se encuentran el Celta B y el Unionistas de Salamanca.

GOLES

A los de Ania les van las segundas partes

El Córdoba CF es un equipo que necesita de las segundas partes para rectificar lo hecho en la primera o para decantar la balanza a su favor de manera definitiva. De los 33 goles anotados en la primera vuelta, sólo 12 los realizó antes del minuto 45, mientras que 21 los celebró tras el descanso, es decir, casi el 64%. Dentro de esa estadística, resalta que nueve los anotó nada más salir de vestuarios tras el descanso, entre los minutos 46 y 60, y otros siete, en el último cuarto de hora de cada partido. Es decir, la mitad -16- los hizo en el inicio del segundo acto o al final de los partidos. No sólo son los números a favor, también los menos positivos. De los 18 goles encajados, 12 los recibió después del descanso y seis de ellos, el 33,3%, en los 15 minutos iniciales de las segundas partes.

PLAY OFF

Lo tiene ‘garantizado’ al 65%

La Primera Federación vive su tercera campaña de existencia. En las dos anteriores, siete equipos de los 20 que estaban situados en puestos de play off al finalizar la primera vuelta quedaron lejos de los puestos de privilegio a finalizar la Liga. En la 2021-22, Celta B y Unionistas, en el Grupo 1, y Castellón y Atlético Baleares en la 2022-23 se encontraban en puestos de privilegio tras disputarse el primer ciclo y, finalmente, no jugaron los play off. La pasada temporada, el Córdoba CF, como ya se ha comentado, y el Murcia y el Osasuna Promesas, en el Grupo 2, se quedaron también fuera cuando tras las primeras 19 jornadas se habían situado cuarto y quinto, respectivamente. Por lo tanto, siete equipos de 20 no lograron disputar los play off después de meterse entre los cinco primeros al finalizar la primera vuelta, un 35%, lo que quiere decir que acabar entre los cinco primeros, por ahora, «garantiza» al 65% jugar las eliminatorias de ascenso a Segunda. Pero el Córdoba CF y el cordobesista ya conocen lo ocurrido hace apenas unos meses.

OTRO PUNTO DE VISTA

Con 36 puntos se juega el play off

Existe otro punto de vista, más optimista, sobre el futuro de este Córdoba CF en función de las estadísticas, y lo aportó en redes sociales Pedro González (@Peter 26582). Esta es la tercera temporada en la que se disputa la Primera Federación. En su primer año y al finalizar la primera vuelta el Dépor sumaba 43 puntos y el Racing 37. En el Grupo 2, el Villarreal B sumaba 40 y el Albacete, 37. La pasada temporada, en el Grupo 1, el Alcorcón llegó a los 42, el Córdoba CF y el Castilla a los 39 y el Deportivo a los 35. Finalmente, en el Grupo 2, el Eldense sumaba 35 al finalizar la primera vuelta, por lo que todos los equipos que sumaron más de 33 puntos al terminar la primera vuelta jugaron los play off al finalizar la Liga. Con una sola excepción: precisamente, el Córdoba CF de la pasada temporada. En cualquier caso, el actual parece encontrarse en el camino.

LOS CEROS

Un buen ritmo de anotación

Otro de los detalles que deja la primera vuelta del Córdoba CF es el de su capacidad de anotación. El equipo de Iván Ania ha mostrado un buen poder rematador. Han sido pocas las ocasiones en las que se ha quedado a cero y, cuando así ha ocurrido, ha sido más por una tarde gris de los propios blanquiverdes que por virtudes defensivas de los advesarios. Así, el conjunto de Iván Ania sólo se quedó sin anotar en tres encuentros. El primero, en El Arcángel, ante el Linares Deportivo (0-1, jornada 4), el segundo, en Algeciras (1-0, jornada 7), y el último, por ahora, en el empate en el Estadio Balear (0-0, jornada 18). Así, estuvo nueve jornadas consecutivas anotando, dentro de la racha de 10 encuentros seguidos sin perder, quebrada con la derrota en El Arcángel ante el Castilla. En el polo opuesto, la defensa. El Córdoba CF dejó a cero nada menos que a ocho rivales. El referido empate en el Estadio Balear (0-0) de la jornada 18, más las victorias sobre el Alcoyano (0-1, jornada 5), Recreativo Granada (3-0, jornada 6), Recreativo de Huelva (1-0, jornada 10), Antequera (3-0, jornada 14), Melilla (0-1, jornada 15), Castellón (2-0, jornada 16) e Intercity (1-0, jornada 19). Y ello, con los consabidos problemas en defensa: lesiones de Gudelj y Adri Castellano, sanciones a Calderón y Albarrán, y las dudas entre Lapeña y Carlos García.