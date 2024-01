Córdoba CF - Castilla : el partido en cinco claves

El Córdoba CF de Iván Ania comienza el 2024 volviendo al mismo escenario en el que dejó tan buen sabor ante el Castellón: El Arcángel. El conjunto blanquiverde aspira a recuperar la tercera plaza de la clasificación tras el empate del Málaga ante el Intercity y la posibilidad de meter nada menos que ocho puntos de colchón sobre el sexto clasificado. Para ello, el equipo cordobesista deberá superar las bajas que sufre en este inicio de año, aunque tendrá a favor el aliento de El Arcángel, que podría registrar la mejor entrada de la temporada. Enfrente, un Real Madrid Castilla algo irregular, aunque no pierde desde hace casi tres meses y que tendrá, casi con total seguridad, el revulsivo de Nico Paz, que ya la pasada temporada se convirtió en el verdugo de los cordobesistas. Raúl González está reconstruyendo el filial madridista y los Dotor, Arribas o Rafa Marín han dado paso a los Obrador, Gonzalo o Álvaro.

Una defensa en cuadro

Iván Ania afrontará el encuentro con una defensa en cuadro. En el lateral zurdo, Calderón no podrá actuar en El Arcángel ni tampoco la próxima semana, en la visita al Intercity por los dos partidos de sanción impuestos por el Juez Único de Competición al paradeño. El técnico asturiano desplazará a Iván Rodríguez desde la diestra para paliar la ausencia del lateral zurdo titular, aunque para ello deberá dejar a Albarrán sin alternativa. Misma circunstancia sufre el Córdoba CF en el eje de la zaga. A la ausencia de Dragisa Gudelj se suma la de Adri Castellano, que sintió unas molestias en el entrenamiento del martes y no entrará siquiera en la convocatoria, por lo que Adrián Lapeña y Carlos García no tienen alternativas en el banquillo. Ania hizo jugar a Álex Sala los últimos minutos en el Estadio Balear en la posición de central y también en el partidillo del martes colocó al jugador cedido por el Girona en esa misma posición, por lo que él y una opción en el filial (Mati) serán las alternativas en el centro de la defensa.

Una racha notable

El Córdoba CF aspira, ni más ni menos, que a mantener la racha de jornadas invicto, que dejó en el 2023 en diez consecutivas. Aun sin haber disputado el encuentro contra el segundo equipo blanco, el de Ania es el segundo mejor equipo de los últimos tres meses, de esas diez últimas jornadas. El mejor es el Ibiza, con 26 puntos en las últimas 11 jornadas, mientras que el equipo cordobesista suma 24 -los mismos que el Castellón-, aunque con un encuentro menos, lo que deja bien a las claras el buen momento que ha firmado el equipo de Ania en el último tercio del 2023. Ahora, ya en el 2024, el asturiano aspira a que el Córdoba CF, pese a las adversas circunstancias en defensa, aumente dicha racha hasta los 11 encuentros invicto y, si es posible, hacerlo con una victoria que asentaría aún más a su equipo en la parte noble de la clasificación.

El Arcángel, clave

En la pasada temporada, y pese a que el equipo blanquiverde ya se encontraba inmerso en una grave crisis de juego y resultados, la visita del Real Madrid Castilla actuó como estímulo para la afición y la ciudad. 20.051 espectadores se dieron cita en El Arcángel, que vivió una gran noche en lo que a ambiente se refiere. Ahora parece que será, como mínimo, parecido. El club anunció que los fondos del coliseo ribereño ya están agotados y quedan pocas entradas por vender en preferencia. Quizá la zona que más se «resista» sea el anfiteatro, en el que había más de 1.000 localidades por vender. En todo caso, y a la espera de la respuesta de los abonados, todo señala a que se igualará o incluso se suiperará la entrada de la pasada temporada con el filial blanco, por lo que ello supondrá la mejor asistencia de la actual campaña a El Arcángel. El factor público debe ser diferencial para que el Córdoba CF consiga la victoria.

Nico Paz y alguno más

Con sólo 19 años, el atacante hispanoargentino es el más destacado del equipo de Raúl González Blanco. De hecho, ya la pasada campaña fue el verdugo del Córdoba CF en El Arcángel, ante el que abrió el marcador para el triunfo merengue (minuto 3), convirtiéndose en la mejor baza ofensiva del conjunto visitante. A pesar de estar convocado por Ancelotti para el duelo del primer equipo ante el Mallorca, todo indica que Nico Paz será titular en El Arcángel, y sus siete goles y una asistencia son ejemplo claro de la peligrosidad que entraña, pese a su juventud. Por cierto, sus cifras son idénticas a las de Antonio Casas.

Raúl González Blanco también cuenta con chavales de gran nivel en su equipo. Álvaro Rodríguez ya ha firmado cinco goles y una asistencia y los Obrador, Marvel, Palacios o Gonzalo son el ejemplo claro de que la cantera blanca ha encontrado el relevo a los Dotor, Arribas o Rafa Marín, de las últimas temporadas, ahora ya en equipos de Primera División.

Cero confianzas

La reconstrucción que está llevando a cabo Raúl González puede llamar a engaño sobre este Real Madrid Castilla, que a diferencia de la última campaña puede adoptar distintos modos en el terreno de juego. Puede alternar fases de juego al pie y combinativo con otras de juego directo y en ambas versiones suele generar problemas a los adversarios. Los resultados también llaman a engaño. Es cierto que se encuentra en mitad de la tabla en esta primera fase de la temporada, pero también está claro que no es nada fácil doblegar la voluntad de un equipo tan joven, que sólo ha sufrido una derrota en los tres últimos meses, aunque también ha conseguido cantar victorias en sólo tres partidos. Media docena de empates, algunos ante el Málaga, el Ceuta o el Intercity (en Valdebebas), indican que el rival del Córdoba CF es un equipo al que le cuesta cerrar los partidos, pero también que es capaz de mostrar lo peor y, luego, lo mejor.