Iván Ania aspira a un central y a recuperar el tercer puesto

Iván Ania compareció en la previa del encuentro del Córdoba CF ante el Real Madrid Castilla, mañana en El Arcángel (21.00 horas, FEF TV), un encuentro marcado por las bajas -sobre todo en defensa- en el conjunto blanquiverde y también en la posibiidad de recuperar la tercera plaza de la clasificación. Asimismo, el asturiano reconoció que el Córdoba CF busca un central en el mercado invernal, además del consabido relevo a Christian Carracedo en el extremo derecho, que podría ser polivalente con la delantera o no.

Sin Castellano, Álex López ni Calderón

Pero centrado en el encuentro de este jueves, Ania comentó que Adri Castellano «no va a entrar en convocatoria. No, no entra porque lleva un tiempo largo de baja, ayer no se sintió bien en una parte del entrenamiento y no vamos a asumir ningún riesgo, no va a entrar en la convocatoria de cara al partido de mañana».

Sobre la defensa que alineará ante el Real Madrid Castilla, Iván Ania comentó que «ya la tengo pensada, ya hemos estado preparándolo y entrenándolo». Es obvio que los cuatro de atrás parecen estar cantados, con Albarrán en el lateral derecho, Iván Rodríguez desplazado al izquierdo y en el eje de la zaga, los dos únicos disponibles: Adrián Lapeña y Carlos García. El asturiano apeló a que «hay que sobreponerse a las adversidades, tenemos la baja de Adri que ya es de hace tiempo, desde hace unos partidos tenemos también la de Dragi -Gudelj- y ahí ya se une la baja de Calderón por sanción, o sea que nos tenemos que sobreponer, tirar también de jugadores del filial y, sobre todo, dar confianza a los que van a jugar». Además, Ania confirmó que Álex López tampoco estará disponible tras sus problemas en el isquio surgidos tras el último encuentro de Liga con el filial, en Espiel.

También se le preguntó al técnico blanquiverde por Álex Sala como posible tercer central en caso de ser necesario. «Bueno, a ver, el tema de Álex Sala el día de Baleares le saqué de central pero porque el equipo rival estaba muy, muy, muy replegado y estábamos haciendo la vigilancia altísima, casi en el área rival, y entendía que ahí Carlos -García- tenía pocos recursos en cuanto a situaciones ofensivas. Álex tiene disparo desde fuera, tiene un último pase, bueno, dependería un poco en función del resultado del partido, de lo que necesitábamos en ese momento», aunque advirtió que la de central «no es una posición desconocida para él, porque ya en Sabadell algunas veces jugó de central, pero está claro que para mí es mediocentro, no es central».

Hablando ya del adversario, Iván Ania comentó que el Castilla «está claro que los filiales son más irregulares a veces que los equipos ya sénior, pero también creo que va a influir un poco, pues depende de la gente que tenga, no es lo mismo que esté Nico Paz a que no esté, no es lo mismo que esté Álvaro Gonzalo a que no esté, ha habido partidos en los que ha ido muy condicionado al encuentro por las bajas de gente que estaba con el primer equipo, entonces me espero un rival en su mejor versión en cuanto a jugadores, con todos, a pesar de que hay alguno que va convocado hoy al partido del primer equipo. Entiendo que para mañana estén disponibles y es un equipo para mí que tiene muchos registros, quizá el que puede jugar del mayor número de maneras distintas», avisó el asturiano, ya que para él, el Castilla «si quiere jugar combinativo tiene talento y pies para poder hacerlo, si quiere jugar directo tiene arriba a Álvaro, a Gonzalo, que son dos delanteros que se asocian muy bien en el juego directo, luego de cara, dejando segundas jugadas de cara y si quieren jugar replegados y a la contra tienen mucha velocidad con Peter, con Gonzalo, con Álvaro, con Nico -Paz- cuando arranca, que es muy difícil de parar, a pesar de que no base su juego en la velocidad, sino en la calidad y en esa media punta… Ya te digo que me espero un rival en la mejor versión, tanto de jugadores efectivos como de juego».

Un Castilla con Nico o sin Nico

Precisamente, tras mencionar a Nico Paz, se le preguntó al preparador cordobesista por el atacante hispano argentino, que ha sido convocado por Ancelotti para el Real Madrid-Mallorca, aunque podría viajar perfectamente el jueves a Córdoba y aún se recuerda su estelar actuación en El Arcángel, la pasada temporada. «Bueno, al final está claro que si está arriba en el primer equipo es por algo, es un jugador diferencial en la categoría que ya ha dado el salto a jugar partidos de Champions con el primer equipo, un jugador zurdo al que le gusta mucho perfilarse a su banda derecha para luego arrancar e ir buscando siempre la posición de tiro con zurda, un jugador con último pase que llega, que tiene muy buen disparo… Si no viene, para nosotros entiendo que sería mejor», admitió Iván Ania, «pero el que le vaya a suplir en caso de que no venga, que creo que va a venir, seguro que va a ser un jugador muy bueno y no nos podemos fiar en esas situaciones. Pero sí, es un jugador muy importante ahora mismo y que va a ser muy importante en el futuro en el fútbol, no sé si decirte ya, incluso en el fútbol mundial, ya está yendo a veces incluso convocado con la selección argentina.

Mercado invernal

También abordó el entrenador del Córdoba CF el mercado invernal, que afronta con «tranquilidad. Creo que lo comenté antes en diciembre. Es un mercado que es difícil, porque el rendimiento tiene que ser inmediato, no vale un rendimiento a futuro. Necesitamos jugadores que vengan, que se adapten muy rápido, que vengan con minutos, no que vengan de estar en situación de paro o en situación de no jugar y es un mercado complicado». Asimismo, Ania reiteró lo declarado en estas mismas páginas hace unas semanas, reconociendo que «alguna posición tenemos que reforzar, pero hay que tirar ahora mismo con lo que tenemos y mirar el futuro con optimismo. En el momento más duro en cuanto a bajas, es el momento en el que mejores resultados hemos sacado», recordó, por lo que apeló a «estar tranquilos, si aparece algo bien, pero fichar por fichar creo que es contraproducente y, por lo tanto, tranquilidad y dejar que vayan pasando las fechas y los días». Prolongando el tema de mercado, se le insistió a Ania que una de esas posiciones, de manera obligada, parece ser la de central. El asturiano asintió, aunque remarcó que «hay que dar con el jugador que se adapte a nuestras características, a nuestra idea y no es fácil, no es fácil. Hay jugadores, evidentemente hay jugadores, pero tienen que darse muchas circunstancias y si se unen todas y puede venir alguien, bien, y si no, a tirar con lo que tenemos».

También se le recordó a Ania que ya desde el club se deslizó la búsqueda de un extremo, a poder ser polivalente, y si la lista se quedaba ahí. «Yo quiero que los que estamos ahora mismo, que sigamos dando una buena versión individualmente y colectivamente. Si luego puede venir alguien, mejor, ¿que no puede venir nadie? Seguir como estamos, que no haya lesiones, que no se caiga nadie y que el filial nos siga ayudando como nos está ayudando hasta el momento», respondió el asturiano, que reiteró que «siempre transmití desde el primer día que me gusta lo que tengo, me gusta lo que veo y ahora lo que tenemos es que cuidar a la gente, competir y sacar los resultados adelante».

Finalmente, Iván Ania habló de la afición y de una iniciativa del club, que recogerá peluches en la previa del encuentro de este jueves. «La afición, ya el día del Castellón, que fue nuestro último partido como local, ya vimos que la gente está ilusionada, está volcada con el equipo y esperamos empezar el año dándoles una alegría. Creo que sería muy importante empezar con victoria. Hemos visto ya los resultados que se han dado en los partidos que se disputaron, los tres partidos que se disputaron de nuestro grupo y tenemos acceso a poder escalar un puesto en la clasificación en caso de victoria y tenemos que pelear por ello», reclamó el técnico blanquiverde, que volvió a lanzar piropos a los seguidores cordobesistas. «Creo que la afición está siendo un apoyo importante, creo que está ilusionada con el equipo, ilusionada con lo que ve y ojalá sigamos en esta dinámica hasta el final de la Liga. Lo de los peluches es una buena iniciativa, porque seguramente siendo un jueves a la noche y siendo vacaciones escolares habrá muchos niños en el campo y todas las ideas que se hacen para fomentar la aparición de niños y todas estas historias creo que son positivas y ojalá que se llene el campo de peluches».