Al paso de las fechas, pero sin alterar el rumbo, el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, aprovechó las festividades y la recepción de S.M. los Reyes Magos de Oriente en El Arcángel para realizar un breve repaso de la actualidad blanquiverde, sin eludir la reciente derrota casera frente al Real Madrid Castilla (1-2), de notable calado, aunque incidió especialmente en una premisa: un revés aislado no va a cambiar el itinerario del equipo. Tanto a lo deportivo como a lo técnico extendió el dirigente la fortaleza mental del bloque dirigido por Iván Ania, para el que confiesa tener algún «deseo» guardado y con también miras al mercado de fichajes, donde admite que se aspira a incorporar un «defensor y un atacante polivalente» antes del cierre de la ventana de traspasos.

«La planificación del mercado no se puede cambiar por un partido, sea bueno, malo o regular. Tampoco el partido nos dijo nada que no supiéramos o que no hubiéramos visto ya, la planificación es la misma. Ahora hay que esperar a ver cómo está el mercado, porque puede hacernos algún viraje», señaló.

El equipo sigue «enchufado»

Pese al revés, del mismo modo, el CEO cordobesista recalcó la buena disposición del equipo en estas fechas, confirmando que «sigue enchufado» y con hambre para abordar lo que queda de Liga con garantías: «Nosotros decíamos, en tono de broma, que dejábamos las navidades para el verano, que el equipo podía continuar porque estaba muy enchufado. Sigue enchufado. Es un partido, se dieron una serie de circunstancias que no leímos bien», admitió.

«Evidentemente nos hubiese gustado empezar con una victoria. Terminamos el 2023 con el equipo a un nivel altísimo, compitiendo muy muy bien, con sensaciones muy buenas. Ayer nos quedamos un poco ahí, que esa ansia de ganar, porque este equipo es ganador y pelea todos los partidos, nos hizo perder», continuó, lamentando un tramo final de partido que enrevesó el desenlace sobre la bocina para negar un estreno del 2024 puntuando.

Una apuesta de futuro

Con motivo de las fechas y tanto con Melchor, Gaspar y Baltasar presentes en las instalaciones de El Arcángel para compartir una matinal sumamente emotiva con los más pequeños, las nuevas generaciones de cordobesistas, el mandatario sevillano también expresó su satisfacción en torno a la iniciativa, a la que sitúa como uno de los pilares maestros del plan de futuro del club a nivel social: «Espero que este año traiga muchas cosas buenas para todos. Estoy muy contento, muy ilusionado de llevar ilusión a todos los niños cordobesistas con esta iniciativa. Este es el futuro, que los niños vengan al estadio. Es una de las líneas de trabajo con los programas educativos que estamos intentando poner en marcha. Hoy es un día magnífico. Es muy gratificante y emocionante, ver su ilusión, con la que vienen a ver a los Reyes Magos», manifestó.

«He pedido algunas cosas, que se cumplan todos nuestros sueños, que creo que todos los cordobesistas tenemos el mismo sueño. Ojalá todo se cumpla», cerró.