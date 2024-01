Carlos Albarrán no jugará con el Córdoba CF en Huelva

El Córdoba CF finalizó la primera vuelta en cuadro e iniciará en cuadro la segunda vuelta de la tempoada 2023-24 en el Grupo 2 de Primera Federación. El Juez Único de Competiciones no Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no atendió al recurso presentado por la entidad blanquiverde a la roja mostrada por el colegiado extremo Sánchez Sánchez a Carlos Albarrán, el pasado sábado. El carrilero derecho fue expulsado a tres minutos del final del partido contra el Intercity, en El Arcángel (1-0), por "golpear con el brazo en la cara de un adversario, con uso de fuerza excesiva, no estando el balón en disputa entre ambos", según detalló el pacense en su acta arbitral.

Defensa en cuadro El Córdoba CF presentó alegaciones al acta basadas en el vídeo del encuentro, en el que se puede valorar que esa fuerza excesiva no fue tal y que el balón, en realidad, sí que estaba en disputa. Sin embargo, el recurso no ha sido aceptado y Carlos Albarrán será baja el próximo domingo en la cita que tiene el Córdoba CF ante el Recreativo en el Nuevo Colombino (18.00 horas, FEF TV). El Juez Único impone el castigo a Carlos Albarrán "por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, con multa accesoria en cuantía de 45 euros al club y de 300 euros al futbolista". Sobre el recurso presentado por la entidad blanquiverde, y entre otras consideraciones, el Juez Único recuerda que para descartar la redacción del acta "se precisa para modificar la valoración disciplinaria arbitral, que el interesado acredite la existencia de un error objetivo, notorio e indiscutible para la opinión de cualquier observador al que se sometiera la jugada en cuestión. Resulta por tanto evidente", continúa la resolución, "que, a sensu contrario, las apreciaciones o equivocaciones subjetivas y susceptibles de distinta interpretación en la valoración de las jugadas, han de permanecer intocables, quedando únicamente sujetas a revisión aquellas en las que la equivocación resulta ajena a cualquier discusión, situación esta última que no alcanza a proyectarse sobre la jugada objeto de las alegaciones aquí efectuadas". La ausencia del de Badalona se une a la baja confirmada este miércoles, y hasta final de temporada, de Dragisa Gudelj por el incidente ocurrido hace algo más de un mes en Melilla y que tiene relación con su contratiempo cardiaco del 25 de marzo, por el que le fue implantado un DAI. Tampoco estará disponible para Iván Ania Adri Castellano, que continúa recuperándose de la recaída sufrida en sus problemas musculares, aunque sí recuperará a José Manuel Calderón tras cumplir este dos partidos de sanción, precisamente. Iván Rodríguez sigue con molestias La duda surge para el relevo natural de Carlos Albarrán. Iván Rodríguez no estuvo con el grupo en el entreno del martes en la Ciudad Deportiva y este miércoles, en la sesión celebrada a puerta cerrada en El Arcángel, tampoco estuvo el de Alameda con el equipo, ejercitándose aparte por unas molestias surgidas tras el encuentro ante el Intercity. En el club blanquiverde se da por hecho que Iván Rodríguez llegará al encuentro ante el Recreativo, aunque la preocupación es lógica. Iván Ania dispone exactamente de cuatro defensas para el encuentro: Iván Rodríguez, Adrián Lapeña, Carlos García y José Manuel Calderón. Las alternativas, en caso de necesitarlas, no serán ni de la primera plantilla ni serán con defensas natos. Por un lado, el técnico asturiano podría disponer de Álex Sala, que actuó unos minutos como central en el encuentro en el Estadio Balear. También podría tirar del filial, con Mati, al igual que en el lateral derecho, con Vázquez.