El Córdoba CF regresa al trabajo mirando a la defensa

El Córdoba CF regresará este lunes al trabajo con una sesión de entrenamiento prevista a las 10.30 horas en el campo 1 (grande) de la Ciudad Deportiva. Iván Ania concedió tres días de descanso a la plantilla cordobesista tras la derrota de pasado jueves en El Arcángel ante el Real Madrid Castilla (1-2).

El Intercity en el horizonte

El entrenamiento de este lunes será el primero en el que se preparará el encuentro del próximo sábado en El Arcángel, ante el Intercity (16.00 horas, FEF TV), duelo con el que se dará por finalizada la primera vuelta de la temporada 2023-24 en el Grupo 2 de Primera Federación.

La sesión dirigida por Iván Ania servirá para comprobar el estado físico de algunos jugadores con los que no pudo contar el asturiano en el encuentro contra el filial blanco. El primero de ellos, Adri Castellano, quien a principio de la pasada semana sintió molestias musculares y no entró en la convocatoria y que sigue siendo el único futbolista blanquiverde que aún no ha debutado en la actual temporada.

También se comprobará el estado de Álex Sala que, pese a sentirse en buenas condiciones, los servicios médicos blanquiverdes aconsejaron darle una semana más para su completa recuperación, por lo que lo más probable es que se encuentre este lunes sobre el césped de El Arcángel.

Finalmente, otro que debería estar sobre el césped es Álex López, que sufrió un pequeño problema en el isquio en su duelo ante el Espeleño y podría estar ya completamente recuperado y a disposición de Ania.