Iván Ania, el Córdoba CF y El Arcángel 21 años después

El Córdoba CF ve cómo se acerca su estreno en el año 2024. El conjunto blanquiverde recibe en casa este jueves a un Real Madrid Castilla en construcción del que no debe fiarse, ya que el filial blanco apenas ha sumado una derrota en casi los últimos tres meses. Cierto es que el equipo de Raúl González Blanco se encuentra en periodo de construcción pero, por ejemplo, la sola mención de un nombre, NIco Paz, debería preocupar a cualquier entrenador, también al que ocupa el cordobesista. El jugador hispano-argentino entró en la convocatoria del primer equipo para su compromiso en el Bernabéu ante el Real Mallorca, este miércoles, por lo que no está completamente descartado para el encuentro ante el conjunto blanquiverde.

Curiosa efeméride

Un encuentro, el del Córdoba CF ante el Real Madrid Castilla, en el que se producirá una efeméride un tanto paradójica. Hace exactamente 20 años, el 4 de enero del 2003, El Arcángel abría sus puertas para enfrentar al Córdoba CF con el Tenerife. En aquel equipo chicharrero saltaba al césped del coliseo ribereño un Iván Ania con 25 años que había llegado al Heliodoro Rodríguez la temporada anterior, con el equipo en Primera y que no pudo evitar el descenso de los tinerfeñistas. Sin embargo, el Tenerife acudía a El Arcángel situado en el puesto 13 de la tabla, con 20 puntos, a siete de los puestos de ascenso (entonces no había play off y ascendían directamente los tres primeros) y con cinco puntos por encima de un descenso en el que se encontraba el Córdoba CF. El conjunto blanquiverde era penúltimo de la tabla clasificatoria con 12 puntos y a cuatro de la salvación, por lo que el mercado de invierno se había activado en la planta noble de El Arcángel.

De hecho, en la crónica del encuentro en CÓRDOBA, Pepe Cañadillas resaltaba que «ni con los nuevos» fue capaz el Córdoba CF de lograr una victoria que sólo había celebrado en dos ocasiones desde el inicio de Liga: un 3-0 al Almería en la jornada 2 y un 1-0 al Leganés en la jornada 20, a primeros de noviembre del 2002.

El Tenerife saltó al terreno de juego con Valerio, Iker Garai, Alexis Suárez, Corona, Ayoze, Basavilbaso, Iván Ania, Dani (que luego sería cordobesista), Martí, Bino y Paunovic (también jugaron Barata y Kiko Ratón), comandados por Ewald Lienen, mientras que el Córdoba CF, entrenado por Ortuondo, alineó a Jáuregui, Pato, López Ramos, Ramón, Soria, Salva, Gorka García, Serban, Sarmiento, Montenegro y Whelliton, en un encuentro en el que también jugaron Soto, Marcos Märquez y Platero.

Un Córdoba CF penúltimo

El Córdoba CF se las prometía felices para celebrar su tercera victoria de la temporada cuando Montenegro cabeceaba el balón en el minuto 50 tras una buena jugada de Serban y Gorka García, pero en el minuto 94, el recién salido Barata aprovechaba un fallo de Jáuregui que intentó, en vano, corregir Ramón.

Con dos refuerzos invernales, 7.000 incondicionales en las gradas y un buen primer tiempo al Córdoba CF no le valió para romper una racha de siete jornadas consecutivas sin cantar victoria e Iván Ania se llevó con su Tenerife un punto de El Arcángel.

Del 4 de enero del 2003 al 4 de enero del 2024. Justo 21 años después, Iván Ania regresará a El Arcángel, pero en esta ocasión para situarse en la banda y dirigir al que entonces fue su rival, el Córdoba CF.