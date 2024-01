Las cifras del Córdoba CF en la primera vuelta de la Liga (I)

La primera vuelta del Córdoba CF en esta temporada 2023-24 ha dejado cifras para todos los gustos y, muchas, admiten ciertas interpretaciones. La utilización de la plantilla blanquiverde por Iván Ania, que se estrenaba en El Arcángel el pasado verano, ha sido más que completa. Se le anunció un plantel corto y así ha sido. El asturiano ha utilizado sus recursos al máximo y todo indica que para la segunda vuelta necesitará más herramientas de las que dispone si desde la planta noble blanquiverde se sigue aspirando a finalizar entre los cinco primeros del Grupo 2 de Primera Federación. Pero por lo pronto, tras jugar 19 jornadas, estas son parte de las cifras que ha dejado el Córdoba CF.

MINUTOS

Carlos Marín y Carracedo lideran

Los jugadores más utilizados por Iván Ania han sido el portero, Carlos Marín, con 1.614 minutos, y Christian Carracedo, que ha estado sobre el terreno de juego sólo tres minutos menos que el almeriense, 1.611. Tras ellos se encuentran Carlos Albarrán -carrilero que se trajo el asturiano desde Algeciras-, con 1.582, y Youssouf Diarra, que ha sido fijo con todos los entrenadores, con 1.561. El quinto futbolista más utilizado ha sido José Manuel Calderón, a pesar de que el paradeño se perdió tres encuentros de Liga por sanción, con 1.362.

LOS QUE MENOS

Llaman la atención los 297 minutos de Recio

Entre los jugadores que menos han contado para Iván Ania hay nombres que podían ser más que previsibles antes de iniciarse la Liga y otros no tanto. Sin contar a chavales del filial, como pueden ser Álex López o Vázquez, los futbolistas netamente de la primera plantilla cordobesista que hemos minutos han dispuesto han sido Adri Castellano, que no ha podido estrenarse por sus problemas musculares y Cristian Delgado que salió cedido al Numancia tras jugar tan sólo tres minutos. Les siguen Lluis Tarrés (94 minutos) en la portería, algo previsible, y José Luis García del Pozo Recio, con 297. Es llamativa la escasa participación del malagueño como el segundo jugador de campo que menos ha participado si no se cuenta al defensa cordobés, que no ha jugado por sus problemas físicos. Iván Rodríguez (344), Alberto Toril (445) y Kuki Zalazar (463) completan el grupo de futbolistas con menos tiempo en el césped en competición oficial.

LA GUARDIA PRETORIANA

Los indiscutibles para Iván Ania

Christian Carracedo, Carlos Marín, Youssouf Diarra, Carlos Albarrán y José Manuel Calderón no admiten discusión para el técnico blanquiverde. El jugador que más titularidades ha disfrutado en la primera vuelta ha sido Christian Carracedo. El extremo catalán es el único que ha saltado de inicio en las 19 jornadas de la primera vuelta y ningún otro compañero ha llegado a esa cifra. Carlos Marín se quedó en 18 porque tuvo que cumplir un partido de sanción, mientras que Diarra y Albarrán también fueron titulares en todas las jornadas excepto en una, en ambos casos por tener que cumplir partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Tras ellos se sitúa Calderón, con 16 titularidades, y al igual que los anteriores, los tres encuentros en los que no saltó de inicio fue a causa de sendas sanciones.

DEBEN LUCHAR

En los que menos confía el técnico

En el lado opuesto se encuentran los jugadores que menos han contado para Iván Ania cuando el asturiano debía conformar un once desde el inicio. Obviamente, el que menos fue Cristian Delgado y, tras él, Lluis Tarrés, con tan sólo una titularidad. Les siguen Recio, con sólo dos titularidades, Iván Rodríguez, con tres -para cubrir las sanciones de Albarrán y Calderón-, y Alberto Toril y Kuki Zalazar, con cuatro titularidades cada uno en las 19 jornadas de Liga, la cuarta, en la última, el pasado sábado, en El Arcángel.

NO LLEGAN AL MINUTO 90

Los más sustituidos por el entrenador

También es significativa la lista de los futbolistas que más veces son sustituidos por Iván Ania, sea porque sus actuaciones no convencieron al asturiano, sea porque el plan de partido debía ser cambiado. Pero el predilecto para ser reemplazado durante el encuentro para el entrenador del Córdoba CF es Kike Márquez, que fue sustituido en 13 de los 15 encuentros en los que saltó en el once inicial del conjunto blanquiverde, por lo que sólo finalizó el partido en dos ocasiones. Tras él, Antonio Casas, que fue relevado en 12 de los 15 encuentros que formó parte del equipo titular cordobesista. Y tras ellos, Carracedo, con 11 sustituciones; Simo Bouzaidi, que fue sustituido en las nueve ocasiones en las que saltó de inicio, y AdilsonMendes, con siete (de diez titularidades).

EL JUGADOR NÚMERO 12

Los predilectos para ser revulsivos

El jugador número 12 por antonomasia para Iván Ania es Alberto Toril. El mallorquín ha intervenido nada menos que en 11 encuentros entrando desde el banquillo durante la primera vuelta, una muestra clara de que el asturiano necesita más opciones para el ataque. Tras Alberto Toril, Simo Bouzidi entró a diez encuentros desde el banquillo, siendo Adilson Mendes el tercer jugador que más veces sutituyó a un compañero, ya que lo hizo en nueve encuentros. Finalmente, Recio, también con nueve, e Isma Ruiz, con seis cierran la relación de revulsivos desde el banquillo blanquiverde para Iván Ania.

UN PROBLEMA

Los que vieron más amonestaciones

Las tarjetas, tanto amarillas como rojas, se han convertido en un problema para el Córdoba CF en la primera vuelta de la competición liguera en la 2023-24. Se inició la Liga con muchas amonestaciones y siendo colista de la clasificación de juego limpio, se pasó posteriormente por una fase valle en la que se moderaron las amarillas y rojas, pero se ha vuelto un poco al principio en las últimas jornadas. José Manuel Calderón ha sido el jugador con más amonestaciones en la primera vuelta del Córdoba CF, algo de lo que debería tomar nota la dirección deportiva blanquiverde. El de Paradas ha visto nada menos que cinco amarillas y dos rojas y lidera esta estadística del equipo con más expulsiones de Primera Federación y uno de los que más amonestaciones, en general, ha sufrido. Tras el paradeño se encuentra Kike Márquez, con cuatro amarillas y dos rojas, Youssouf Diarra, con seis amarillas y Albarrán, con seis, y Álex Sala, con cinco, mientras que Carlos García y Adilson Mendes, con cuatro -al igual que Kike Márquez-, se encuentran al borde de la suspensión.

LOS GANADORES

Siete estuvieron en las once victorias

En 11 de las 19 jornadas, el Córdoba CF consiguió llevarse los tres puntos. Como dato curioso, aunque también como detalle de que hay futbolistas que se pueden señalar como ganadores, sólo siete jugadores de la plantilla cordobesa estuvieron al menos un minuto en alguno de esos 11 encuentros. Se tratan de Carlos Marín, Isma Ruiz, Youssouf Diarra, Carracedo, Adilson Mendes, Simo Bouzaidi y Antonio Casas.

POCAS ALEGRÍAS

Los que menos celebraron en el verde

En el lado opuesto se encuentran los futbolistas del Córdoba CF que menos victorias pudieron celebrar sobre el césped. Más allá de los obvios, como son Cristian Delgado y Lluis Tarrés -que sólo relevó en un encuentro a Carlos Marín, en San Fernando-, Álex Sala se ha quedado como uno de los futbolistas que menos triunfos celebró, con cinco, al igual que Kuki Zalazar y Recio.

GENEROSIDAD

Ania disfruta del rey de las asistencias

En lo que se refiere a las asistencias dadas por jugadores del Córdoba CF hay un nombre destacado, no ya en el vestuario cordobesista, sino en Primera Federación. Christian Carracedo lidera la estadística en toda la Primera Federación con nueve pases de gol en la primera vuelta de la competición en la 2023-24. Tras el catalán le siguen Carlos Albarrán, Álex Sala y Kike Márquez, con tres cada uno, Youssouf Diarra, con dos y José Manuel Calderón, con una.

GOLES

Casas lidera la tabla de anotadores

Finalmente, la tabla de goleadores de este Córdoba CF, que reparte muchísimo los tantos entre todos sus integrantes, nada menos que 14. El máximo goleador blanquiverde es Antonio Casas, con siete, seguido de Adilson Mendes y Kike Márquez, con cinco tantos cada uno. Alberto Toril anotó su tercer gol de la temporada el pasado sábado, ante el Intercity y, tras el mallorquín, Simo Bouzaidi y Youssouf Diarra han celebrado dos goles cada uno durante la primera vuelta.