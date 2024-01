Kuki Zalazar: "La primera vuelta del Córdoba CF ha sido espectacular"

Tras el entrenamiento del Córdoba CF pasó por sala de prensa de El Arcángel Kuki Zalazar, uno de los hombres, junto a Alberto Toril, que se reivindicaron el pasado sábado en el triunfo ante el Intercity y que piden paso en el once titular. El uruguayo opinó que el Córdoba CF "está muy bien. Sé que empezamos la Liga un poquito así con dudas, pero creo que hemos enganchado una racha espectacular. No sé si eran diez u once partidos sin perder, vamos terceros y estamos optando a puestos de arriba", recordó, para aseverar que "la valoración del equipo ha sido espectacular. Creo que venimos en una línea ascendente muy buena". Por su parte, en su aportación individual al conjunto blanquiverde, Zalazar recordó que "empecé intentando coger un poquito de minutos, porque llevaba mucho tiempo sin participar mucho en los últimos dos años", por lo que le costó "entrar" en la rueda de Iván Ania. Finalmente lo hizo y según él, estuvo "a un grandísimo nivel", pero "por la mala fortuna me lesioné. Y bueno, creo que ahora he vuelto. Me queda un poquito aún de coger ritmo, pero creo que estoy muy bien. El otro día se vio que puedo... estoy intentándolo y creo que estoy volviendo al nivel de juego del que me fui en Málaga y muy feliz".

