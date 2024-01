El Córdoba CF regresó al trabajo este martes con una corta sesión de entrenamiento en el campo uno (grande) de la Ciudad Deportiva, en la que lo más destacado fue la corta duración de la misma, apenas una hora, y la ausencia del probablemente único lateral derecho que le quede a Iván Ania para el encuentro del próximo domingo, en el Colombino, ante el Recreativo de Huelva (18.00 horas, FEF TV): Iván Rodríguez.

Iván Rodríguez se reserva

El malagueño no apareció por las instalaciones de Camino de Carbonell para la reconexión al trabajo del Córdoba CF, aunque en principio su participación para el duelo ante el Decano no parece correr peligro. Todo indica que el de Alameda se quedó en El Arcángel realizando trabajo específico debido a una ligeras molestias que en cualquier otra semana no le hubiera impedido ejercitarse con el grupo, pero en esta, dadas las especiales circunstancias que la rodean, se decidió por reservarle a la espera de lo que pueda ocurrir este miércoles.

Porque el miércoles debe decidir el Juez Único de Competición sobre el recurso presentado por el Córdoba CF por la roja vista por Carlos Albarrán, el pasado sábado, ante el Intercity. En el minuto 87 del encuentro, el pacense Sánchez Sánchez expulsó al carrilero blanquiverde por "golpear con el brazo en la cara de un adversario, con uso de fuerza excesiva, no estando el balón en disputa entre ambos". La entidad blanquiverde presentó dicho recurso el lunes, acompañado de la correspondiente prueba videográfica y, en caso de que el Juez Único no atendiera dicho recurso, lo más probable es que el jueves acudiera a Apelación. En cualquier caso, ante el riesgo de no contar con Carlos Albarrán para el trascendental encuentro ante el equipo de Abel Gómez, Iván Ania decidió que Iván Rodríguez se quedara, en la reserva, en El Arcángel.

No es la única medida llamativa en esta semana dentro de la entidad blanquiverde. El técnico asturiano decidió cerrar todos los entrenamientos, salvo el de este martes, al público y a la prensa. Así, este miércoles la sesión se celebrará a las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva y el jueves se realizará a la misma hora, pero en El Arcángel. El viernes el entrenamiento se iniciará a las 11.00 horas en la Ciudad Deportiva y el sábado se hará, a la misma hora, pero en El Arcángel. Las cuatro sesiones se realizarán a puerta cerrada, síntoma inequívoco de la importancia del encuentro, ya que en caso de triunfo blanquiverde supondría meterle distancia de cuatro puntos (más el golaverage) al hasta ahora quinto clasificado y equipo más en forma del Grupo 2 de Primera Federación en las últimas diez jornadas.

Además, hay que recordar que en la misma jornada el Málaga recibe al Castellón en La Rosaleda, en un encuentro del que, sea cual sea su resultado, el Córdoba CF saldría beneficiado siempre y cuando se produjera esa hipotética victoria en el Colombino ante el equipo de Abel Gómez.

Por lo demás, la suave sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de este martes no dio mucho de sí. Además de los habituales del filial (Paco Fernández, Mati, Adrián Vázquez...) y de las consabidas ausencias de Dragisa Gudelj y Adri Castellano, los servicios médicos tuvieron que atender a Recio, por un golpe, y a Antonio Casas, aunque en ambos casos parece que la cosa no fue a mayores.