El Córdoba CF quiere prolongar el buen final del 2023

El Córdoba CF regresa a la competición de Liga en esta temporada 2023-24 esta noche, en El Arcángel (21.00 horas, FEF TV) con un rival de nivel, el Real Madrid Castilla, y con el objetivo de recuperar la tercera plaza de la clasificación tras el empate del Málaga, el pasado martes, lo que dio opción a los blanquiverdes de mostrarse de nuevo como la alternativa a los dos más fuertes, hasta ahora, de la competición, el Ibiza y el Castellón, que en su reconexión liguera tras el parón navideño se mostraron igual de intratables que en las anteriores 17 jornadas, ya que estrenaron el 2024 con sendos triunfos.

Un Córdoba CF sin defensas

Ese será el objetivo del equipo de Iván Ania, prolongar la racha de las hasta ahora 10 jornadas ligueras sin sufrir una derrota y volver a la senda del triunfo, después de terminar el 2023 con aquel empate en el Estadio Balear que supo verdaderamente a poco. El Córdoba CF pretende, por lo tanto, estrenar el 2024 con una victoria que le haga volver a la tercera plaza de la Liga para seguir confirmando su buen camino hacia el objetivo marcado por la planta noble de El Arcángel e pasado verano, que no es otro que el de la disputa de los play off de ascenso a Segunda. No lo tendrá nada fácil Iván Ania, que ha visto cómo se le ha quedado la defensa en cuadro. A lo ocurrido con Dragisa Gudelj hace ahora un mes en Melilla se une la obligada ausencia por sanción de José Manuel Calderón, que además de estar ausente en el encuentro de esta noche también se perderá el de la próxima semana, ante el Intercity. Aún hay más: el técnico asturiano confirmó que Adri Castellano no entrará en la convocatoria por unas nuevas molestias musculares, por lo que el infortunio del defensa cordobés es máximo, ya que aún no ha debutado oficialmente esta temporada con la camiseta blanquiverde. Por lo tanto, el Córdoba CF llegará con la defensa más que en cuadro, entre otros motivos, porque sólo dispone de dos centrales natos en el primer plantel. Iván Rodríguez se desplazará al lateral izquierdo e Iván Ania alineará a los únicos cuatro defensas de los que dispone.

Con el club mirando el mercado invernal en el que se busca, al menos, a un central y a un extremo derecho, llega a El Arcángel en la penúltima jornada de la primera vuelta el Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco. Baste recordar el gran encuentro que realizó el filial blanco en su última visita al coliseo ribereño con un Nico Paz estelar que abrió el marcador en el minuto 3 para el triunfo madridista (1-2) sobre un Córdoba CFque llevaba en crisis durante meses.

Mejor sin Nico Paz

El hispano argentino estuvo anoche en el Bernabéu, ya que entró en la convocatoria de Ancelotti para enfrentarse al Mallorca, aunque para Iván Ania no hay duda de que viajará a Córdoba para enfrentarse al conjunto blanquiverde. El asturiano halagó al futbolista de manera especial en su comparecencia en la previa y habló de un Real Madrid Castilla al que los empates le están penalizando.

El equipo de Raúl está en pleno proceso de reconstrucción después de que el pasado verano se marcharan hombres como Dotor, Arribas o Rafa Marín, y aunque el cambio es evidente, lo cierto es que el técnico madrileño lo está minimizando al máximo, con chavales que toman el relevo, como Gonzalo, Álvaro u Obrador. De hecho, el Castilla llegará a El Arcángel con una sola derrota en los tres últimos meses, prácticamente, aunque también hay que reseñar que ha sumado media docena de igualadas en las últimas nueve jornadas.

El objetivo del Córdoba CF, por lo tanto, no será otro esta noche que el de prolongar la buena racha con la que terminó el 2023 y darle continuidad en un 2024 en el que se aspira, al menos, a disputar los play off de ascenso.

Alineaciones probables:

Córdoba CF: Carlos Marín, Albarrán, Lapeña, Carlos García, Iván Rodríguez, Isma Ruiz, Diarra, Carracedo, Kike Márquez, Adilson, Antonio Casas.

Real Madrid Castilla: Mario de Luis, Ribes, Edgar, Asencio, Obrador, Mario Martín, Theo, Álvaro, Nico Paz, Gonzalo, Palacios.

Árbitro: García Gómez (C. Extremeño).

Hora: 21.00 horas (FEF TV).

Campo: El Arcángel.