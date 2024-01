Una lectura positiva desde el lado opuesto siempre tiene doble valor, aunque a veces el regusto no deja de ser agridulce. No muy lejos de esa idea se ubicó el balance de un Raúl González Blanco que un curso más volvió a salir con los tres puntos en el bolsillo de la visita de su Real Madrid Castilla al Córdoba CF en El Arcángel (1-2), en el que se vivió un vibrante primer partido del año, aunque con final aciago para los intereses cordobeses. «El ambiente es sensacional. Creo que el Córdoba CF tiene que estar en el fútbol profesional, hay ciudades en las que se respira fútbol, esta es una de ellas. Esperemos que este año puedan estar peleando, creo que lo pueden conseguir», afirmó el icónico ex jugador, ahora técnico del filial madridista, después del choque.

Manda el acierto Como clave para la victoria, el preparador madrileño señaló el acierto en las áreas, matizando la gran cantidad de ocasiones generadas por los de Iván Ania, aunque también la fiabilidad de su zaga para frenarlas: «Creo que ha sido un gran partido, contra un equipazo como es el Córdoba CF, que estoy seguro que va a pelear por subir a Segunda y en los puestos de playoff. Nos han creado muchísimas dificultades, enfrenten tenían un equipo joven, con hambre. Hemos sabido aprovechar nuestras pocas ocasiones. Es un equipo que te mete atrás aunque no quieras. Ha sido un partido en el que los chicos han sabido sufrir. El fútbol es meter goles, pero es indudable que la gente ha disfrutado mucho. Ha sido un partidazo, hemos tenido el acierto que seguramente hoy no han tenido ellos», indicó. «Esta victoria refuerza todo el trabajo que se está realizando. Hemos tenido una primera fase que ha sido buena, pero hemos perdido muchos partidos en situaciones que se dan, que son la competición, que estos chicos tienen que vivirla. El Córdoba CF es un equipo hecho, maduro. Eso lo tienen que aprender. Refuerza, por eso los chicos estaban tan felices. Venir a este escenario y que se comporten así, que todo el mundo lo pueda a ver, nos refuerza a todos», espetó satisfecho. Un Castilla «lanzadera” Incidiendo en el objetivo real del Real Madrid Castilla, además, el ex delantero de la selección española también aprovechó para poner el foco en el principal fin de la cantera merengue: nutrir de talentos al primer equipo, aunque sin escatimar en la competitividad y ambición desde el filial. «Esta temporada ya han debutado dos jugadores, posiblemente el sábado puedan dos más. El equipo tiene el ADN del Real Madrid, pero el Castilla es el que más pierde, porque tiene rivales como el Córdoba CF, el Málaga, el Ibiza, el Castellón... Tenemos que ayudar a estos chicos para que vivan esas experiencias, están en un proceso», reconoció. «Ha sido un equipo que nos ha creado muchísimas ocasiones, pero hemos defendido bien. Hemos estado bien defensivamente, ellos no han estado acertados. Hemos aprovechado nuestras situaciones en ataque. Todavía tenemos mucha mejora», finalizó.