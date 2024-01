Dos Córdoba CF tan parecidos y tan diferentes

El Córdoba CF de Iván Ania finalizó la primera vuelta de la Liga 2023-24 con 36 puntos después de sumar tres de forma sufrida ante el Intercity, el pasado sábado, en El Arcángel (1-0). El conjunto blanquiverde cerraba así el primer ciclo de competición firmando una actuación claramente de menos a más, a pesar de los dos resultados adversos que antecedieron a la victoria del pasado sábado. La derrota en casa ante el Real Madrid Castilla (1-2) y el empate en el Estadio Balear ante el Atlético Baleares (0-0) dejaron varias dudas de las que algunas aún permanecen en el seno cordobesista, como por ejemplo, el juego desplegado o el nivel mostrado por algunos de sus mejores componentes. Pero lo que es indiscutible, siempre, es el resultado. Y ese 1-0 ante los alicantinos elevaba la cuenta del Córdoba CF hasta los 36 puntos.

Sólo tres puntos menos

Precisamente, esos 36 puntos son sólo tres menos que los que llegaron a alcanzar los jugadores de Germán Crespo, la pasada temporada. El Córdoba CF, entonces, no pudo proclamarse campeón de invierno pese a firmar una primera vuelta meteórica, aunque a partir de finales de diciembre el equipo blanquiverde mostró algunos problemas en su juego. En enero, y pese a aquella victoria en San Fernando, el Córdoba CF no lograba enderezar la imagen ofrecida en octubre y noviembre, principalmente, y entró en una crisis profunda, a la que contribuyó también la política de renovaciones, que además de añadir tensión al vestuario, provocó un mercado invernal excesivamente movido.

El caso es que aquel Córdoba CF terminó la primera vuelta en el segundo puesto de la clasificación, con 39 puntos, mientras que el actual es tercero, con 36. Podría pensarse que firma el de Ania una actuación similar a aquel, pero ni mucho menos. Mientras aquel apuntaba a un descenso en el rendimiento, el peligro que se cierne sobre el actual es la necesidad que tiene de ser apuntalado en algunas zonas del campo, ya que en lo que se refiere a rendimiento y más allá de un juego más o menos vistoso en función del rival y de la inspiración de sus jugadores en cada jornada, el actual Córdoba CF hace ya bastantes semanas que muestra encontrarse al 100% de su capacidad, a la espera de esa ayuda extra que debe llegar desde la planta noble.

No deja de ser paradójico que la distancia al sexto puesto de ambos Córdoba CF es casi idéntica: siete puntos hace un año, ocho en la actualidad. Entonces, el equipo de Germán Crespo estaba tres puntos por debajo del líder, el Alcorcón e igualado a puntos con el tercero, el Real Madrid Castilla. El conjunto blanquiverde le sacaba cuatro puntos al cuarto, el Deportivo de La Coruña, que sumaba 35 puntos, mientras que el quinto lugar lo ocupaba el Racing de Ferrol con 33. El primer equipo que se quedaba sin premio, es decir, en el sexto lugar, era la Cultural Leonesa, con 32 puntos, mientras que el Linares Deportivo cerraba el primer ciclo de Liga en el séptimo puesto, con 29 puntos y el Celta de Vigo B se quedaba en el octavo lugar, con 27 puntos. Por lo tanto, aquel Córdoba CF con 39 puntos le sacaba siete a la Cultural Leonesa, con 32.

Al actual Córdoba CF de Iván Ania le pasa algo parecido, ya que ha terminado la primera vuelta de la Liga 2023-24 con ocho puntos de colchón sobre el sexto clasificado, apenas uno más que hace un año. Ahora, el conjunto blanquiverde ve cómo dos rivales se han ido con bastante distancia en la clasificación: el líder, Castellón, con diez puntos más que los de Ania, y el Ibiza, que suma ocho puntos más que el Córdoba CF, que iguala con esos 36 puntos al Málaga (36), ambos con uno más que el quinto clasificado, un Recreativo de Huelva que es el mejor equipo de las diez últimas jornadas, suma cuatro victorias consectivas y que recibirá en la primera jornada de la primera vuelta en el Colombino al Córdoba CF.

Tras los onubenses, un trío de aspirantes que han perdido por ahora el paso de los mejores: Intercity, Ceuta y Antequera se quedan en 28 puntos, a siete de los play off y a ocho del conjunto cordobesista.

Un 65% de opciones

En cualquier caso, nada garantiza tener amarrado el play off. Aunque fue un caso realmente atípico, sólo hay que recordar lo ocurrido al Córdoba CF, la pasada campaña. Después de ser líder durante más de una docena de jornadas y situarse segundo clasificado al finalizar la primera vuelta, el equipo blanquiverde acabó la Liga en la novena plaza tras sumar tan sólo 15 puntos en el segundo ciclo de competición. Pero hay otro dato que señala que nada está hecho. La Primera Federación vive su tercera campaña de existencia. En las dos anteriores, siete equipos de los 20 que estaban situados en puestos de play off al finalizar la primera vuelta quedaron lejos de los puestos de privilegio a finalizar la Liga. En la 2021-22, Celta B y Unionistas, en el Grupo 1, y Castellón y Atlético Baleares se encontraban en puestos de privilegio tras disputarse el primer ciclo y, finalmente, no jugaron los play off. La pasada temporada, el Córdoba CF, como ya se ha comentado, y el Murcia y el Osasuna Promesas, en el Grupo 2, se quedaron también fuera cuando tras las primeras 19 jornadas se habían situado cuarto y quinto, respectivamente. Por lo tanto, siete equipos de 20 no lograron disputar los play off después de meterse entre los cinco primeros al finalizar la primera vuelta, un 35%, lo que quiere decir que acabar entre los cinco primeros, por ahora, «garantiza» al 65% jugar las eliminatorias de ascenso. Pero el Córdoba CF y el cordobesista ya conocen lo ocurrido hace apenas unos meses.