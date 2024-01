Córdoba CF-Intercity: pulso y examen para reforzar El Arcángel

El encuentro del próximo sábado para el Córdoba CF tendrá una trascendencia especial por múltiples razones: bien sea de cara a la tabla, a lo anímico y emocional, o e incluso reservando cierto espacio para capítulos incipientes en el histórico califa. El contexto, la necesidad y las circunstancias, ciertamente, apuntan a ser el caldo de cultivo idóneo para una cita no exenta de alicientes y con valores doblados -dada la cercanía en la clasificación- durante el último pulso de la primera vuelta en el Grupo 2 de Primera Federación, del que los pupilos de Iván Ania no conciben otra que salir con la manida fortaleza de El Arcángel recobrada y otros tres puntos más -que serían tranquilizadores- para el zurrón.

Enfrente pugnará un Intercity (16.00 horas, FEF TV) totalmente inédito en la historia de enfrentamientos blanquiverde, frente al que se planea un debut a la altura para resarcirse del sinsabor de la pasada derrota casera frente al Real Madrid Castilla en el Reino. Y las piezas ya están sobre el tablero y listas para funcionar.

El mercado y la disponibilidad

No es ningún secreto que de cara al envite del sábado Iván Ania no podrá contar con todas sus piezas alineables, ni tan siquiera con todas las que le gustaría para conformar una convocatoria óptima. Los talentos del filial seguirán siendo un recurso e indudable estímulo para garantizar las opciones en el banquillo, aunque el once titular todavía deberá acometer alguna que otra maniobra para ofrecer la propuesta más cercana a la excelencia, sobre la que el propio preparador nunca escatima a la hora de incluir en sus valoraciones.

La defensa parece perfilada dada las bajas y disponibilidades, manteniendo a un Iván Rodríguez «para todo» reconvertido en el costado zurdo y un eje que, sin bien no termina de cuajar grandes actuaciones, sí parece estar mostrándose meridianamente resolutivo en manos de Carlos García y Adrián Lapeña. Carlos Albarrán, del mismo modo, sigue siendo dueño y señor del lateral derecho, por lo que su presencia parece asegurada para completar la zaga.

Las molestias de Álex Sala -que aún es duda- desde el arranque de año, por otra parte, aligerarán la toma de decisiones a la hora de dibujar la medular, en la que salvo sorpresa o giro de guion al esquema, se espera la continuidad de Youssouf Diarra, Isma Ruiz -que requirió trabajo con los fisioterapeutas del club a lo largo de la semana- y el capitán Kike Márquez, ya desde el enganche, para llevar la batuta en la sala de máquinas blanquiverde. El damnificado volverá a ser un Recio que sigue sin encontrar del todo la regularidad en lo que va de curso, mientras que la reciente salida de Cristian Delgado -ya ha debutado con el Numancia, cedido- reduce las alternativas para el mediocampo.

No demasiado compleja también se antoja la ecuación en ataque, con la línea de titulares definida al paso de las jornadas. Después de un arranque complejo, Adilson Mendes se ha adueñado de la banda izquierda, en paralelo con un Antonio Casas que aprovechó la ausencia por lesión de Alberto Toril para zanjar el debate en punta y un Christian Carracedo que sigue siendo el único extremo derecho natural en plantilla, a la espera de posibles incorporaciones.

Y es que la comisión deportiva blanquiverde, conformada por Antonio Fernández Monterrubio, Juan Gutiérrez «Juanito» y Raúl Cámara, se encuentra en pleno proceso de búsqueda y acercamiento para avanzar refuerzos en la presente ventana invernal. Desde la entidad ya se confirmó el deseo de un central y un atacante polivalente, aunque el paso de las fechas también ha abierto la puerta a más desembarcos, siempre sujetos, eso sí, a las manidas «oportunidades de mercado» que desde la directiva cordobesista se pretenden.

Un rival histórico, pero incipiente

Lo de enfrente no será baladí. El rival de la ocasión es un conjunto alicantino con raíces en el GDC Sant Joan, club icónico de la localidad fundado en 1929, que durante el curso 2015-2016 logró dar el salto a la máxima categoría del fútbol valenciano por primera vez en su historia. Apenas un año más tarde de su gesta particular se produjo su también reformulación, pasando a denominarse de forma oficial como Intercity San Juan de Alicante, con únicamente el primer nombre como etiqueta más conocida y extendida hasta la fecha. En ese lapso, además, a nivel deportivo apenas cuatro años han bastado para escalar al ritmo fulgurante desde el sótano del fútbol regional hasta la tercera categoría nacional, la Primera Federación, en la que el cuadro dirigido por Alejandro Sandroni suma su segunda temporada consecutiva con miras al profesionalismo.

En plena vorágine de ascensos y crecimiento mediático, del mismo modo, el Intercity se autodefine como un club más allá de lo meramente deportivo. A nivel institucional, ha sido el primer equipo en salir a bolsa en España, remarcando un notable carácter comercial dentro su filosofía. La actual propiedad, encabezada por Salvador Martí, presidente, igualmente aterrizó con miras a expandir la marca del conjunto negro -anteriormente blanquiazul- a todos los niveles, dando las riendas del proyecto sobre el césped a un Gustavo Siviero que más tarde logró dos ascensos consecutivos, hasta su marcha a finales del pasado curso para la llegada del propio Sandroni, actual inquilino del banquillo del Estadio Antonio Solana.

De vuelta a la actualidad y la idiosincrasia del contrario, precisamente, lo que llega es un bloque en línea ascendente durante las últimas semanas, con ya tres jornadas consecutivas puntuando -la última con tablas ante el Málaga-, aunque ahora con la merma de importantes bajas en su esquema. No estarán ni su máximo goleador Emilio Nsue -en la Copa África con Guinea Ecuatorial-, ni otras piezas de calado como Eneko Undabarrena -sancionado y lesionado- y Alessandro Burlamaqui -con Perú sub-23 para el preolímpico-, que condicionarán buenamente una propuesta en la que sí espera estar disponible el ex blanquiverde Rafa Gálvez, ante su tercer pulso frente al Córdoba CF -al que nunca ha ganado- y con su segunda visita a El Arcángel ya en el punto de mira.

De cara a la clasificación, el Intercity es sexto y el situado primer perseguidor de la zona noble en el Grupo 2, con 28 puntos, a la que oposita desde una ponencia relativamente fiable lejos de casa. A domicilio contabiliza tres triunfos, tres empates y tres derrotas, repartidas a lo largo de nueve salidas ligueras que harán de carta de presentación para el pleito directo que se avecine en el feudo ribereño, donde se avecina un verdadero partidazo.