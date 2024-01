El Córdoba CF se entona para resarcirse ante el Intercity

El último plan de trabajo antes de dar por clausurada la primera vuelta. El Córdoba CF saldó durante la matinal de este jueves su penúltima sesión de entrenamiento previa a la cita del próximo sábado frente al Intercity en El Arcángel (16.00 horas, FEF TV), parada final de un primer desdoble del calendario en el Grupo 2 de Primera Federación al que los de Iván Ania planean poner un broche a la altura, máxime tras el revés del pasado fin de semana ante el Real Madrid Castilla. Con ciertos aires de reválida, precisamente, se ejercitó el bloque en su regreso al «campo grande» de la Ciudad Deportiva, en el que algunas piezas en clave blanquiverde pudieron evidenciar la idea compartida por el vestuario en estos compases de semana: solo vale ganar para relanzar la dinámica.

Tensión y concentración

Sin abandonar el clásico buen ambiente -perenne incluso tras una derrota del calado de la del pasado jueves-, aunque con un clima de concentración extendido, el grupo se personó en las instalaciones del Camino Carbonell algo más tarde de la hora fijada. Poco después de las 10.30 horas, así, y bajo el aliento de reducidos grupos de aficionados en la grada -también pese a las bajas temperaturas-, la plantilla pasó por el corrillo habitual para recibir las primeras indicaciones, impartidas como siempre por el preparador ovetense y su cuerpo técnico, conformado por César Negredo y Pablo Gutiérrez, preparador físico, a los que también acompañaron -desde la distancia, aunque siguiendo el entreno- el director deportivo califal Juan Gutiérrez “Juanito” y Raúl Cámara, secretario técnico.

La primera parte de la rutina se enfocó en lo físico. Circuito de activación, amplio calentamiento, desplazamientos y posterior trabajo con el esférico fueron las fases iniciales del itinerario. También hubo espacio para finalizaciones e incluso simulacros de partido a campo reducido, donde el buen momento de algunas piezas del plantel, como Adilson Mendes o Youssouf Diarra, quedó una vez más reflejado mediante goles, asistencias y algún que otro destello de calidad sobre el verde. Igualmente se apreció entonado a un Carlos Marín que se mantiene como uno de los futbolistas más en forma del elenco en las últimas semanas, regalando más de una secuencia de paradas -una prodigiosa ante el cumpleañero Recio y otra a Alberto Toril- para reafirmar su buena disposición de cara a la crucial pugna que se avecina el próximo sábado.

En lo demás, la jornada de trabajo se desarrolló con relativa normalidad, con un incremento considerable de la intensidad, aunque todavía guardando cierta cautela de cara a la última sesión marcada en la hoja de ruta previa al pulso ante los alicantinos, que llegará de la mano de este viernes en formato a puerta cerrada en el propio El Arcángel. El cierre de la sesión también estuvo endulzado por la presencia de los alumnos y alumnas del segundo y tercer ciclo de Primaria del Colegio Glorias Fuertes -previamente pasaron por la iniciativa Aula Blanquiverde-, que no dejaron pasar la ocasión para fotografiarse con sus ídolos y recopilar autógrafos. Incluso algunas de las piezas del filial tuvieron especial protagonismo, tras la participación de Matías Barboza, Paco Fernández, Carlos Calero, Óscar Jiménez y Eric Ruiz con la primera plantilla.

Sala evoluciona, Castellano al margen

Lógicamente, la no presencia de Adri Castellano de forma íntegra junto al grupo copó buena parte del protagonismo de la matinal. Según ha confirmado el club, el defensor cordobés todavía anda renqueante tras sufrir una «recidiva de bajo grado de la lesión del recto anterior proximal con un seroma asociado de su muslo derecho», que lo mantiene realizando trabajo específico en el campo -descartado para el sábado- y aún como el único futbolista de la primera formación cordobesista que no ha debutado en lo que va de temporada. No fue diferente en la matinal de este jueves, en la que después de un breve calentamiento junto al grupo, pasó de nuevo a ejercitarse al margen bajo la vigilancia de los servicios médicos del club.

Sí se ejercitó con normalidad Álex Sala, progresando positivamente del «edema en pluma en tercio proximal isquiotibial de su muslo izquierdo», que lo ha mantenido en el dique seco en estos primeros compases de año. La evolución de su dolencia determinará su disponibilidad -o no- de cara al cruce del sábado, aunque con vistas, eso sí, a reincorporarse de forma total a la normalidad de cara al cruce posterior ante el Recreativo de Huelva.