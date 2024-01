El mercado abre con un Córdoba CF obligado a cubrir dos posiciones

La comisión deportiva del Córdoba CF, que preside el consejero delegado Antonio Fernández Monterrubio, tendrá que empezar a trabajar por la defensa. El eje de la zaga es objetivo ineludible para la entidad blanquiverde. Primero, porque ya a finales de noviembre o principios de diciembre el club cordobesista miraba de reojo hacia las posiciones de central, ya que Adri Castellano estuvo de baja prácticamente durante un trimestre, el primero de Liga, y porque había algunas dudas sobre dicho eje de la zaga. No hay que olvidar los cambios en la titularidad que hizo en su momento Iván Ania, dando la misma a Adrián Lapeña en el inicio de Liga, cambiando posteriormente a Carlos García durante más de un mes en detrimento del riojano, que volvió a tomar su sitio en el once titular cuando el jugador cedido por el Cádiz tuvo también algún error llamativo. Por lo tanto, esos movimientos obligaron al club a mirar de reojo hacia el mercado para la posibilidad de incorporar un central, algo que se transformó en necesidad ante lo ocurrido con Dragisa Gudelj. Sea cual sea la resolución final con el notable jugador serbio, ésta no se producirá en las próximas semanas -más bien meses-, por lo que la situación, excepcional, deberá ser prevista y regulada por el propio Córdoba CF, que incorporará a un central. La única duda radica en si éste será sub-23 o no, pero en cualquiera de las variantes que se producirían, el hecho ineludible es que un nuevo defensa central llegará al Córdoba CF en el mercado invernal, por lo que Adri Castellano se convertiría en el cuarto central de la plantilla y en competencia de José Manuel Calderón en el lateral izquierdo. La polivalencia del cordobés será un seguro para Iván Ania en la segunda mitad de la temporada.

Alternativa a Carracedo La segunda posición que el Córdoba CF cubrirá en el mercado de invierno que se inicia este 2 de enero es la de extremo derecho. En realidad no sería un fichaje invernal, sino rematar el trabajo del pasado verano, cuando se inició la Liga con tres extremos -dos en la izquierda- y sólo uno en la derecha, Christian Carracedo. A nadie se le escapa que uno de los grandes protagonistas y puntales de este Córdoba CF en este primera mitad de campaña ha sido, precisamente, el extremo catalán, al igual que cualquiera sospecha que es complicado mantener ese nivel a lo largo de toda una campaña, por no hablar de los inconvenientes que se pueden presentar en forma de sanción o incluso lesión. Desde el club hace ya meses, nada más cerrarse el mercado veraniego, que se dejó caer que se seguía buscando un futbolista polivalente, es decir, un futbolista que pueda actuar en la derecha y también en la delantera. Un perfil de futbolista nada fácil de lograr en el mercado, al menos, no con el nivel que se presupone a un candidato a puestos de play off de ascenso. También hay que observar que hay dos fichas sub-23 libres en la plantilla y que no es descartable, si se tiene en cuenta todo lo descrito anteriormente, que haya una ficha sénior libre. Es más, la tercera ficha sub-23 libre es casi un hecho ya que parece que el club de El Arcángel logrará dar salida a Cristian Delgado, al que su futuro se vincula ya con claridad en el Numancia de Javi Moreno. Y, además, ese trabajo de la comisión deportiva deberá ser ágil si se tienen en cuenta los deseos del propio Iván Ania, que en estas mismas páginas, hace pocos días, reconocía que «evidentemente hay alguna posición que tenemos que reforzar, que necesitamos en ciertas posiciones», pero «reforzarse por tener un jugador más o acumular creo que no sería positivo», reclamando que en caso de que esos refuerzos llegaran «no es lo mismo que lleguen el 1 de enero a que lleguen el 31 de enero». La puerta del mercado ya está abierta para un Córdoba CF que necesita reforzarse no sólo para mantener la racha de diez jornadas invicto, sino también para afianzar la imagen ofrecida en el último mes y medio de competición de verdadero candidato a meterse en los puestos de play off de ascenso a Segunda División que es, en realidad, el objetivo marcado por la entidad blanquiverde el pasado verano.