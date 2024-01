Un Córdoba CF con los costados sin rematar

El Córdoba CF se afana en cerrar la primera vuelta, el próximo sábado ante el Intercity (16.00 horas, FEF TV) con la intención de hacerlo con una victoria que haga olvidar ese pírrico punto sumado en los dos últimos encuentros (Atlético Baleares y Real Madrid Castilla) que ha difuminado un tanto el gran encuentro que cuajaron los blanquiverdes en El Arcángel, ante el Castellón (2-0) y que ha hecho olvidar un tanto la buena racha de los cordobesistas, que se mantuvieron durante diez jornadas sin conocer la derrota hasta la visita del filial blanco.

Bajas y ausencias

Además, el regreso a El Arcángel del próximo sábado lo hará ante un rival que llega mermado al coliseo ribereño, ya que no podrá contar con su máximo goleador, Emilio Nsue (siete goles y una asistencia, idénticas cifras que Antonio Casas), que disputará la Copa África con Guinea Ecuatorial, ni con Undabarrena, ni con el sub-23 Burlamaqui, que ha sido citado por Perú. Las bajas del conjunto aurinegro amortiguaran sensiblemente las que sufre el Córdoba CF, que no podrá contar con Adri Castellano ni con Dragisa Gudelj, aunque todo indica que sí podrá regresar a la convocatoria Álex Sala. Otro que tampoco podrá actuar ante los alicantinos será José Manuel Calderón, que cumplirá el último de los dos encuentros de sanción que debía cumplir tras el encuentro en el Estadio Balear, último del 2023.

Todas esas bajas son circunstanciales y debidas a la propia competición. Pero hay otros contratiempos que ha de solventar Iván Ania que podrían vislumbrarse o, directamente, que tenía que asumir el asturiano antes de iniciarse la competición liguera, el pasado agosto.

Por la derecha, justito

La primera de esas circunstancias adversas se daba en el extremo derecho. El Córdoba CF no tiene una opción de recambio o de competencia en el puesto con Christian Carracedo. El extremo catalán ha dado muy buen nivel en la primera parte de esta Liga, pero más allá de recordar lo que ocurrió la pasada temporada, lo cierto es que al técnico blanquiverde se le redujo las posibilidades de elección en esa zona. En su momento se argumentó que el segundo lateral derecho de la plantilla, Iván Rodríguez, también podía hacerlo unos metros más adelante, pero lo cierto es que el malagueño ha jugado más minutos como lateral izquierdo que como extremo derecho, una zona, la de la siniestra de la zaga, que está dando muchos quebraderos de cabeza también al cuerpo técnico blanquiverde.

Lo que está claro es que el Córdoba CF deberá rearmarse en el mercado invernal si pretende luchar por las plazas de play off y una de las asignaturas pendientes, no en el mercado de enero, sino que arrastra desde el pasado verano, es la de cerrar la posición de extremo derecho y plantearle una competencia de nivel a Christian Carracedo, para una segunda vuelta que se adivina mucho más complicada que la primera. En los segundos 19 encuentros de Liga la lucha por los objetivos será mucho más dura: los descensos estarán a la vuelta de la esquina y las opciones de meterse en puestos de privilegio serán cada vez más escasas. Por lo tanto, completar la plantilla por esa zona será vital para la entidad blanquiverde.

En la izquierda, memoria

Otra de las zonas a reformar es en el otro costado, el izquierdo. Tanto Adilson Mendes como Simo Bouzaidi elevaron en nombre y diciembre el nivel mostrado en septiembre y octubre, que fue más bien vulgar. El de Lisboa y el de Olot crecieron paulatinamente, de la mano del equipo, y en los dos últimos meses firmaron buenas actuaciones en líneas generales. En el caso del portugués, además, con goles. Sin embargo, a sus espaldas, el Córdoba CF tiene el mismo problema que hace un año, sorprendentemente. En la 2022-23 se argumentó que “el mejor fichaje de invierno” para el recambio de Calderón sería Ekaitz Jiménez, pero un futbolista que llevaba diez meses sin competir no podía ser una opción fiable para competir en condiciones. El Córdoba CF pagó aquella decisión y ahora se encuentra en una encrucijada parecida. Hay que recordar el bajón sufrido por Calderón en la segunda vuelta de la pasada campaña y en la actualidad el de Paradas no tiene una alternativa a su puesto. Podría ser el chaval Álex López que acabada su etapa de juvenil fue convocado en la prelista de España sub-19, aunque los apenas 28 minutos que ha sido utilizado por Iván Ania indican que el actual no sería el mejor momento para dejar sobre el montillano toda la carga de una titularidad en Primera Federación. La otra posibilidad, que no se ve cerca aún, sería la completa recuperación de Adri Castellano, aunque vistos los tres últimos meses se antoja un riesgo demasiado alto para un autoproclamado candidato a una plaza de play off, que en condiciones normales debería asegurarse una alternativa para ese lateral zurdo.

Sea como fuere, todo señala que el Córdoba CF tiene los costados sin rematar y a ello hay que añadir la necesaria incorporación de un central, al menos, y de algún atacante. En juego está competir hasta el último momento por una plaza en Segunda División A.