¿Podría llegar un tercer fichaje al Córdoba CF?

El Córdoba CF continúa trabajando en el mercado invernal de fichajes para reforzar una plantilla que ha transmitido en los últimos meses la sensación de ir a algo más del cien por cien para encadenar una racha de diez jornadas consecutivas sin perder, rota el pasado jueves, con la derrota en El Arcángel ante el Real Madrid Castilla (1-2). Más allá de valoraciones deportivas, que también las debe haber –como el deficitario manejo de los últimos minutos o el arbitraje, entre otras-, lo cierto es que no tuvo suerte el conjunto blanquiverde en su enfrentamiento con el filial blanco, en el que también hay que reseñar lo mermado que llegó el equipo de Iván Ania al duelo.

Un agujero en la siniestra

Porque la defensa, y en concreto su flanco izquierdo estaba cogido con pinzas. La sanción a Calderón, así como los problemas físicos de Adri Castellano dejaron al técnico asturiano con la obligación de alinear a Iván Rodríguez en el lateral izquierdo y quedarse sin alternativas para toda la defensa. Porque en el eje de la zaga le ocurría casi lo mismo: la citada baja de Adri Castellano se unía a la ausencia, al menos hasta el próximo verano, de Dragisa Gudelj. Por lo tanto, Iván Ania sólo disponía de dos centrales para el encuentro, los mismos de los que dispondrá para el choque del próximo sábado, en El Arcángel, contra el Intercity (16.00 horas, FEF TV).

Por lo tanto, el primer trabajo para la comisión deportiva que presidente Antonio Fernández Monterrubio, en la que participa el director deportivo, Juanito, y en la que tiene voz externa César Sánchez, que fuera portero del Real Madrid y Zaragoza, entre otros, y que también tuvo una fugaz etapa como director deportivo del Valencia, será el encontrar a un central de jerarquía que acompañe, probablemente, a Adrián Lapeña, y que releve al serbio en esta segunda etapa de la temporada 2023-24. En caso de acertar con el perfil y el nombre, Iván Ania dispondría para el eje de la zaga con esa incorporación, que actuaría con Adrián Lapeña y con Carlos García como alternativa, sin olvidar a Adri Castellano, que en caso de alcanzar su plena recuperación sería una competencia ideal para José Manuel Calderón. Hay que recordar la segunda vuelta que realizó el de Paradas la pasada temporada, 2022-23.

El siguiente trabajo para la comisión deportiva del Córdoba CF será mirar a la zona de ataque del equipo que dirige Iván Ania. El primer objetivo del club de El Arcángel fue el reconocimiento de que la plantilla no se había completado el pasado verano y que iría en enero a por un hombre de banda que peleara el puesto a Christian Carracedo. El catalán ha realizado una notable primera vuelta y es el máximo asistente del Grupo 2 de Primera Federación. Pero no se puede confiar en que mantenga ese nivel otros 19 encuentros, amén de que siempre hay sanciones y –esperemos- pequeñas molestias musculares. Con el fin de ahorrar esfuerzo económico, desde el Córdoba CF siempre se argumentó que se buscaría a un hombre polivalente, que pudiera actuar en banda derecha y también en el frente de ataque, tal y como hacía en su momento Adri Fuentes, hoy jugador del Lugo, en donde no está teniendo excesivo protagonismo, con siete titularidades en las 18 jornadas disputadas hasta ahora. Sin embargo, algo parece estar moviéndose en El Arcángel, ya que no se descarta por completo que haya una tercera incorporación y que se descarta ese hombre polivalente en la derecha y en ataque para firmar a dos jugadores específicos para cada uno de los puestos. Hay que recordar que el Córdoba CF dispone actualmente de tres fichas libres sub-23, a la espera de la decisión final con Dragisa Gudelj, por lo que la entidad blanquiverde deberá centrarse en un mercado muy específico, en el que los filiales generalmente tienen a los mejores proyectos de futbolistas, pero también disponen de jugadores de calidad que no cuentan con excesivos minutos de sus entrenadores. Sin olvidar, por supuesto, a otros jóvenes valores que juegan en categorías superiores.

Por lo tanto, no es descartable que haya una tercera incorporación en el mercado invernal en el Córdoba CF y que ese tercer fichaje sea una competencia directa para Antonio Casas y Alberto Toril, que sin tener unos números negros, sí que no están llegando a la aportación que necesita un candidato a los puestos de ascenso a Segunda División A. Y, generalmente, en la zona de ataque es donde un equipo necesita de más competencia. Sólo hay que recordar las cifras del rambleño cuando tenía en la misma posición a una alternativa tan fuerte como Willy Ledesma, que suma en el Lugo seis tantos, uno menos que Casas, aunque con bastante más competencia en el plantel de la que debe asumir el rambleño.

Si se decide el Córdoba CF por esas tres caras nuevas, lo más probable es que desaparezcan imágenes como las del pasado jueves, en las que Iván Ania tenía en el banquillo a cinco jugadores del filial de 10 futbolistas suplentes. Y el sexto era Lluis Tarrés, que era también portero del filial la pasada campaña. En caso de que el Córdoba CF realice esas tres incorporaciones es posible que la entidad blanquiverde tenga suficiente para responder a la dura competencia que le espera en la segunda vuelta de la temporada 2023-24, en la que el objetivo es el ascenso a Segunda Divisíon vía play off.